Makar Rashifal 25 January 2026: मकर राशि पर कार्यभार हावी, परिवार और सेहत को दें समय

Makar Rashifal 25 January 2026: मकर राशि पर कार्यभार हावी, परिवार और सेहत को दें समय

Capricorn Horoscope 25 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Capricorn Rashifal 25 January 2026 in Hindi: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य, समझदारी और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक मामलों और मानसिक स्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
आज माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में कोई लापरवाही न करें. स्वयं भी मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं. लगातार सोचने और दबाव में रहने से सिरदर्द, थकान या नींद की कमी हो सकती है. छोटी यात्रा या प्रकृति के बीच समय बिताने से मन हल्का होगा. स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए योग और मेडिटेशन तनाव कम करने में सहायक रहेगा.

बिजनेस राशिफल
बिजनेस में अपेक्षित प्रॉफिट न मिलने से टेंशन बढ़ सकती है. इस समय बड़े जोखिम लेने से बचें और पुराने कामों को संभालने पर ध्यान दें. जिन क्षेत्रों में अनुभव नहीं है, वहां नई जिम्मेदारी उठाने से नुकसान हो सकता है. धीरे धीरे स्थिति में सुधार आएगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें. खर्चों पर नियंत्रण रखना आज बेहद जरूरी रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में किसी काम को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए नए कार्य की शुरुआत फिलहाल टालना बेहतर होगा. ध्यान से काम करें और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे बॉस नाराज हो जाएं. बॉस की गुड बुक में रहना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा. समय प्रबंधन की कमी के कारण कार्यों का दबाव महसूस हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन घरेलू और मांगलिक खर्चों के कारण बजट गड़बड़ा सकता है. परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम पर अपेक्षा से अधिक धन खर्च हो सकता है. फिलहाल फिजूलखर्ची से बचें और सेविंग पर फोकस करें. निवेश से जुड़े फैसले सोच समझकर लें.

लव और फैमिली राशिफल
लाइफ पार्टनर के साथ समय की कमी महसूस होगी, जिससे मन थोड़ा उदास रह सकता है. लव पार्टनर के व्यवहार और विचारों में बदलाव आपको परेशान कर सकता है और आपसी कहा सुनी भी हो सकती है. बातचीत में संयम रखें और स्थिति को समझने की कोशिश करें. परिवार में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन सुधार का संकेत दे रहा है. यदि आप अपनी लाइफस्टाइल में योग और मेडिटेशन जोड़ते हैं तो स्ट्रेस लेवल कम होगा और पढ़ाई में मन लगेगा. इससे मार्क्स में भी इजाफा हो सकता है. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाएं.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग ग्रीन
भाग्यशाली अंक 7
अनलकी अंक 9

उपाय
सोमवार के दिन शिवजी को जल अर्पित करें और घर में शांति बनाए रखने के लिए माता की सेवा करें.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज बिजनेस में नया निवेश करना सही रहेगा?
उत्तर नहीं आज बड़े निवेश और नए जोखिम से बचना बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2 पारिवारिक तनाव कैसे कम करें?
उत्तर धैर्य रखें और माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें.

प्रश्न 3 स्टूडेंट्स के लिए आज क्या सबसे जरूरी है?
उत्तर योग मेडिटेशन और नियमित पढ़ाई से ही बेहतर परिणाम मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 25 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope. Makar Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
