हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 17 February 2026: सिंह राशि बिजनेस मीटिंग में दिखेगा प्रभाव, जीवनसाथी के साथ संबंधों में आएगी मधुरता

Aaj ka Singh Rashifal 17 February 2026: सिंह राशि बिजनेस मीटिंग में दिखेगा प्रभाव, जीवनसाथी के साथ संबंधों में आएगी मधुरता

Leo Horoscope 17 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Feb 2026 04:53 AM (IST)
Singh Rashifal 17 February 2026 in Hindi: सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा और साझेदारी में मजबूती लेकर आया है. चंद्रमा का आपके 7वें भाव (सप्तम भाव) में होना आपके निजी और व्यावसायिक संबंधों के लिए वरदान साबित होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज सितारे कमजोर हैं. शारीरिक कमजोरी और थकान आपको शाम तक घेर सकती है. घर में किसी बुजुर्ग महिला या माता की सेहत बिगड़ने से आपकी चिंता और भागदौड़ बढ़ सकती है. अपनी बेचैनी को कम करने के लिए पर्याप्त आराम करें और भारी भोजन से बचें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार में आज "हल्केपन" की कोई जगह नहीं है; आपको बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से काम करने की जरूरत है. पार्टनरशिप बिजनेस में आज का दिन आर्थिक तंगी ला सकता है. बाजार में फंसी हुई पुरानी पेमेंट न मिलने के कारण आपका कैश फ्लो प्रभावित हो सकता है. नए निवेश या बड़े सौदों को आज के लिए टाल देना ही समझदारी होगी.

जॉब और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संघर्षपूर्ण रहेगा. कार्यस्थल पर वर्कलोड अधिक होने के कारण आप तनाव महसूस करेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अपने बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ बहस से बचें, वरना आपके संबंध हमेशा के लिए बिगड़ सकते हैं. आज आपको अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सामान्य से दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन "कठिन परिश्रम और धैर्य" का है. संगीत, कला या साहित्य से जुड़े जातक अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद अपेक्षित सफलता न मिलने से निराश हो सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्र आने वाले एग्जाम का तनाव न लें और पढ़ाई के साथ-साथ अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखें.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य की कमी दिख सकती है. घर में किसी की खराब सेहत माहौल को उदास कर सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. नई पीढ़ी (New Generation) के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए घर के बड़ों की सलाह मानकर चलना ही श्रेयस्कर रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)
  • भाग्यशाली अंक: 2 (अशुभ अंक: 7)
  • शुभ समय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक.
  • अचूक उपाय: आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद महिला को दवाई या फल का दान करना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. चौथे भाव का चंद्रमा सिंह राशि पर क्या असर डाल रहा है? चंद्रमा का चौथा भाव घर और सुख का होता है. यहाँ चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति पारिवारिक कलह और माता की सेहत में गिरावट का संकेत देती है, जिससे मानसिक सुख में कमी आती है.

2. ऑफिस में अधिकारियों के साथ बिगड़ते संबंधों को कैसे संभालें? आज मौन रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है. यदि बॉस की कोई बात बुरी लगे, तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. अपना काम पूरी ईमानदारी से करें ताकि उन्हें शिकायत का मौका न मिले.

3. आर्थिक गिरावट से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें? आज किसी को भी उधार न दें और न ही किसी के कहने पर शेयर मार्केट या सट्टे में पैसा लगाएं. पेमेंट रिकवरी के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है, इसलिए धैर्य रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 04:53 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
और पढ़ें
