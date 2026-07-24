प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में घर कैसे मिलेगा? — पूरी जानकारी

अपना पहला पक्का घर खरीदने या बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0) ₹1,80,000 तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) देकर घर का सपना पूरा करने का सबसे बड़ा जरिया है. इस योजना के तहत सरकार पात्र लाभार्थियों को होम लोन के ब्याज पर 4% तक की राहत देती है, जिससे मासिक किश्त (EMI) और लोन की कुल अवधि, दोनों का बोझ काफी हद तक कम हो जाता है.

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? — सरल भाषा में समझें

PMAY 2.0 योजना क्या है और यह कैसे काम करती है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसका उद्देश्य देश के शहरी और अर्ध-शहरी (Semi-urban) क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को उनके पहले पक्के घर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत सरकार पात्र आवेदकों को बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) से लिए गए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे आपके ऊपर से हर महीने जमा की जाने वाली EMI का बोझ कम हो जाता है.

यह योजना उन परिवारों के लिए एक वरदान की तरह है जो अब तक किराए के मकान में रह रहे थे या कच्चे घरों में गुज़र-बसर कर रहे थे. लोन की शुरुआती ₹8,00,000 तक की राशि पर 4% की ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. सब्सिडी की अधिकतम राशि (₹1.80 लाख) की गणना 12 वर्ष तक के ब्याज बचत के आधार पर की जाती है, और यह राशि 5 बराबर वार्षिक किश्तों में आपके लोन खाते में सीधे जमा की जाती है.

जब आप होम लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो बाजार में SBI, HDFC, PNB Housing Finance और Bajaj Housing Finance जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाएं मौजूद हैं. इन्हीं के साथ HomeFirst (होमफर्स्ट) जैसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां उन स्वरोजगार करने वाले (self-employed) और असंगठित या अनौपचारिक आय क्षेत्र से जुड़े (informal income sector) लोगों की विशेष मदद करती हैं, जिनके पास औपचारिक आय प्रमाण पत्र (ITR या सैलरी स्लिप) नहीं होते हैं.

यदि आप सब्सिडी के विस्तृत नियमों, आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची और पात्रता समझना चाहते हैं, तो होमफर्स्ट के प्रधानमंत्री आवास योजना हिंदी ब्लॉग पर जाकर सभी तकनीकी जानकारियों को विस्तार से पढ़ सकते हैं.

PMAY 2.0 में कौन आवेदन कर सकता है? — आय, परिवार और संपत्ति की शर्तें

PMAY 2.0 के लिए आवश्यक पात्रता नियम (Eligibility Criteria) क्या हैं?

PMAY 2.0 में आवेदन करने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास पूरे भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय ₹9 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. यहाँ 'परिवार' का अर्थ मुख्य आवेदक, उनकी पत्नी/पति और अविवाहित बच्चों से है.

योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित तीन मुख्य पैमानों को पूरा करना आवश्यक है:

1. आय वर्ग की सीमाएं (Income Brackets)

योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी वार्षिक घरेलू आय के आधार पर तीन मुख्य वर्गों में बांटा गया है:

आय वर्ग श्रेणी (Income Category) वार्षिक घरेलू आय सीमा (Annual Income) ब्याज सब्सिडी की दर (Subsidy Rate) EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) ₹3,00,000 (₹3 लाख) तक 4% LIG (निम्न आय वर्ग) ₹3,00,001 से ₹6,00,000 तक 4% MIG (मध्यम आय वर्ग) ₹6,00,001 से ₹9,00,000 तक 4%

2. संपत्ति और लोन के मानक (Property & Loan Parameters)

अधिकतम लोन राशि: सब्सिडी के लिए पात्र अधिकतम होम लोन राशि ₹25 लाख है.

सब्सिडी के लिए पात्र अधिकतम होम लोन राशि ₹25 लाख है. अधिकतम संपत्ति मूल्य: खरीदे या बनाए जाने वाले घर की कुल मार्केट वैल्यू ₹35 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

खरीदे या बनाए जाने वाले घर की कुल मार्केट वैल्यू ₹35 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. अधिकतम कार्पेट एरिया (Carpet Area): घर का कुल कार्पेट एरिया 120 वर्ग मीटर (120 sq. m) से अधिक नहीं होना चाहिए.

घर का कुल कार्पेट एरिया 120 वर्ग मीटर (120 sq. m) से अधिक नहीं होना चाहिए. यदि लोन राशि ₹25 लाख या संपत्ति मूल्य ₹35 लाख से अधिक हो जाता है, तो पूरा लोन सब्सिडी के लिए अपात्र हो जाता है — इन सीमाओं से ऊपर आंशिक या आनुपातिक सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है

लोन की अवधि: होम लोन की अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.

3. महिला स्वामित्व की अनिवार्यता (Female Ownership)

PMAY 2.0 के तहत नए खरीदे या बनाए जाने वाले पक्के मकान का पूर्ण या आंशिक मालिकाना हक (co-ownership) परिवार की किसी महिला सदस्य के नाम होना अनिवार्य है. हालांकि, यदि आवेदक विधुर (पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो), अविवाहित पुरुष, तलाकशुदा/कानूनी रूप से अलग हुआ पुरुष, या ट्रांसजेंडर है, तो इस नियम में छूट दी जाती है.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? — स्टेप बाय स्टेप गाइड

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए आवेदन करने की सही प्रक्रिया क्या है?

PMAY 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन, आधिकारिक सरकारी PMAY-U पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है या आप होम लोन के समय अपने बैंक अथवा होम लोन कंपनी (जैसे HomeFirst) के प्रतिनिधि के माध्यम से सीधे आवेदन दर्ज करा सकते हैं. यदि आपके पास आय का कोई पक्का दस्तावेज जैसे ITR नहीं है, तो कस्टमाइज्ड होम लोन प्रदाता आपके लिए इस डिजिटल प्रक्रिया को बेहद सरल बना देते हैं.

