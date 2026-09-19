बालों की देखभाल में होने वाली आम गलतियाँ और उनसे कैसे बचें

हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल घने, मज़बूत और स्वस्थ रहें. लेकिन अक्सर हम उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो उल्टा नुकसान पहुँचा सकती हैं. बालों की देखभाल सिर्फ सही प्रोडक्ट चुनने तक सीमित नहीं है - यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप रोज़ाना बालों के साथ क्या करते हैं. कई बार छोटी-छोटी आदतें ही बालों के टूटने, कमज़ोर होने या झड़ने की समस्या को बढ़ा सकती हैं.

बालों को ज़रूरत से ज़्यादा धोना

यह सबसे आम गलतियों में से एक है. बहुत से लोग सोचते हैं कि रोज़ शैम्पू करने से बाल साफ और स्वस्थ रहेंगे. लेकिन स्कैल्प पर मौजूद प्राकृतिक तेल - जिसे सीबम कहते हैं - बालों और स्कैल्प की नमी बनाए रखने में मदद करता है. बहुत बार या कठोर शैम्पू से बाल धोने पर कुछ लोगों में स्कैल्प रूखी या संवेदनशील हो सकती है.

दूसरी ओर, बहुत कम शैम्पू करने से भी स्कैल्प पर तेल, पसीना और गंदगी जमा हो सकती है. इसलिए बाल कितनी बार धोने चाहिए, यह आपकी स्कैल्प की स्थिति, बालों के प्रकार और आपकी दिनचर्या पर निर्भर करता है. ऑयली स्कैल्प वाले लोगों को अधिक बार बाल धोने की ज़रूरत हो सकती है, जबकि ड्राई स्कैल्प वाले लोग कम बार शैम्पू कर सकते हैं.

गीले बालों के साथ की जाने वाली गलतियाँ

गीले बाल अपेक्षाकृत अधिक नाज़ुक होते हैं और इस समय उनमें खिंचाव से टूटने का जोखिम बढ़ सकता है. इसलिए बाल धोने के बाद उन्हें संभालते समय थोड़ी सावधानी बरतना ज़रूरी है.

तौलिए से बालों को जोर से रगड़ने से बालों में घर्षण और टूटन बढ़ सकती है - बेहतर है उन्हें धीरे-धीरे थपथपाकर सुखाएँ.

गीले बालों में कंघी करते समय बहुत ज्यादा खिंचाव देने से बाल टूट सकते हैं.

हेयर ड्रायर को बहुत पास से और बहुत गर्म तापमान पर इस्तेमाल करने से बालों को नुकसान हो सकता है.

गीले बालों को कसकर बाँधकर सोने से घर्षण और टूटन बढ़ सकती है.

इन आदतों को बदलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन समय के साथ बालों की स्थिति में फर्क देखा जा सकता है.

गलत प्रोडक्ट्स का चुनाव

हर किसी की स्कैल्प और बाल अलग होते हैं - कुछ लोगों की स्कैल्प तैलीय होती है, कुछ की सूखी और कुछ की संवेदनशील. लेकिन कई बार लोग अपनी स्कैल्प की ज़रूरत समझे बिना सिर्फ विज्ञापन या किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह के आधार पर शैम्पू, कंडीशनर या दूसरे हेयर-केयर प्रोडक्ट्स चुन लेते हैं.

हर ingredient हर व्यक्ति पर एक जैसा असर नहीं करता. उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को कुछ शैम्पू या हेयर-केयर ingredients से रूखापन या irritation महसूस हो सकता है. इसलिए किसी भी प्रोडक्ट का चुनाव करते समय उसके ingredients के साथ-साथ अपनी स्कैल्प और बालों की जरूरत को समझना ज़रूरी है.

अगर आपको यह समझने में परेशानी हो रही है कि आपके बालों और स्कैल्प की समस्या के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो Traya का Hair Test जैसे ऑनलाइन hair assessment से शुरुआत की जा सकती है. इस तरह के assessment में आपकी hair और scalp concerns से जुड़ी जानकारी लेकर आपकी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है. हालांकि, लगातार या अधिक बाल झड़ने की समस्या होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना भी ज़रूरी है.

खानपान और पोषण की अनदेखी

बालों की देखभाल सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी जुड़ी होती है. बाल मुख्य रूप से केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं. अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, आयरन, ज़िंक और अन्य जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ मामलों में बालों की गुणवत्ता और ग्रोथ प्रभावित हो सकती है.

