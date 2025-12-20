हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): मीन राशि को मिलेंगे आगे बढ़ने के नए अवसर

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): मीन राशि को मिलेंगे आगे बढ़ने के नए अवसर

Pisces weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए शुभ और सौभाग्यशाली रहेगा.करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 20 Dec 2025 04:45 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Saptahik Tarot Rashifal 21 to 27 December 2025: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रगति और आत्ममंथन दोनों का संकेत देता है. टैरो कार्ड्स बताते हैं कि इस दौरान आपको जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं.

विशेष रूप से पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न करेगी. हालांकि, आर्थिक मामलों में कुछ बाधाएं सामने आ सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से फैसले लेना जरूरी रहेगा.

सप्ताह के मध्य में मानसिक उतार-चढ़ाव रह सकता है, लेकिन अंत तक परिस्थितियां संभलती हुई नजर आएंगी.

बिज़नेस 

व्यवसाय से जुड़े मीन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकता है. पुराने संपर्कों से कोई नया काम या डील मिलने की संभावना है. जो लोग साझेदारी में बिज़नेस कर रहे हैं, उन्हें पारदर्शिता बनाए रखनी होगी.

हालांकि आय के रास्ते में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जिससे कैश फ्लो प्रभावित हो सकता है. खर्चों में अचानक वृद्धि संभव है, इसलिए निवेश या बड़े फैसले सोच-समझकर करें. सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि से मानसिक शांति मिलेगी.

नौकरी 

नौकरीपेशा मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत नजर आएगी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन थोड़ा निराश हो सकता है.

टैरो संकेत देता है कि धैर्य रखें और अपने काम की गुणवत्ता से समझौता न करें. नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना भी है, जो भविष्य में आपके करियर को मजबूती देगा. सप्ताह के दूसरे हिस्से में स्थिति थोड़ी बेहतर होगी.

लव और फैमिली 

पारिवारिक जीवन में यह सप्ताह सुखद संकेत लेकर आया है. बच्चों की उपलब्धियां आपको गर्व का अनुभव कराएंगी. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, लेकिन संवाद की कमी से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. इसलिए खुलकर बात करना जरूरी रहेगा. परिवार के किसी सदस्य के साथ धार्मिक यात्रा या पूजा-पाठ का योग बन सकता है.

युवा और विद्यार्थी 

युवा वर्ग के लिए यह सप्ताह नए अवसरों से भरा रहेगा. करियर को लेकर किए गए प्रयास अब रंग लाने लगेंगे. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि मन भटक सकता है.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को धैर्य बनाए रखना होगा. सप्ताह के अंत में किसी गुरु या वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है, जो आगे की दिशा तय करने में सहायक होगा.

हेल्थ 

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. अनियमित दिनचर्या और बढ़ते खर्चों की चिंता स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है.

योग, ध्यान और पर्याप्त नींद से आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे. खान-पान में लापरवाही से बचें और पानी अधिक पिएं.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: हल्का पीला
  • साप्ताहिक उपाय

इस सप्ताह किसी भी दिन गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और केले के पौधे में जल अर्पित करें. साथ ही जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी या किताबें दान करें. ऐसा करने से आर्थिक बाधाएं कम होंगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह मीन राशि को करियर में फायदा होगा?
A1: हां, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी रहेगा.

Q2: क्या आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी?
A2: आय में कुछ रुकावटें आ सकती हैं और खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलें.

Q3: पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
A3: परिवार से खुशी मिलेगी, खासकर बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

Q4: क्या धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है?
A4: हां, टैरो कार्ड्स धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा के संकेत दे रहे हैं.

Q5: मानसिक तनाव से कैसे बचें?
A5: नियमित ध्यान, योग और सकारात्मक सोच अपनाने से मानसिक तनाव कम होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 20 Dec 2025 04:45 AM (IST)
Tags :
Meen Rashifal Pisces Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Violence: 'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

जिंदा जिस्म में 69 गोलियों का बारूद !
बाजार में बेची जा रही बाबरी मस्जिद-हुमायूं कबीर वाली टी-शर्ट
अपने कारनामे पर अब भी क्यों खामोश है Nitish?
Renault Triber Drive Review | Auto Live #renault #triber
यूपी में BJP-SP के बीच कुर्मी वोट की लड़ाई शुरू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Violence: 'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
शिक्षा
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget