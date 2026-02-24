हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 February 2026: वृश्चिक राशि मां के आशीर्वाद से शुरू होगा दिन, पार्टनर के साथ बढ़ेगी नजदीकियां

Scorpio Horoscope 24 February 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Feb 2026 02:35 AM (IST)
Vrishchik Rashifal 24 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा सप्तम भाव में होने से बिजनेस और साझेदारी के मामलों में तेजी और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे. दिन की शुरुआत परिवार के साथ करने से मानसिक शांति और ऊर्जा बनी रहेगी. घरेलू वातावरण आपको आत्मविश्वास देगा और काम में उत्साह बनाए रखेगा.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिश्रित रहेगा. ऑफिस में किसी संवेदनशील मुद्दे पर बॉस से बातचीत हो सकती है, जो आपको बहस जैसी लग सकती है, लेकिन संयम रखने से स्थिति आपके पक्ष में जाएगी. अतिरिक्त आय के नए अवसर खुल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

बिजनेस और वित्त राशिफल:
व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है. काम की व्यस्तता बढ़ेगी लेकिन यह मेहनत भविष्य में बड़ा लाभ देगी. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को सही समय पर निर्णय लेने से सफलता मिलेगी. साझेदारी वाले कामों में भी प्रगति के योग हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:
छोटी-मोटी बीमारियों को छोड़कर स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम से आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिवार में कोई पुराना मसला सुलझ सकता है, जिससे घर का माहौल शांत और सुखद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
विद्यार्थियों के लिए ग्रुप स्टडी बेहद लाभकारी रहेगी. दोस्तों के साथ पढ़ाई करने से कठिन विषय भी आसानी से समझ आएंगे. यह आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

  • लकी नंबर: 4
  • लकी कलर: येलो
  • उपाय: आज हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें तथा “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें, इससे बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा?
हाँ, व्यापार में तेजी और नए अवसर मिलने के योग हैं.

2. नौकरी में किन बातों का ध्यान रखें?
बॉस से बातचीत में संयम रखें और भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें.

3. छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा?
ग्रुप स्टडी से पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 24 Feb 2026 02:35 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope

Embed widget