मेष राशि 7 अप्रैल 2026 राशिफल: आज चन्द्रमा 8वें भाव में होने से दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. खासकर ससुराल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार मिलने की संभावना है, इसलिए मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखें.

स्वास्थ्य राशिफल

आज गले से जुड़ी समस्या जैसे इंफेक्शन या टॉन्सिल्स परेशान कर सकते हैं. ठंडी चीजों से दूरी बनाकर रखें और गुनगुना पानी पिएं. मौसम के बदलाव को नजरअंदाज न करें.

व्यापार राशिफल

बिजनेसमैन के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है और विदेशी डील्स कैंसिल हो सकती हैं. पार्टनरशिप में हिसाब-किताब को लेकर विवाद संभव है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें. सरकारी टेंडर में आज आवेदन करने से बचें.

नौकरी और करियर राशिफल

ऑफिस में आपकी सुविधाओं में कटौती हो सकती है जिससे मन खिन्न रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी ईमानदारी पर सवाल उठ सकते हैं, इसलिए अपने काम का पूरा रिकॉर्ड तैयार रखें. क्लाइंट की ओर से बार-बार बदलाव आ सकते हैं, धैर्य बनाए रखें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

दांपत्य जीवन में पुरानी बातें फिर से उभर सकती हैं. आज बहस से बचना ही बेहतर रहेगा. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए मौन और समझदारी जरूरी है.

आर्थिक राशिफल

आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहना बहुत जरूरी है. स्टॉक मार्केट में बड़ा निवेश करने से बचें, क्योंकि नुकसान के संकेत हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. इसे नकारात्मक रूप से लेने के बजाय सुधार के अवसर के रूप में लें.

भाग्यशाली अंक और रंग

लक्की नंबर: 6

लक्की रंग: सिल्वर

अनलक्की नंबर: 4

उपाय

आज हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक शांति और बाधाओं में कमी आएगी.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों को निवेश करना चाहिए?

नहीं, आज निवेश से बचना बेहतर रहेगा क्योंकि नुकसान के संकेत हैं.

Q2. आज करियर में कैसी स्थिति रहेगी?

करियर में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत से स्थिति संभाली जा सकती है.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

गले की समस्या से बचने के लिए ठंडी चीजों से परहेज करें और गरम पानी का सेवन करें.

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