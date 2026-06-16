कल के करियर के लिए छात्र क्यों चुन रहे हैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी

लंबे समय तक भारत में किसी विश्वविद्यालय का चयन मुख्य रूप से उसकी प्रतिष्ठा, घर के नज़दीक होने, या केवल एक परिचित रास्ते का अनुसरण करने पर आधारित होता था. छात्र उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते थे जो दशकों से मौजूद थे, यह विश्वास करते हुए कि जो कौशल वे प्राप्त करेंगे, वे उनके स्नातक होने तक प्रासंगिक बने रहेंगे. हालांकि, आज बदलाव की गति कहीं अधिक तेज़ है, और कार्यक्षेत्र की दुनिया लगातार विकसित हो रही है.

अब छात्र ऐसे वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ उद्योग खुद को नया रूप दे रहे हैं और करियर के रास्ते पुनर्परिभाषित हो रहे हैं. जो कौशल पहले विशेष माने जाते थे, वे तेजी से आवश्यक बनते जा रहे हैं, जबकि पूरी तरह नए क्षेत्र हर कुछ वर्षों में उभर रहे हैं. परिणामस्वरूप, छात्र और अभिभावक अब केवल यह नहीं पूछ रहे कि कोई विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान करता है या नहीं. वे यह पूछ रहे हैं कि क्या वह समझता है कि भविष्य किस दिशा में जा रहा है और क्या उसके छात्र उसके लिए तैयार होंगे.

यही बदलती सोच उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी भारत में भविष्य-उन्मुख शिक्षा को लेकर होने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनती जा रही है.

ऐसे उद्योगों के लिए छात्रों को तैयार करना जो अभी भी विकसित हो रहे हैं

जो बात इस विश्वविद्यालय को अलग बनाती है, वह है इसका सीखने, उद्योग अनुभव, शोध और करियर तैयारी के आसपास निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र. ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी को एनएएसी ए+ ग्रेड प्राप्त है और इसे एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में 48वां स्थान मिला है, जो इसकी मजबूत शैक्षणिक स्थिति को दर्शाता है. ग्राफिक एरा जैसे संस्थान पारंपरिक कक्षा शिक्षण से आगे बढ़कर ऐसे वातावरण बना रहे हैं जहाँ छात्र यह समझ सकें कि उद्योग कैसे बदल रहे हैं और वे आत्मविश्वास के साथ खुद को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं.

इसका एक मजबूत उदाहरण है ग्राफिक एरा का अमेज़न वेब सर्विसेज के सहयोग से भारत का पहला जेनरेटिव एआई रेडी कैंपस बनना. ऐसे समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य सेवा, वित्त, मीडिया और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, विश्वविद्यालय का यह निर्णय दर्शाता है कि आज कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्र संभवतः उन उद्योगों में काम करेंगे जो उनके स्नातक होने तक पूरी तरह बदल चुके होंगे. भविष्य-उन्मुख शिक्षा पर यह ध्यान इसके परिणामों में भी दिखाई देता है. 2025 और 2026 के प्लेसमेंट चक्रों के दौरान, 44 छात्रों ने अमेज़न से ऑफर प्राप्त किए, जिनमें प्रत्येक का पैकेज ₹47.88 एलपीए था.

इस पहल को सार्थक बनाने वाली बात यह है कि यह किसी एक विषय या विशेषज्ञता तक सीमित नहीं है. यह छात्रों को उन तकनीकों, प्रणालियों और कार्य वातावरणों से परिचित कराती है जिनका सामना उन्हें पेशेवर जीवन में करना पड़ सकता है, जिससे कक्षाएँ वास्तविक उद्योग अपेक्षाओं के अधिक अनुरूप बनती हैं.

उद्योग अनुभव पहले से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है

आज छात्रों द्वारा अक्सर व्यक्त की जाने वाली सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है कक्षा शिक्षण और कार्यस्थल की अपेक्षाओं के बीच का अंतर. कई स्नातक इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के दौरान महसूस करते हैं कि अवधारणाओं को समझना और उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू करना दो अलग चीजें हैं.

ग्राफिक एरा का उद्योग-समेकित शिक्षा पर ध्यान इस अंतर को कम करने का प्रयास करता है. छात्रों को इंटर्नशिप, मेंटरशिप अवसर, कार्यशालाएँ, औद्योगिक संवाद और लाइव प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पेशेवर वातावरण को बहुत पहले समझने का अवसर मिलता है. रोजगार क्षमता को अंतिम वर्ष तक सीमित रखने के बजाय, करियर तैयारी पूरे छात्र अनुभव का हिस्सा बन जाती है.





यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उन उद्योगों में महत्वपूर्ण है जो निरंतर नवाचार से संचालित होते हैं, जहाँ अनुकूलन क्षमता और व्यावहारिक समझ अकादमिक प्रदर्शन जितनी ही महत्वपूर्ण होती है.

