हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLibra Tarot Monthly Horoscope December 2025: स्वास्थ्य बेहतर, मान-सम्मान और शुभ समाचार मिलने के योग

Libra Tarot Monthly Horoscope December 2025: स्वास्थ्य बेहतर, मान-सम्मान और शुभ समाचार मिलने के योग

Libra Tarot Card Predictions December 2025: साल 2025 का दिसंबर महीना जल्द ही शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेगा यह नया महीना, यहां जानें तुला टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Dec 2025 02:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

तुला टैरो मासिक राशिफल दिसंबर 2025: टैरो कार्ड्स की गणना संकेत दे रही है कि दिसंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ और फलदायक रहने वाला है. मानसिक स्थिति में सुधार होगा और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. इस महीने लिए गए आपके निर्णय सही साबित होंगे और सकारात्मक परिणाम देंगे. प्रतियोगी या पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे परिवार में सुख-समृद्धि का वातावरण रहेगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन: यह महीना रिश्तों के लिए भी मधुरता लेकर आ रहा है. जीवनसाथी के साथ आपका संबंध मजबूत होगा और आपसी समझ बढ़ेगी. अविवाहित जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है. किसी छोटी यात्रा या समय साथ बिताने से रिश्तों में और अधिक गहराई आएगी.

करियर और व्यवसाय: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना प्रगति और सम्मान दिलाने वाला रहेगा. आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल है. व्यापारिक यात्राएँ सफल होंगी और आपके प्रयासों का परिणाम आपको लाभ के रूप में मिलेगा.

आर्थिक जीवन: आर्थिक दृष्टि से अक्टूबर आपके लिए स्थिरता और वृद्धि लेकर आएगा. पैतृक संपत्ति या निवेश से लाभ होने की संभावना है. इस दौरान धन का सही प्रबंधन और योजना आपके भविष्य को मजबूत करेगा.

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप संतुलित और स्वस्थ महसूस करेंगे. पुराने रोगों से राहत मिलने के संकेत हैं. योग और ध्यान का अभ्यास आपको और भी स्थिरता देगा.

उपाय: शनिवार को सतनाजा का दान करना आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा.

FAQs

Q1. क्या तुला राशि के लोगों को इस महीने पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा?
हाँ, टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि अक्टूबर में पैतृक संपत्ति से लाभ और परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ने के योग हैं.

Q2. नौकरीपेशा तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा?
यह महीना उन्नति और प्रगति दिलाने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 02 Dec 2025 02:35 AM (IST)
Masik Rashifal Monthly Horoscope 2025 Libra Tarot Card Monthly Horoscope
