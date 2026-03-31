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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 31 March 2026: मीन राशि आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, करियर और परिवार दोनों में आएंगी खुशियां

Aaj ka Meen Rashifal 31 March 2026: मीन राशि आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, करियर और परिवार दोनों में आएंगी खुशियां

Pisces Horoscope 31 March 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन करियर में बड़ा मौका, बिजनेस में नई पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा, जानें कैसे आपकी सोच दिलाएगी सफलता.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Mar 2026 02:55 AM (IST)
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Pisces Horoscope 31 March 2026: मीन राशि वालों के लिए सफलता, नए अवसर और प्रतिष्ठा बढ़ाने का दिन, करियर और बिजनेस में मिलेगा बड़ा ब्रेक, जानिए कैसे आज आपकी सोच बदलेगी दिशा.

आज चन्द्रमा आपके षष्ठम भाव में स्थित है, जिससे स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धा में सुधार के संकेत मिलते हैं. आज आप अपनी मेहनत और नई सोच के दम पर आगे बढ़ेंगे. गण्ड योग के प्रभाव से आपको सामाजिक और पेशेवर जीवन में पहचान मिलेगी. दिन आपके लिए उपलब्धियों और नए अवसरों से भरा रहेगा.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उन्नति और सीखने का रहेगा. नई टेक्नोलॉजी की मदद से आप नई स्किल्स आसानी से सीख पाएंगे और कोवर्कर्स भी आपसे प्रेरित होंगे. ऑफिस में आपके आइडियाज और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बहुत सफल रहेंगे. आपको किसी बड़े विदेशी क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ तेज होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहेगा. आपकी अलग सोच बिजनेस में नई क्रांति ला सकती है और लोग आपकी रणनीति को अपनाने की कोशिश करेंगे. किसी हाई-प्रोफाइल इवेंट में आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो आपके बिजनेस को नई दिशा देगा. नया आउटलेट खोलने के लिए दोपहर 12:15 से 2:00 बजे का समय बेहद शुभ रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है और आप खुद को मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. प्राणायाम और योग आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
आज पारिवारिक जीवन में खुशी और संतुलन बना रहेगा. पार्टनर के साथ आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आपसी समझ बेहतर होगी. परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन रिसर्च और सीखने का है. पढ़ाई में ध्यान लगेगा और नए विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. स्पोर्ट्स से जुड़े छात्र अपनी अनोखी स्टाइल और प्रदर्शन से जीत हासिल कर सकते हैं. आज का दिन नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 3
लकी रंग: वाइट
अनलकी नंबर: 7

उपाय (Remedy)
आज भगवान विष्णु की पूजा करें और सफेद फूल अर्पित करें. “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे सफलता और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मीन राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, आज नए प्रोजेक्ट और स्किल्स के कारण करियर में उन्नति होगी.

Q2. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?
हाँ, नई सोच और नए संपर्कों से बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज छात्रों के लिए रिसर्च और सीखने के अच्छे अवसर मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Mar 2026 02:55 AM (IST)
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