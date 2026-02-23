हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Kumbh Rashifal 23 February 2026: कुंभ राशि करियर में नई स्किल सीखने का मौका, सुख-सुविधाओं पर खर्च होने से बजट पर रखें नजर

Aquarius Horoscope 23 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Feb 2026 03:00 AM (IST)
Kumbh Rashifal 23 February 2026 in Hindi: कुंभ राशि (Aquarius) के लिए 23 फरवरी, 2026 का दिन कौशल विकास और व्यावसायिक यात्राओं का संकेत दे रहा है. तीसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगी.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है. अटका हुआ धन वापस मिल सकता है या आय के नए स्रोत बन सकते हैं. यदि आप कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. व्यापार में अपनी मार्केटिंग स्किल्स का उपयोग करें, लाभ की संभावना बढ़ेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है. सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत करते समय विनम्र रहें. आपकी दी गई सलाह या आईडिया को ऑफिस में सराहा जा सकता है. जो लोग सेल्स या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने का है. यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपका रिवीजन बहुत प्रभावशाली रहेगा. वाणी दोष से बचने के लिए दोस्तों के साथ बहस में न पड़ें और अपना पूरा समय किताबों को दें.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. घर के किसी विशेष समारोह की योजना बन सकती है. पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे. स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य है. हालांकि, खान-पान पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि गले या दांतों से जुड़ी छोटी समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और बाहरी जंक फूड से बचें.

  • भाग्यशाली रंग: नीला (Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या जूते दान करें.

1. आज धन लाभ के लिए क्या विशेष करें?
    आज अपने बचत खातों को व्यवस्थित करें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. 2nd हाउस का चन्द्रमा बचत बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है.

2. रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं?
    कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें. परिवार के साथ बैठकर पुरानी अच्छी यादें साझा करें, इससे संबंध बेहतर होंगे.

3. करियर में उन्नति के लिए क्या टिप है?
    आज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें. किसी भी मीटिंग में जाने से पहले अपने पॉइंट्स लिखकर तैयार कर लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Feb 2026 03:00 AM (IST)
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