बालों को स्वस्थ रखने के लिए अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना ज़रूरी है. दाल, अंडे, हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, नट्स और बीज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकते हैं. अगर आप घर पर बालों का झड़ना कैसे रोकें जैसे आसान उपाय जानना चाहते हैं, तो अपनी डाइट के साथ-साथ बालों की सही देखभाल पर भी ध्यान दें.

केवल बाहरी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय बालों की समस्या के संभावित कारणों को समझना ज़्यादा उपयोगी हो सकता है. अगर बाल लगातार या सामान्य से अधिक झड़ रहे हैं, तो किसी डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहता है.

तनाव और नींद की कमी को नज़रअंदाज़ करना

यह बालों की सेहत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है. लंबे समय तक रहने वाला तनाव कुछ लोगों में बालों के सामान्य विकास चक्र को प्रभावित कर सकता है और अत्यधिक बाल झड़ने की समस्या से जुड़ा हो सकता है. तनाव के बाद होने वाले इस प्रकार के बाल झड़ने को टेलोजन एफ्लुवियम कहा जाता है.

नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या भी शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती है. इसलिए पर्याप्त नींद लेना, नियमित दिनचर्या बनाए रखना और तनाव को नियंत्रित करने के लिए व्यायाम, योग या अन्य आरामदायक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है.

बालों को बार-बार ट्रीटमेंट देना

हेयर कलरिंग, स्ट्रेटनिंग, पर्मिंग और बार-बार हीट स्टाइलिंग जैसे ट्रीटमेंट बालों की बाहरी परत को नुकसान पहुँचा सकते हैं. इनका बार-बार इस्तेमाल करने से बाल रूखे, बेजान और आसानी से टूटने वाले हो सकते हैं.

अगर आप नियमित रूप से हीट स्टाइलिंग करते हैं, तो कम तापमान का इस्तेमाल करें और बालों पर हीट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट का उपयोग करें. केमिकल ट्रीटमेंट के बीच पर्याप्त अंतर रखना और बालों को लगातार खींचने वाली हेयरस्टाइल से बचना भी मददगार हो सकता है.

बहुत कसकर बाल बाँधना

लगातार बहुत टाइट पोनीटेल, बन या दूसरी ऐसी हेयरस्टाइल जिसमें बालों की जड़ों पर खिंचाव पड़ता है, बालों को नुकसान पहुँचा सकती है. लंबे समय तक ऐसा करने से traction alopecia जैसी समस्या का जोखिम बढ़ सकता है.

इसलिए रोज़ाना बालों को बहुत कसकर बाँधने से बचें. खासकर सोते समय बालों को ढीला रखना बेहतर हो सकता है.

बालों की समस्या को लंबे समय तक नज़रअंदाज़ करना

कभी-कभी बाल झड़ना सामान्य होता है, लेकिन अगर अचानक बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगें, बालों में स्पष्ट रूप से पैच बनने लगें, स्कैल्प में खुजली या लालिमा हो या लंबे समय तक बालों का झड़ना जारी रहे, तो इसे सिर्फ सामान्य हेयर-केयर समस्या मानकर नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए.

बालों के झड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पोषण की कमी, तनाव, हार्मोनल बदलाव, आनुवंशिक कारण या स्कैल्प से जुड़ी समस्याएँ. ऐसे मामलों में घरेलू उपाय आजमाने के बजाय किसी योग्य डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से कारण समझना अधिक उचित हो सकता है.

निष्कर्ष

स्वस्थ बालों के लिए महंगे प्रोडक्ट्स या जटिल रूटीन हमेशा ज़रूरी नहीं होते. बालों को जरूरत के अनुसार धोना, गीले बालों को सावधानी से संभालना, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना और अनावश्यक हीट या केमिकल ट्रीटमेंट से बचना जैसी छोटी आदतें लंबे समय में मदद कर सकती हैं.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति के बाल और स्कैल्प अलग होते हैं. इसलिए किसी एक रूटीन को हर किसी के लिए सही मानने के बजाय अपनी जरूरत को समझना ज़रूरी है. अगर बालों का झड़ना लगातार बना हुआ है या अचानक बढ़ गया है, तो उसके संभावित कारण का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर विकल्प हो सकता है.

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.