आज प्लेसमेंट केवल भर्ती नहीं, बल्कि तैयारी के बारे में है

व्यावहारिक शिक्षा पर यह जोर विश्वविद्यालय को वर्षों से मजबूत प्लेसमेंट परिणाम और रिक्रूटर संबंध बनाने में मदद कर रहा है. आज कंपनियाँ केवल डिग्रीधारी स्नातकों की तलाश नहीं कर रही हैं. वे ऐसे व्यक्तियों की तलाश कर रही हैं जो जल्दी अनुकूलित हो सकें, समस्याओं का समाधान कर सकें और बदलती तकनीकों के साथ सहजता से काम कर सकें.

ग्राफिक एरा का प्लेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र लगातार तकनीकी और कॉर्पोरेट क्षेत्रों के रिक्रूटर्स को आकर्षित कर रहा है. विश्वविद्यालय छात्रों को मॉक इंटरव्यू, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग और आईओएस डेवलपमेंट सेंटर तथा एनवीडिया लैब्स जैसी विशेष सुविधाओं के माध्यम से तैयार करने पर भी विशेष ध्यान देता है. इसके साथ ही संचार विकास, इंटर्नशिप और उद्योग संवाद छात्रों को पेशेवर अपेक्षाओं को अधिक आत्मविश्वास के साथ समझने में मदद करते हैं.

हालिया प्लेसमेंट डेटा के अनुसार, कैंपस में आने वाली कंपनियों में गूगल, अमेज़न, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल, वोल्वो, एटलासियन, टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियाँ शामिल रही हैं. विश्वविद्यालय का मजबूत प्लेसमेंट रिकॉर्ड निम्नलिखित में दिखाई देता है:

हालिया बैचों में 4,300+ प्लेसमेंट ऑफर

444+ कंपनियों का कैंपस विजिट

₹61.99 एलपीए का उच्चतम पैकेज

गूगल (₹61.36 एलपीए) और माइक्रोसॉफ्ट (₹56.00 एलपीए) जैसी प्रमुख कंपनियों से शीर्ष ऑफर

कई छात्रों को ₹40 एलपीए और ₹50 एलपीए से अधिक के पैकेज प्राप्त हुए

मजबूत शोध संस्कृति बेहतर सीखने का वातावरण बनाती है

जो बात इस वातावरण को और मजबूत बनाती है, वह है विश्वविद्यालय का शैक्षणिक और शोध पारिस्थितिकी तंत्र. शोध को अक्सर केवल विद्वानों के लिए प्रासंगिक माना जाता है, लेकिन जिन विश्वविद्यालयों की शोध संस्कृति मजबूत होती है, वे सामान्यतः बेहतर शिक्षण वातावरण भी तैयार करते हैं. छात्रों को ऐसे फैकल्टी सदस्यों से सीखने का अवसर मिलता है जो नवाचार, उभरते विचारों और वैश्विक शैक्षणिक विकास में सक्रिय रूप से शामिल हैं. साथ ही, 1,200+ ई-जर्नल्स और 24/7 शिक्षण सहायता प्रदान करने वाली समर्पित डिजिटल लाइब्रेरी शोध और निरंतर सीखने की संस्कृति को और मजबूत बनाती है.

इस क्षेत्र में ग्राफिक एरा की पहचान इसकी सबसे बड़ी शैक्षणिक विशेषताओं में से एक बन गई है. टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा विश्वविद्यालय को शोध गुणवत्ता के लिए भारत में दूसरा स्थान दिया गया, जबकि 34 फैकल्टी सदस्य स्टैनफोर्ड एल्सेवियर टॉप 2 प्रतिशत साइंटिस्ट्स सूची में शामिल हुए.

ये उपलब्धियाँ केवल रैंकिंग तक सीमित नहीं हैं. वे कक्षा चर्चाओं, छात्र परियोजनाओं और उस समग्र शैक्षणिक संस्कृति को प्रभावित करती हैं जिसका हिस्सा छात्र अपने निर्माण के वर्षों में बनते हैं.

आज छात्र वास्तव में क्या खोज रहे हैं

आज छात्र तेजी से यह समझ रहे हैं कि शैक्षणिक उत्कृष्टता और रोजगार क्षमता आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं. जो विश्वविद्यालय शोध, नवाचार, उद्योग अनुभव और व्यावहारिक शिक्षा में निवेश करते हैं, वे अक्सर छात्रों को बदलते करियर के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर पाते हैं क्योंकि उनका पारिस्थितिकी तंत्र कैंपस के बाहर की दुनिया के साथ जुड़ा रहता है.

ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा में इस बदलाव को दर्शाती है. यह एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है जहाँ कक्षाएँ उद्योग की वास्तविकताओं से जुड़ी हैं, जहाँ शोध और व्यावहारिक शिक्षा साथ-साथ चलते हैं, और जहाँ छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने का अर्थ है उन्हें आत्मविश्वास के साथ बदलावों के अनुकूल बनाना. एक अनिश्चित दुनिया में विश्वविद्यालय चुनने वाले छात्रों के लिए यह भरोसा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है.