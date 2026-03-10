हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 10 March 2026: वृश्चिक राशि कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग, विदेश यात्रा के संकेत

Scorpio Horoscope 10 March 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Mar 2026 03:05 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishchik Rashifal 10 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे बौद्धिक विकास और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है. आप अपने विचारों और निर्णयों को अधिक स्पष्टता के साथ रख पाएंगे. दिन मध्यम फलदायी रहेगा, लेकिन सही प्रयास करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन व्यस्त लेकिन उपयोगी रहने वाला है. कार्यस्थल की सेफ्टी और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड किट और इवैक्यूएशन प्लान जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा. यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, तो किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए समय अनुकूल है. आपकी मेहनत और समर्पण भविष्य में अच्छे आर्थिक परिणाम दे सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल

कार्यस्थल पर आज टीमवर्क और सहयोग का माहौल बना रहेगा. आपको क्रॉस-फंक्शनल प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिल सकता है, जिससे अलग-अलग विभागों के लोगों से सीखने का अवसर मिलेगा. इससे आपकी व्यावसायिक समझ और अनुभव में वृद्धि होगी. सकारात्मक सोच के कारण आप कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करने में सफल हो सकते हैं.

लव लाइफ और परिवार राशिफल

परिवार के साथ आज का दिन खुशियों से भरा रह सकता है. आप अपने दैनिक कार्यों के अलावा कुछ ऐसा करने के बारे में सोच सकते हैं जिससे समाज या जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके. इससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा और परिवार के साथ रिश्ते भी मजबूत होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

जो छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए वीजा प्रक्रिया में हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है. जरूरी दस्तावेज समय पर तैयार हो सकते हैं और एजुकेशन कंसल्टेंट से मिलने पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में हल्का बुखार या थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर: ऑफ व्हाइट
लक्की नंबर: 5
अनलक्की नंबर: 9

उपाय

आज हनुमान जी की पूजा करें और “हनुमान चालीसा” का पाठ करें, इससे मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बिजनेस में निर्णय लेना सही रहेगा?
हाँ, पार्टनरशिप बिजनेस में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है.

2. क्या आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं?
हाँ, टीमवर्क और नए प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखने और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

3. वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया और दस्तावेजों में अच्छी प्रगति हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 10 Mar 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope

