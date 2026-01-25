Makar Rashifal 25 January 2026: मकर राशि पर कार्यभार हावी, परिवार और सेहत को दें समय

स्वास्थ्य राशिफल

आज माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में कोई लापरवाही न करें. स्वयं भी मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं. लगातार सोचने और दबाव में रहने से सिरदर्द, थकान या नींद की कमी हो सकती है. छोटी यात्रा या प्रकृति के बीच समय बिताने से मन हल्का होगा. स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए योग और मेडिटेशन तनाव कम करने में सहायक रहेगा.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में अपेक्षित प्रॉफिट न मिलने से टेंशन बढ़ सकती है. इस समय बड़े जोखिम लेने से बचें और पुराने कामों को संभालने पर ध्यान दें. जिन क्षेत्रों में अनुभव नहीं है, वहां नई जिम्मेदारी उठाने से नुकसान हो सकता है. धीरे धीरे स्थिति में सुधार आएगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें. खर्चों पर नियंत्रण रखना आज बेहद जरूरी रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में किसी काम को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए नए कार्य की शुरुआत फिलहाल टालना बेहतर होगा. ध्यान से काम करें और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे बॉस नाराज हो जाएं. बॉस की गुड बुक में रहना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा. समय प्रबंधन की कमी के कारण कार्यों का दबाव महसूस हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन घरेलू और मांगलिक खर्चों के कारण बजट गड़बड़ा सकता है. परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम पर अपेक्षा से अधिक धन खर्च हो सकता है. फिलहाल फिजूलखर्ची से बचें और सेविंग पर फोकस करें. निवेश से जुड़े फैसले सोच समझकर लें.

लव और फैमिली राशिफल

लाइफ पार्टनर के साथ समय की कमी महसूस होगी, जिससे मन थोड़ा उदास रह सकता है. लव पार्टनर के व्यवहार और विचारों में बदलाव आपको परेशान कर सकता है और आपसी कहा सुनी भी हो सकती है. बातचीत में संयम रखें और स्थिति को समझने की कोशिश करें. परिवार में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन सुधार का संकेत दे रहा है. यदि आप अपनी लाइफस्टाइल में योग और मेडिटेशन जोड़ते हैं तो स्ट्रेस लेवल कम होगा और पढ़ाई में मन लगेगा. इससे मार्क्स में भी इजाफा हो सकता है. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाएं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग ग्रीन

भाग्यशाली अंक 7

अनलकी अंक 9

उपाय

सोमवार के दिन शिवजी को जल अर्पित करें और घर में शांति बनाए रखने के लिए माता की सेवा करें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज बिजनेस में नया निवेश करना सही रहेगा?

उत्तर नहीं आज बड़े निवेश और नए जोखिम से बचना बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2 पारिवारिक तनाव कैसे कम करें?

उत्तर धैर्य रखें और माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें.

प्रश्न 3 स्टूडेंट्स के लिए आज क्या सबसे जरूरी है?

उत्तर योग मेडिटेशन और नियमित पढ़ाई से ही बेहतर परिणाम मिलेंगे.