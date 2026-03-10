हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 10 March 2026: सिंह राशि करियर में जल्दबाजी न करें, धैर्य से बनेगा काम

Aaj Ka Singh Rashifal 10 March 2026: सिंह राशि करियर में जल्दबाजी न करें, धैर्य से बनेगा काम

Leo Horoscope 10 March 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Mar 2026 02:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Rashifal 10 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे, जिससे पारिवारिक मामलों और मानसिक स्थिति पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है. दिन में कुछ उतार-चढ़ाव और अस्थिरता महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. बिजनेस में एम्प्लॉयी टर्नओवर परेशानी का कारण बन सकता है और कोई महत्वपूर्ण स्टाफ मेंबर अचानक इस्तीफा दे सकता है. इससे काम की गति प्रभावित हो सकती है. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य से थोड़ा कठिन हो सकता है. पहले से बनाई गई योजनाओं में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिससे मन में बेचैनी बढ़ सकती है. कार्यस्थल पर अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेना आपको तनाव में डाल सकता है, इसलिए काम को व्यवस्थित तरीके से करें. धैर्य और अनुशासन से काम करेंगे तो धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर होंगी.

लव लाइफ और परिवार राशिफल

परिवार में किसी कार्य को पूरा करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत का परिणाम भी जल्द देखने को मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी. परिवार के साथ बातचीत और सहयोग बनाए रखना जरूरी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

छात्रों का ध्यान पढ़ाई में पूरी तरह नहीं लग पाएगा. मन भटक सकता है और भविष्य को लेकर चिंता भी बढ़ सकती है. लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है. नियमित पढ़ाई और सही दिनचर्या अपनाने से स्थिति बेहतर हो सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज नींद न आने की समस्या परेशान कर सकती है. तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और हल्का व्यायाम करना फायदेमंद रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर: रेड
लक्की नंबर: 2
अनलक्की नंबर: 4

उपाय

आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और सुबह “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जप करें.

FAQs

1. क्या सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा?
हाँ, कार्यक्षेत्र और बिजनेस में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और सही योजना से स्थिति संभाली जा सकती है.

2. क्या आज सिंह राशि के व्यापारियों को कर्मचारियों से जुड़ी परेशानी हो सकती है?
संभव है कि किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी के इस्तीफे या स्टाफ टर्नओवर से थोड़ी परेशानी हो.

3. सिंह राशि के छात्रों को आज क्या सावधानी रखनी चाहिए?
छात्रों को ध्यान भटकने से बचना चाहिए और नियमित पढ़ाई की आदत बनाए रखनी चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Mar 2026 02:50 AM (IST)
