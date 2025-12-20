हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): इस हफ्ते बिना अपेक्षा के मिलेगी खुशी, बिज़नेस में बढ़ेगा मुनाफा

Sagittarius weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए व्यस्त. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें, धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 20 Dec 2025 12:00 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Saptahik Tarot Rashifal 21 to 27 December 2025: यह सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए सकारात्मक ऊर्जा, खुशी और आत्मसंतोष से भरा रहने वाला है. टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह आप बिना किसी अपेक्षा के भी प्रसन्न महसूस करेंगे.

मानसिक रूप से आप हल्कापन और सुकून अनुभव करेंगे. दूसरों की सहायता करना आपको आंतरिक खुशी देगा और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. अपने कार्यों और उपलब्धियों पर आपको गर्व महसूस होगा, जिससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

बिज़नेस 

व्यवसाय से जुड़े धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है. मंगलवार और बुधवार का समय विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकता है. जिन कामों में रुकावट आ रही थी, वे अब सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे.

किसी पुराने ग्राहक या संपर्क से दोबारा जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. साझेदारी में काम कर रहे लोगों के बीच तालमेल बेहतर रहेगा. नई योजना बनाने के लिए यह सप्ताह अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.

नौकरी 

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह संतोष और प्रगति लेकर आएगा. ऑफिस में आपके काम की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारी आप पर भरोसा दिखाएंगे. जिन लोगों को लंबे समय से मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, उन्हें इस सप्ताह सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

मंगलवार और बुधवार को महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रेजेंटेशन सफल रहने की संभावना है. सहकर्मियों के साथ आपका व्यवहार सौहार्दपूर्ण रहेगा, जिससे कार्यस्थल का माहौल बेहतर बनेगा.

लव और फैमिली 

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह मधुरता से भरा रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी.

पारिवारिक जीवन में भी सुखद स्थिति बनी रहेगी. विशेष रूप से भाई-बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे. किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है और आपसी सहयोग बढ़ेगा.

युवा और विद्यार्थी 

युवा वर्ग के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. आप अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच रखेंगे और नई दिशा में कदम बढ़ाने का साहस करेंगे. विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में मन लगाने का है.

जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. पढ़ाई के साथ-साथ किसी रचनात्मक गतिविधि में शामिल होना भी लाभकारी रहेगा.

हेल्थ 

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव में कमी आएगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, काम में व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम जरूरी है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला

साप्ताहिक उपाय

  • खानपान संतुलित रखें और पानी का सेवन अधिक करें. हल्की एक्सरसाइज या योग आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें.
  • जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करें.
  • सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें और सकारात्मक संकल्प लें.
  • किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs 

Q1. क्या धनु राशि के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से लाभकारी है?
A1. हाँ, विशेष रूप से मंगलवार और बुधवार को धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं.

Q2. नौकरी में क्या इस सप्ताह तरक्की के योग हैं?
A2. सीधी तरक्की के बजाय प्रशंसा और भरोसा बढ़ने के योग हैं, जो भविष्य में उन्नति का रास्ता खोलेंगे.

Q3. प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
A3. यह सप्ताह प्रेम जीवन में समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने वाला रहेगा.

Q4. विद्यार्थियों को इस सप्ताह किस बात पर ध्यान देना चाहिए?
A4. पढ़ाई में एकाग्रता और समय प्रबंधन पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

Q5. स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?
A5. संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम अपनाना फायदेमंद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 20 Dec 2025 12:00 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Dhanu Rasifal
और पढ़ें
Embed widget