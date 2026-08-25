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हिंदी न्यूज़ऑटोCarPajero की होगी वापसी! नए अवतार में फिर दौड़ेगी Mitsubishi की SUV

Pajero की होगी वापसी! नए अवतार में फिर दौड़ेगी Mitsubishi की SUV

कंपनी ने कन्फर्म किया है कि पांचवीं जनरेशन की नई Pajero को 2 सितंबर 2026 को दुनियाभर में पेश किया जाएगा. इसे 2026 के सितंबर महीने में ग्लोबल डेब्यू के लिए तैयार किया जा रहा है.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 25 Aug 2026 01:01 PM (IST)
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ऑफ-रोड SUV सेगमेंट के दीवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. जापानी कार कंपनी Mitsubishi ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि उसकी लीजेंडरी SUV Pajero एक बार फिर बाजार में वापसी करने जा रही है. करीब पांच साल के ब्रेक के बाद Pajero नई जनरेशन में, नए डिजाइन और नई तकनीक के साथ लौटेगी. कंपनी जल्द ही इसका ग्लोबल डेब्यू करने वाली है. पजेरो का यह नया मॉडल दुनिया के कई बाजारों में Montero नाम से भी बेचा जाएगा. 

कब होगा नई Pajero का खुलासा

कंपनी ने कन्फर्म किया है कि पांचवीं जनरेशन की नई Pajero को 2 सितंबर 2026 को दुनियाभर में पेश किया जाएगा. इसे 2026 के सितंबर महीने में ग्लोबल डेब्यू के लिए तैयार किया जा रहा है. बता दें कि Mitsubishi ने 2021 में ग्लोबल मार्केट में Pajero का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, जिसके बाद से फैंस इसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे.

लैडर-फ्रेम पर बनेगी नई SUV

सबसे बड़ी बात यह है कि नई Pajero एक बार फिर पुराने अंदाज में यानी मजबूत बॉडी-ऑन-फ्रेम लैडर-फ्रेम चेसिस पर बनाई जाएगी. यह चेसिस कंपनी की Triton पिकअप ट्रक से ली गई है, जो इसे बेहद मजबूत और भरोसेमंद बनाती है. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि केबिन और सस्पेंशन को खासतौर पर Pajero के लिए अलग से तैयार किया जाएगा, ताकि यह एक ट्रक जैसी न लगकर एक प्रीमियम SUV जैसा एक्सपीरियंस दे.

दमदार फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई Pajero में Mitsubishi का Super All-Wheel Control यानी S-AWC सिस्टम दिया जाएगा. यही सिस्टम कंपनी की Triton पिकअप में भी इस्तेमाल होता है. इससे नई SUV को बेहतरीन ऑफ-रोड ग्रिप और हैंडलिंग मिलेगी. इसके अलावा हाइब्रिड वर्जन आने की भी उम्मीद जताईं जा रही हैं, जो डीजल इंजन पर आधारित हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः कार कंपनियों की सेल बढ़ी लेकिन मुनाफा घटा, आखिर क्या है वजह?

किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?

नई Pajero को कंपनी अपनी फ्लैगशिप SUV के तौर पर पेश करेगी, जो सीधे तौर पर Toyota Fortuner, Ford Everest, Toyota Prado और Isuzu MU-X जैसी दमदार SUV को टक्कर देगी कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी बाजार में इसे Montero नाम से भी उतारा जा सकता है.

भारत में क्या होगा असर?

Pajero का भारत में भी एक पुराना इतिहास रहा है, और पुराने फैंस के बीच आज भी इस नाम को लेकर एक अलग ही क्रेज देखा जाता है. हालांकि अभी तक कंपनी ने भारतीय बाजार में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. फिलहाल सभी 2 सितंबर 2026 को होने वाले ग्लोबल रिवील का इतंजार कर रहे हैं, जब पहली बार दुनिया के सामने नई Pajero का पूरा लुक और स्पेसिफिकेशन सामने आएगा.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 01:01 PM (IST)
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Mitsubishi Pajero 2026
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