नीचे दी गई चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1: पात्रता और दस्तावेज़ों की जांच

स्टेप 2: होम लोन प्रदाता का चयन (HFC/Bank जैसे HomeFirst)

स्टेप 3: PMAY ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और फॉर्म जमा करना

स्टेप 4: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और जियो-टैगिंग की प्रक्रिया

स्टेप 5: सब्सिडी की राशि लोन खाते में सीधे जमा होना

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

व्यक्तिगत पहचान पत्र: मुख्य आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड (जिसका मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है), पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस. आय के प्रमाण (यदि उपलब्ध हों): बैंक स्टेटमेंट, आईटी रिटर्न (ITR) या वेतन पर्ची (Salary Slip). यदि आप अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो लोन अधिकारी द्वारा आपकी वास्तविक आय का आकलन किया जाता है. संपत्ति के दस्तावेज: बिक्री समझौता (Sale Agreement), अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), और संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज. स्व-घोषणा पत्र (Self-Undertaking): यह सत्यापित करने के लिए कि आपके पास देश में कोई अन्य पक्के मकान का मालिकाना हक नहीं है.

प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलने के बाद, जियो-टैगिंग की प्रक्रिया क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना में घर का निर्माण शुरू होने से लेकर उसके पूरा होने तक विभिन्न चरणों में PMAY मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो-टैग्ड तस्वीरें अपलोड करना अनिवार्य है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि दी गई सब्सिडी का उपयोग वास्तव में पक्के मकान के निर्माण के लिए ही किया जा रहा है.

तस्वीरें खींचने और अपलोड करने की चरणबद्ध प्रक्रिया इस प्रकार है:

जियो-टैगिंग ऐप का उपयोग: यह प्रक्रिया सरकार द्वारा प्रमाणित नोडल अधिकारी या आपके होम लोन प्रदाता (जैसे HomeFirst) की अधिकृत टीम द्वारा विशेष PMAY मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके की जाती है. निर्माण के विभिन्न चरण (Construction Stages): यदि आप स्वयं घर बना रहे हैं, तो इन चार मुख्य चरणों की तस्वीरें ली जाती हैं: बुनियाद का स्तर

दीवारों का स्तर

छत का स्तर

पूर्ण निर्मित घर तस्वीर में लाभार्थी की उपस्थिति: फोटो लेते समय मुख्य आवेदक (विशेष रूप से महिला मालिक) को अपने नए बने मकान के सामने खड़ा होना होता है. तस्वीर में जीपीएस कोऑर्डिनेट्स का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है.

आवेदन के बाद स्टेटस कैसे चेक करें?

अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांचने के लिए आपको आधिकारिक PMAY-U अर्बन पोर्टल (pmay-urban.gov.in) पर जाकर 'Track Your Assessment Status' विकल्प का उपयोग करना होगा. यहां आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर, आधार कार्ड संख्या या एप्लीकेशन आईडी (Application Reference ID) दर्ज करके रियल-टाइम में अपने आवेदन की प्रगति देख सकते हैं.

स्टेटस और लिस्ट में नाम देखने की आसान विधि:

स्टेप 1: PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. स्टेप 2: मुख्य मेनू में मौजूद 'Citizen Assessment' विकल्प पर क्लिक करें और फिर ' Track Your Assessment Status ' को चुनें.

मुख्य मेनू में मौजूद विकल्प पर क्लिक करें और फिर को चुनें. स्टेप 3: आपके सामने दो विकल्प आएंगे: By Application ID (आवेदन संख्या द्वारा) By Name, Father's Name & Mobile No. (नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर द्वारा)

आपके सामने दो विकल्प आएंगे: स्टेप 4: अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुनें, आवश्यक विवरण भरें और 'Submit' पर क्लिक करें. आपका आवेदन किस स्तर पर (बैंक स्तर, नोडल एजेंसी स्तर, या सब्सिडी जारी होने के स्तर पर) लंबित या स्वीकृत है, यह स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

निष्कर्ष और अगले कदम

अर्ध-शहरी और टियर-2/टियर-3 शहरों में अपना पहला घर बनाना या खरीदना वित्तीय अनुशासन मांगता है. PMAY 2.0 योजना के तहत मिलने वाली ₹1,80,000 तक की बचत आपके होम लोन के बोझ को काफी हल्का कर सकती है.

यदि आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की सही जांच करें. एक भरोसेमंद वित्तीय संस्थान का चयन करें जो आपके स्वरोजगार या बिना कागजी दस्तावेजों वाले आय के स्रोतों को समझता हो और आपको कम से कम समय में लोन स्वीकृत करने में मदद कर सके.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिए गए आंकड़े, स्वीकृति संबंधी डेटा और योजना की जानकारी आधिकारिक सरकारी स्रोतों (MoHUA, PIB) के साथ-साथ राज्य सरकार के बयानों और प्रकाशन के समय उपलब्ध समाचार रिपोर्टों से संकलित की गई है. PMAY-U 2.0 से संबंधित स्वीकृति संख्या, राज्यवार अनुमोदन और अन्य आंकड़े संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर अपडेट किए जाते हैं और इस लेख के लिखे जाने के बाद बदल भी सकते हैं. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले वर्तमान पात्रता मानदंड, सब्सिडी राशि और आवेदन की स्थिति की पुष्टि सीधे आधिकारिक PMAY-U पोर्टल (pmay-urban.gov.in / pmaymis.gov.in) पर या अपने ऋणदाता संस्थान से करें.

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.