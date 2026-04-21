Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मकर राशि के जातकों को आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी।

व्यापारिक नीतियों से लाभ, पैतृक व्यवसाय में पिता का मार्गदर्शन।

नौकरीपेशा जातकों की मेहनत पर बॉस द्वारा सार्वजनिक प्रशंसा।

छात्रों की उच्च शिक्षा और खिलाड़ियों की प्रतिभा में वृद्धि।

Aaj ka Makar Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन राहत और बड़ी सफलताओं वाला रहेगा. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (6th House) में संचरण कर रहे हैं, जो शत्रुओं पर विजय और कर्ज से मुक्ति का भाव है.

आपकी राशि में आज मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा. इसके साथ ही शोभन और गजकेसरी योग के बनने से आज धन की आवक जबरदस्त रहने वाली है. रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लगेगा. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन भाग्य बदलने वाला साबित होगा. बदली हुई वैश्विक नीतियों और नए टैरिफ नियमों का सीधा लाभ आपके बिजनेस को मिलेगा, जिससे टैक्स संबंधी बड़ी राहत मिल सकती है. यदि आप अपना खानदानी या पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) संभाल रहे हैं, तो आज पिता या बुजुर्गों के अनुभव से सफलता का ऐसा गुप्त रास्ता खुलेगा जो सालों से बंद था. इससे आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी. बैंक से जुड़े पुराने पेंडिंग काम आज चुटकियों में हल हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन गर्व महसूस करने का है. आपकी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए बॉस सार्वजनिक रूप से आपकी प्रशंसा करेंगे, जिससे ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा. हालांकि, आपकी यह तरक्की विरोधियों को पसंद नहीं आएगी, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. क्रिएटिव फील्ड (लेखन, कला, डिजाइन) से जुड़े लोगों को आज किसी राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट (National Level Project) पर काम करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला है. संतान की उच्च शिक्षा के लिए आपके द्वारा किए गए पुराने प्रयास आज सफल होंगे. खिलाड़ी (Sports Person) आज अपनी प्रतिभा के दम पर नेशनल लेवल के सिलेक्शन में जगह बना सकते हैं. विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और वे अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों से कुल का नाम रोशन करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में खुशहाली और तालमेल बना रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत में सुधार होने से आपके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी. सामाजिक क्षेत्र में आपकी कूटनीति (Diplomacy) कमाल करेगी; आप अपने विरोधियों को भी अपना दोस्त बनाने में सफल रहेंगे. समाज सेवा में आपकी उदारता की चर्चा होगी, जो भविष्य में आपके मान-सम्मान को और बढ़ाएगी. संतान के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. पुराने रोगों से राहत मिलने के प्रबल संकेत हैं. मानसिक शांति बनी रहेगी और शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. घर के बुजुर्गों की सक्रियता बढ़ने से परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें.

FAQs

1. क्या आज मकर राशि वालों को कर्ज चुकाने की शुरुआत करनी चाहिए?

जी हां, आज चंद्रमा के छठे भाव में होने से कर्ज से मुक्ति के प्रयास सफल होंगे और बैंक संबंधी कार्यों में तेजी आएगी.

2. आज बिजनेस में सफलता के लिए किसका मार्गदर्शन लेना बेहतर है?

आज आपको अपने पिता या घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, इससे पैतृक बिजनेस में बड़ी तरक्की होगी.

3. आज का शुभ समय और दिशा क्या है?

आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय श्रेष्ठ है और उत्तर दिशा की यात्रा लाभप्रद रहेगी.

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