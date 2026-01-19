Mithun Rashifal 20 January 2026: मिथुन राशि संभलकर लें फैसले, सेहत और निवेश में जोखिम

Mithun Rashifal 20 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित है. जिससे दिन कुछ उतार चढ़ाव वाला रह सकता है. भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों स्तर पर आपको सतर्क रहना होगा. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचना आज आपके लिए सबसे जरूरी है.

सेहत राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी आवश्यक है. हाई ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान कर सकती है. तनाव और क्रोध से दूरी बनाकर रखें. समय पर दवा लें और नमक व तले हुए भोजन से परहेज करें. आज अनावश्यक यात्रा से बचना बेहतर रहेगा. बहुत जरूरी हो तभी सतर्कता के साथ यात्रा करें.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में बिना रिसर्च किया गया निवेश नुकसानदायक साबित हो सकता है. किसी भी नई योजना या इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी जानकारी जुटाना अनिवार्य है. मार्केट में छिपे हुए दुश्मन और प्रतिस्पर्धी सक्रिय रहेंगे जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए हर डील को सोच समझकर करें और गोपनीय जानकारी साझा न करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में अपनी भाषा और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखना होगा. विशेष रूप से महिला सहकर्मियों के सामने हल्के या गलत शब्दों के प्रयोग से विवाद हो सकता है. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गैरकानूनी या शॉर्टकट काम से दूर रहें क्योंकि इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं. ईमानदारी और नियमों का पालन ही आपके करियर को सुरक्षित रखेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. उधार देने या लेने से बचें. निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाकर चलें ताकि आगे चलकर परेशानी न हो.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में लिए गए कुछ गलत फैसले रिश्तों में दूरी ला सकते हैं. अपने पार्टनर से खुलकर बातचीत करें और किसी भी निर्णय में उन्हें शामिल करें. माता पिता आपकी स्थिति को समझेंगे और उनका सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा. ससुराल पक्ष से कोई अशुभ समाचार मिलने की आशंका है इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें.

शिक्षा और छात्र राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में मन भटक सकता है. गलत संगति से दूरी बनाना बेहद जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर आपके भविष्य पर पड़ सकता है. धैर्य और अनुशासन के साथ पढ़ाई जारी रखें.

भाग्यशाली अंक. रंग और उपाय

लकी रंग. पिंक

लकी अंक. 5

अनलकी अंक. 1

उपाय. बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा.

नहीं. बिना रिसर्च निवेश से बचना चाहिए.

Q2. क्या नौकरी में सावधानी जरूरी है.

हाँ. बोलचाल और कार्य दोनों में पूरी सतर्कता रखें.

Q3. छात्रों के लिए दिन कैसा है.

दिन चुनौतीपूर्ण है लेकिन मेहनत और अनुशासन से स्थिति संभाली जा सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.