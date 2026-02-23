हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोसाप्ताहिक राशिफल 22-28 फरवरी 2026: किस राशि की चमकेगी किस्मत, किसे रहना होगा अलर्ट?

साप्ताहिक राशिफल 22-28 फरवरी 2026: किस राशि की चमकेगी किस्मत, किसे रहना होगा अलर्ट?

Saptahik Rashifal 22-28 february 2026: यह हफ्ता कई राशियों के लिए करियर ग्रोथ, वित्तीय लाभ और रिश्तों में मजबूती लेकर आ रहा है, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है. पढ़िए साप्ताहिक राशिफल?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 23 Feb 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Saptahik Rashifal 22-28 february 2026: यह सप्ताह कई राशियों के लिए प्रगति और उपलब्धियों का संकेत दे रहा है, जबकि कुछ को धन, सेहत और रिश्तों के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी.

करियर, व्यापार, प्रेम और पारिवारिक जीवन को लेकर ग्रहों की स्थिति अलग-अलग प्रभाव डाल रही है. जानिए आपकी राशि के लिए यह सप्ताह क्या संकेत दे रहा है.

555 Angel Number: बार-बार दिख रहा है? रिश्तों, करियर और जीवन में बड़े बदलाव का संकेत!

मेष राशि

सप्ताह की शुरुआत शुभ संकेतों के साथ होगी. रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.

व्यापार में लाभ और विस्तार के संकेत हैं. प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ संभव है. सप्ताहांत में धार्मिक कार्यक्रम या तीर्थ यात्रा की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा और वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी.

वृषभ राशि

इस सप्ताह सफलता के लिए कड़ी मेहनत अनिवार्य होगी. आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है, खर्च अधिक रहेगा. व्यापार में उतार-चढ़ाव संभव है और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.

प्रेम संबंधों में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. धैर्य और संतुलन बनाए रखें.

मिथुन राशि

सप्ताह की शुरुआत शुभ समाचार के साथ हो सकती है. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. मध्य सप्ताह में भाग्य का साथ मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान संभव है.

निवेश से लाभ होगा, हालांकि खर्च भी बढ़ सकता है. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और वैवाहिक जीवन संतुलित रहेगा.

कर्क राशि

सप्ताह मिलाजुला परिणाम देगा. कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बनी रहेगी, लेकिन छिपे विरोधियों से सावधान रहें. व्यापार में धीमापन तनाव बढ़ा सकता है. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं.

स्वास्थ्य विशेषकर ब्लड प्रेशर के मरीज सावधानी रखें. प्रेम संबंधों में भावुक होकर निर्णय लेने से बचें. वैवाहिक जीवन में संवाद जरूरी है.

सिंह राशि

भाग्य इस सप्ताह आपका साथ देगा. करियर और व्यापार में प्रगति के योग हैं. यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.

विदेश से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं. प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा और वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा.

कन्या राशि

रिश्तों में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. जोखिम भरे निवेश से बचें. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी.

प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें और जीवनसाथी की भावनाओं को समझें.

बेवफाई के लिए बदनाम! 4 राशियों में छिपे हैं धोखेबाज, कहीं आपके पार्टनर की राशि तो नहीं?

तुला राशि

सप्ताह अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है. रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा. संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है. आय के नए स्रोत बनेंगे.

प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और संतान से जुड़ी खुशी मिल सकती है.

वृश्चिक राशि

बातचीत में सावधानी बरतें, गलतफहमी से बचें. धन के लेन-देन में सतर्कता जरूरी है. पारिवारिक मामलों में तनाव संभव है. करियर से जुड़ा बड़ा निर्णय सोच-समझकर लें.

प्रेम संबंधों में धैर्य रखें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें.

धनु राशि

समय प्रबंधन बेहद जरूरी रहेगा. मध्य सप्ताह में व्यस्तता बढ़ेगी. व्यापार में अचानक लाभ संभव है. नौकरीपेशा लोगों को सहयोग मिलेगा. खर्च बढ़ सकते हैं.

प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मकर राशि

परिवार का सहयोग मिलेगा. नौकरी में पद या स्थान परिवर्तन संभव है. व्यापार में नई योजनाएं बन सकती हैं. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है, पुरानी बीमारी उभर सकती है.

प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा और सप्ताहांत परिवार के साथ सुखद बीतेगा.

कुंभ राशि

करियर और व्यापार से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन प्रयास सफल रहेंगे. साझेदारी में काम करने वालों को दस्तावेज और लेन-देन में सावधानी रखनी चाहिए.

वाहन चलाते समय सतर्क रहें. प्रेम जीवन में भावनात्मक निर्णय से बचें.

मीन राशि

सप्ताह की शुरुआत चुनौतियों के साथ हो सकती है. हालांकि परिवार का सहयोग मिलेगा. नया व्यापार शुरू करने की योजना बन सकती है. मध्य सप्ताह में शुभ समाचार मिल सकता है.

सामाजिक स्तर पर सम्मान मिलेगा. प्रेम संबंधों में समझदारी जरूरी है. जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 23 Feb 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
साप्ताहिक राशिफल 22-28 फरवरी 2026: किस राशि की चमकेगी किस्मत, किसे रहना होगा अलर्ट?
साप्ताहिक राशिफल 22-28 फरवरी 2026: किस राशि की चमकेगी किस्मत, किसे रहना होगा अलर्ट?
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 23 Feb: आज 'ब्रह्म योग' और 'भरणी' नक्षत्र का महासंयोग, इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल!
Aaj Ka Rashifal 23 Feb: आज 'ब्रह्म योग' और 'भरणी' नक्षत्र का महासंयोग, इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल!
राशिफल
Weekly Love Horoscope 2026: इस हफ्ते प्यार में आएगा ट्विस्ट या बढ़ेगी नजदीकियां? पढ़ें 23 फरवरी से 01 मार्च 2026 का साप्ताहिक लव राशिफल
मेष से मीन सभी 12 राशियों की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा सप्ताह, पढ़ें वीकली लव राशिफल
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 23 February 2026: मीन राशि आय में होगी वृद्धि और प्रमोशन के बन रहे योग
Aaj ka Meen Rashifal 23 February 2026: मीन राशि आय में होगी वृद्धि और प्रमोशन के बन रहे योग
Advertisement

वीडियोज

दगाबाज दूल्हे का 'हाफ हनीमून' !
Janhit: '17' का यूपी Vs '27' का यूपी! | PM Modi | CM Yogi | Shankaracharya
ईरान में क्रांति की आग या अमेरिका की साजिश?
Bollywood News: तेलुगु सिनेमा में हलचल, नानी की नई फिल्म में तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित की एंट्री की चर्चा (22.02.2026)
PM Modi On Congress: मेरठ में मोदी के 'शोले'! | Rahul Gandhi | Meerut Rally | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
बिहार
बिहार NDA में शराबबंदी पर कलह! BJP की मांग पर नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड
बिहार NDA में शराबबंदी पर कलह! BJP की मांग पर नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
इंडिया
'ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडिया गठबंधन का चीफ', कोलकाता से मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को दिया संदेश
'ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडिया गठबंधन चीफ', बंगाल से मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को दिया संदेश
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
शिक्षा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
जनरल नॉलेज
Cacao Currency: इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget