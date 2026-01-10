हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Capricorn Rashifal 10 January 2026: मकर राशि भाग्य साथ देगा लेकिन सेहत और पारिवारिक विवाद चिंता बढ़ा सकते हैं

Capricorn Rashifal 10 January 2026: मकर राशि भाग्य साथ देगा लेकिन सेहत और पारिवारिक विवाद चिंता बढ़ा सकते हैं

Capricorn Horoscope 10 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Capricorn Rashifal 10 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा आपके नौवें भाव में स्थित है, जिससे भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान से जुड़े विषयों में वृद्धि के योग बन रहे हैं. आज आपके अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच आपका भाग्य चमकाने में मदद करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आज अपनी दिनचर्या सुधारना जरूरी रहेगा. समय पर सोना और सुबह समय से उठना आपके शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होगा. लापरवाही करने पर थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए नियमित दिनचर्या अपनाएं.

बिजनेस राशिफल

होटल, मोटल, रेस्टोरेंट और बेकरी से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी लाभदायक रहेगा. आपकी मेहनत और योग्यता में बढ़ोतरी के कारण व्यापार में नए मौके मिलेंगे. खासतौर पर होलसेल बिजनेस में ग्रहों का अनुकूल योग आपको बड़ी सफलता दिला सकता है. नए कॉन्ट्रैक्ट या बड़े ऑर्डर मिलने के योग भी बन रहे हैं.

नौकरी और करियर राशिफल

जो लोग नई नौकरी में हैं, उन्हें शुरुआती दौर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम करने पर स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी. टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्किल्स में आपकी पकड़ आपको वर्कप्लेस पर अलग पहचान दिलाएगी और सीनियर्स भी आपके काम से प्रभावित होंगे. कई सुनहरे मौके आपके सामने आ सकते हैं, जो भविष्य में बड़ी प्रगति का रास्ता खोलेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुरानी रुकी हुई पेमेंट मिलने की भी संभावना है. पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठक हो सकती है, जिसमें आपकी राय को महत्व दिया जाएगा.

लव और फैमिली राशिफल

लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए आज डिनर या किसी खास आउटिंग की प्लानिंग कर सकते हैं. इससे रिश्तों में मिठास आएगी. परिवार में आपसी बातचीत से पुराने मतभेद भी सुलझ सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल

इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े छात्रों को अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना होगा. जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

शुभ रंग: ऑरेंज
शुभ अंक: 6
अशुभ अंक: 8

उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जप करें, इससे भाग्य और करियर दोनों में स्थिरता आएगी.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?
हाँ, खासतौर पर होटल और होलसेल से जुड़े कारोबार में निवेश लाभदायक हो सकता है.

2. नई नौकरी वालों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
धैर्य रखें और सीखने पर फोकस करें, इससे जल्दी सफलता मिलेगी.

3. क्या आज पारिवारिक मामलों में समाधान मिलेगा?
हाँ, बातचीत और समझदारी से पैतृक मामलों में संतुलन बन सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Horoscope Today Capricorn Horoscope. Makar Rashifal Rashifal 2026
