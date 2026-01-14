स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक थकान और आलस्य से बचना जरूरी है. स्पोर्ट्स पर्सन को दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए. मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का सेवन शरीर में ऊर्जा और इम्यूनिटी बढ़ाएगा.
करियर और जॉब राशिफल:
कार्यस्थल पर दिन थोड़ा सामान्य रह सकता है. मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों को काम में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, ऐसे में अपने काम का पैटर्न बदलकर नए तरीके अपनाएं. पॉलिटिक्स या प्रशासन से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें वे अपनी पूरी क्षमता दिखाएंगे.
बिजनेस राशिफल:
ग्राहक फीडबैक और सर्विस में सुधार करने से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा. पुराने कस्टमर फिर से जुड़ सकते हैं और नए अवसर मिल सकते हैं. यह समय है अपनी ब्रांड इमेज को बेहतर बनाने का.
फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें और बड़े निवेश से पहले सोच-विचार करें. मकर संक्रांति पर दान-पुण्य करने से धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी और भविष्य में लाभ मिलेगा.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में रहने के बावजूद कुछ युवा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों से बातचीत करके मन हल्का करें. भाई-बहनों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और आप उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे. प्रेम जीवन में समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे.
शिक्षा और छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स के लिए दिन सहयोग और टीमवर्क का है. यदि कोई मित्र आपसे नोट्स मांगे तो जरूर दें, इससे ज्ञान भी बढ़ेगा और अच्छे संबंध भी बनेंगे. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें.
भाग्यशाली रंग और अंक:
लकी कलर – गोल्डन
लकी नंबर – 7
आज का उपाय:
मकर संक्रांति पर किसी जरूरतमंद को तिल-गुड़ और कंबल दान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे भाग्य और मानसिक शांति दोनों बढ़ेगी.
FAQs
Q1. क्या आज घर बदलने का सही समय है?
हां, किराए के मकान में रहने वालों के लिए समय अनुकूल है.
Q2. क्या व्यापार में सुधार होगा?
ग्राहक सेवा और फीडबैक पर ध्यान देने से निश्चित ही लाभ मिलेगा.
Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
मित्रों की मदद और नियमित अध्ययन से अच्छा परिणाम मिलेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.