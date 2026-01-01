अगर आप नई और दमदार बाइक खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो 2026 की शुरुआत आपके लिए काफी रोमांचक होने वाली है. नए साल में कई बड़ी और प्रीमियम मोटरसाइकिलें भारतीय बाजार में एंट्री करने वाली हैं. इनमें क्लासिक बाइक्स, एडवेंचर बाइक और स्पोर्ट्स बाइक तक शामिल हैं. खास बात ये है कि ये बाइक्स सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और फीचर्स में भी काफी दमदार होंगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

Royal Enfield Bullet 650 Twin

Royal Enfield अपनी सबसे आइकॉनिक Bullet को अब 650cc ट्विन इंजन के साथ लाने की तैयारी में है. Bullet 650 Twin में 648cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जो करीब 47 hp की पावर और 52 Nm का टॉर्क देगा. बाइक का लुक पूरी तरह क्लासिक रहेगा, लेकिन राइडिंग पहले से ज्यादा स्मूद और पावरफुल होगी. इसमें डुअल-चैनल ABS, LED लाइट्स और बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा. इसकी कीमत करीब 3.4 से 3.6 लाख रुपये हो सकती है.

KTM 390 Adventure R

KTM 390 Adventure R उन राइडर्स के लिए है, जो खराब रास्तों और ट्रेल्स पर बाइक चलाना पसंद करते हैं. इसमें 399cc का इंजन मिलेगा, जो 45 hp की पावर देगा. इस बाइक में लंबा सस्पेंशन, बड़े स्पोक व्हील्स और हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, जिससे ऑफ-रोड राइडिंग आसान हो जाएगी. ये स्टैंडर्ड 390 Adventure से ज्यादा मजबूत और एडवेंचर फोकस्ड होगी. इसकी कीमत करीब 4 लाख रुपये हो सकती है.

BMW F 450 GS

BMW अपनी नई एंट्री-लेवल एडवेंचर बाइक F 450 GS लॉन्च करने वाली है. ये बाइक TVS के साथ मिलकर बनाई गई है. इसमें 450cc का ट्विन इंजन मिलेगा, जो करीब 48 hp की पावर देगा. फीचर्स की बात करें तो इसमें TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स और बेहतर सेफ्टी सिस्टम मिलेगा. ये बाइक Royal Enfield Himalayan 450 और KTM 390 Adventure को टक्कर देगी.

Brixton Crossfire 500 और KTM RC 160

Brixton Crossfire 500 एक स्टाइलिश एडवेंचर बाइक होगी, जिसमें 486cc का इंजन मिलेगा. ये उन लोगों के लिए है, जो अलग लुक और दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं. वहीं KTM RC 160 यंग राइडर्स के लिए एक नई स्पोर्ट्स बाइक होगी. इसमें 164cc का इंजन मिलेगा और ये Yamaha R15 को कड़ी टक्कर देगी. इसकी कीमत 2 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. साल 2026 बाइक लवर्स के लिए बहुत खास रहने वाला है. Bullet 650 जैसी क्लासिक बाइक से लेकर KTM RC 160 जैसी स्पोर्ट्स बाइक तक, हर तरह के राइडर्स के लिए नए ऑप्शन आएंगे. अगर आप नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो 2026 का इंतजार करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है.

