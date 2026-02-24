Vrishchik Rashifal 24 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा सप्तम भाव में होने से बिजनेस और साझेदारी के मामलों में तेजी और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे. दिन की शुरुआत परिवार के साथ करने से मानसिक शांति और ऊर्जा बनी रहेगी. घरेलू वातावरण आपको आत्मविश्वास देगा और काम में उत्साह बनाए रखेगा.

करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिश्रित रहेगा. ऑफिस में किसी संवेदनशील मुद्दे पर बॉस से बातचीत हो सकती है, जो आपको बहस जैसी लग सकती है, लेकिन संयम रखने से स्थिति आपके पक्ष में जाएगी. अतिरिक्त आय के नए अवसर खुल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है. काम की व्यस्तता बढ़ेगी लेकिन यह मेहनत भविष्य में बड़ा लाभ देगी. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को सही समय पर निर्णय लेने से सफलता मिलेगी. साझेदारी वाले कामों में भी प्रगति के योग हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:

छोटी-मोटी बीमारियों को छोड़कर स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम से आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिवार में कोई पुराना मसला सुलझ सकता है, जिससे घर का माहौल शांत और सुखद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

विद्यार्थियों के लिए ग्रुप स्टडी बेहद लाभकारी रहेगी. दोस्तों के साथ पढ़ाई करने से कठिन विषय भी आसानी से समझ आएंगे. यह आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

लकी नंबर: 4

लकी कलर: येलो

उपाय: आज हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें तथा “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें, इससे बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा?

हाँ, व्यापार में तेजी और नए अवसर मिलने के योग हैं.

2. नौकरी में किन बातों का ध्यान रखें?

बॉस से बातचीत में संयम रखें और भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें.

3. छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा?

ग्रुप स्टडी से पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.