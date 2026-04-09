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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 9 April 2026: मेष राशि मदद करने से खुलेगा भाग्य, स्टार्टअप और रिश्तों में सफलता के संकेत

Aaj ka Mesh Rashifal 9 April 2026: मेष राशि मदद करने से खुलेगा भाग्य, स्टार्टअप और रिश्तों में सफलता के संकेत

Mesh Rashifal 9 April 2026: मेष राशि के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन भाग्यशाली रहेगा. मदद से सफलता मिलेगी, करियर और बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे, रिश्तों में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Apr 2026 01:03 AM (IST)
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मेष राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: आज मदद से चमकेगा भाग्य, करियर और बिजनेस में नए अवसर, रिश्तों में सुधार और सफलता के मजबूत योग. चन्द्रमा 9वें भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा, खासकर दूसरों की मदद करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. कर्म और सहयोग की भावना आपको आगे बढ़ाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है. नसों में खिंचाव और माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है. आंखों पर ज्यादा डिजिटल स्क्रीन का दबाव न डालें और ठंडी चीजों से परहेज करें. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा.

व्यापार राशिफल
बिजनेसमैन के लिए दिन लाभदायक रहेगा. विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के बावजूद मुनाफा मिलने के संकेत हैं. कस्टम ड्यूटी में राहत मिल सकती है. हाइपर-लोकल सर्विस से आपका नेटवर्क मजबूत होगा और सप्लायर के साथ संबंध बेहतर होंगे.

नौकरी और करियर राशिफल
करियर में नई संभावनाएं बनेंगी. एआई और मॉडर्न टूल्स का उपयोग आपकी ग्रोथ को नई दिशा देगा. नई स्किल सीखने का दबाव अब अवसर में बदल जाएगा. इन्वेस्टर के साथ मीटिंग सफल रहेगी और नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 का समय शुभ रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. ससुराल और मायके के रिश्तों में सुधार होगा. घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा. रिश्तों में अपनापन और समझ बढ़ेगी.

आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. नए अवसरों से आय में वृद्धि होगी. निवेश के अच्छे मौके मिल सकते हैं, जिससे भविष्य सुरक्षित होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अच्छा रहेगा. मानसिक दृढ़ता और मेहनत से सफलता मिलेगी. कोच या गुरु की सलाह आज आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाएगी.

भाग्यशाली अंक और रंग
लक्की नंबर: 9
लक्की रंग: ऑरेंज
अनलक्की नंबर: 2

उपाय
आज जरूरतमंद लोगों की मदद करें और गुरुजनों का आशीर्वाद लें. इससे भाग्य मजबूत होगा और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों का भाग्य साथ देगा?
हाँ, आज दूसरों की मदद करने से भाग्य मजबूत होगा और सफलता मिलेगी.

Q2. करियर में क्या खास रहेगा?
नई स्किल और टेक्नोलॉजी से ग्रोथ के अवसर मिलेंगे और स्टार्टअप के लिए समय शुभ है.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
माइग्रेन और नसों में खिंचाव की समस्या हो सकती है, सावधानी रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Apr 2026 01:03 AM (IST)
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