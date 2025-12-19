हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ, नए प्रोजेक्ट और करियर में प्रगति के योग

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ, नए प्रोजेक्ट और करियर में प्रगति के योग

Scorpio weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को कार्य में सावधानी रखनी होगी. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 19 Dec 2025 11:44 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Saptahik Tarot Rashifal 21 to 27 December: यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कुल मिलाकर सकारात्मक और उत्साह से भरा रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे.

मन में संतोष रहेगा और जीवन के कई क्षेत्रों में प्रगति के संकेत मिलेंगे. आपकी संपत्ति में वृद्धि के योग बन रहे हैं और कोई पुराना निवेश या रुका हुआ धन वापस मिल सकता है.

नए प्रोजेक्ट या नई योजनाओं की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, जिससे भविष्य को लेकर आप अधिक आशावादी रहेंगे. हालांकि सप्ताह के अंत में थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी.

बिज़नेस 

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह लाभकारी सिद्ध हो सकता है. व्यापार में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे समाप्त होंगी और काम की गति तेज होगी. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट, साझेदारी या विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो उस पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं.

पैसों से जुड़ी जो समस्याएं पिछले कुछ समय से आपको परेशान कर रही थीं, उनका समाधान निकलने की पूरी संभावना है. सप्ताह के मध्य में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को बड़े फैसले लेने से बचें, क्योंकि उस समय मन थोड़ा भ्रमित रह सकता है.

नौकरी 

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. हालांकि सप्ताह के अंत में आपको काम में रुचि कम महसूस हो सकती है. आलस्य और थकान हावी हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि आप खुद को मोटिवेट रखें और जिम्मेदारियों से पीछे न हटें.

लव और फैमिली

प्रेम जीवन के लिहाज से यह सप्ताह संतुलित रहने वाला है. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे. आप एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे.

विवाहित जातकों के लिए पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि सप्ताह के अंत में भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए किसी भी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें.

युवा और विद्यार्थी 

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाएं लेकर आएगा. पढ़ाई या करियर को लेकर आपके मन में नए विचार आएंगे और आप कुछ अलग करने के लिए प्रेरित होंगे.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. हालांकि शुक्रवार और शनिवार को ध्यान भटक सकता है और आलस्य बढ़ सकता है. ऐसे में समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा.

हेल्थ

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी. आप खुद को ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करेंगे. मानसिक तनाव कम रहेगा और नींद भी बेहतर होगी.

लेकिन सप्ताह के अंत में थकान, सुस्ती या सिरदर्द जैसी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं. काम के साथ-साथ आराम को भी प्राथमिकता दें और खान-पान पर ध्यान रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: गहरा लाल (Dark Red)
  • साप्ताहिक उपाय

हर दिन सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. इसके साथ “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. यह उपाय मानसिक आलस्य को दूर करेगा, नकारात्मकता कम करेगा और सप्ताह के अंत में आने वाली निराशा से बचाव करेगा.

FAQs 

Q1: क्या इस सप्ताह वृश्चिक राशि को धन लाभ होगा?
A1: हां, धन से जुड़ी समस्याएं सुलझेंगी और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं.

Q2: क्या नया बिज़नेस शुरू करना सही रहेगा?
A2: सप्ताह की शुरुआत नए प्रोजेक्ट के लिए अनुकूल है, लेकिन सप्ताहांत में निर्णय टालना बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 19 Dec 2025 11:44 PM (IST)
Tags :
Scorpio Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Vrishchik Rasifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Violence: 'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

बाजार में बेची जा रही बाबरी मस्जिद-हुमायूं कबीर वाली टी-शर्ट
अपने कारनामे पर अब भी क्यों खामोश है Nitish?
Renault Triber Drive Review | Auto Live #renault #triber
यूपी में BJP-SP के बीच कुर्मी वोट की लड़ाई शुरू
Maruti Suzuki e Vitara Review : क्या यह आपकी पहली EV है? | Auto Live #evitara
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Violence: 'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
शिक्षा
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget