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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 21 April 2026: मकर राशि कर्ज से मुक्ति और जबरदस्त धन लाभ के योग, पिता के अनुभव से खानदानी बिजनेस छुएगा नई ऊंचाइयां

Aaj ka Makar Rashifal 21 April 2026: मकर राशि कर्ज से मुक्ति और जबरदस्त धन लाभ के योग, पिता के अनुभव से खानदानी बिजनेस छुएगा नई ऊंचाइयां

Capricorn Horoscope: मकर राशिफल 21 अप्रैल 2026 आज चंद्रमा के प्रभाव से कर्ज की समस्या हल होगी. करियर में राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिलने के योग. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Apr 2026 02:45 AM (IST)
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  • मकर राशि के जातकों को आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी।
  • व्यापारिक नीतियों से लाभ, पैतृक व्यवसाय में पिता का मार्गदर्शन।
  • नौकरीपेशा जातकों की मेहनत पर बॉस द्वारा सार्वजनिक प्रशंसा।
  • छात्रों की उच्च शिक्षा और खिलाड़ियों की प्रतिभा में वृद्धि।

Aaj ka Makar Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन राहत और बड़ी सफलताओं वाला रहेगा. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (6th House) में संचरण कर रहे हैं, जो शत्रुओं पर विजय और कर्ज से मुक्ति का भाव है.

आपकी राशि में आज मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा. इसके साथ ही शोभन और गजकेसरी योग के बनने से आज धन की आवक जबरदस्त रहने वाली है. रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लगेगा. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन भाग्य बदलने वाला साबित होगा. बदली हुई वैश्विक नीतियों और नए टैरिफ नियमों का सीधा लाभ आपके बिजनेस को मिलेगा, जिससे टैक्स संबंधी बड़ी राहत मिल सकती है. यदि आप अपना खानदानी या पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) संभाल रहे हैं, तो आज पिता या बुजुर्गों के अनुभव से सफलता का ऐसा गुप्त रास्ता खुलेगा जो सालों से बंद था. इससे आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी. बैंक से जुड़े पुराने पेंडिंग काम आज चुटकियों में हल हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन गर्व महसूस करने का है. आपकी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए बॉस सार्वजनिक रूप से आपकी प्रशंसा करेंगे, जिससे ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा. हालांकि, आपकी यह तरक्की विरोधियों को पसंद नहीं आएगी, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. क्रिएटिव फील्ड (लेखन, कला, डिजाइन) से जुड़े लोगों को आज किसी राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट (National Level Project) पर काम करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला है. संतान की उच्च शिक्षा के लिए आपके द्वारा किए गए पुराने प्रयास आज सफल होंगे. खिलाड़ी (Sports Person) आज अपनी प्रतिभा के दम पर नेशनल लेवल के सिलेक्शन में जगह बना सकते हैं. विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और वे अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों से कुल का नाम रोशन करेंगे.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में खुशहाली और तालमेल बना रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत में सुधार होने से आपके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी. सामाजिक क्षेत्र में आपकी कूटनीति (Diplomacy) कमाल करेगी; आप अपने विरोधियों को भी अपना दोस्त बनाने में सफल रहेंगे. समाज सेवा में आपकी उदारता की चर्चा होगी, जो भविष्य में आपके मान-सम्मान को और बढ़ाएगी. संतान के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. पुराने रोगों से राहत मिलने के प्रबल संकेत हैं. मानसिक शांति बनी रहेगी और शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. घर के बुजुर्गों की सक्रियता बढ़ने से परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
 भाग्यशाली अंक: 8
 अशुभ अंक: 9
 आज का उपाय: हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें.

FAQs

1. क्या आज मकर राशि वालों को कर्ज चुकाने की शुरुआत करनी चाहिए?
जी हां, आज चंद्रमा के छठे भाव में होने से कर्ज से मुक्ति के प्रयास सफल होंगे और बैंक संबंधी कार्यों में तेजी आएगी.

2. आज बिजनेस में सफलता के लिए किसका मार्गदर्शन लेना बेहतर है?
आज आपको अपने पिता या घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, इससे पैतृक बिजनेस में बड़ी तरक्की होगी.

3. आज का शुभ समय और दिशा क्या है?
आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय श्रेष्ठ है और उत्तर दिशा की यात्रा लाभप्रद रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Apr 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मकर राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन राहत और बड़ी सफलताओं वाला रहेगा। चंद्रमा छठे भाव में होने से शत्रुओं पर विजय और कर्ज से मुक्ति मिलेगी।

आज मकर राशि वालों के व्यापार और फाइनेंस के लिए क्या विशेष है?

व्यापार में भाग्य बदलने वाला है। पैतृक व्यवसाय में बुजुर्गों के अनुभव से सफलता मिलेगी और बैंक से जुड़े काम आसानी से होंगे।

नौकरीपेशा मकर राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

आपकी मेहनत और ईमानदारी की बॉस सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करेंगे, जिससे ऑफिस में प्रभाव बढ़ेगा। क्रिएटिव फील्ड वालों को राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है।

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियां वाला दिन है। खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से नेशनल सिलेक्शन में जगह बना सकते हैं।

मकर राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए आज का दिन कैसा है?

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप तनावमुक्त रहेंगे और पुराने रोगों से राहत मिलेगी। उत्तर दिशा की यात्रा शुभ फलदायी रहेगी।

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