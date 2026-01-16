हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kumbh Rashifal 16 January 2026: कुंभ राशि को बड़ा धन लाभ, नौकरी और बिजनेस दोनों में तरक्की

Aquarise Horoscope 16 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Kumbh Rashifal 16 January 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में स्थित है, जिससे आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के मजबूत योग बन रहे हैं. आज आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा और आप अपनी आमदनी बढ़ाने की दिशा में सही कदम उठा पाएंगे.

करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शांतिपूर्ण और उत्पादक रहेगा. वर्कप्लेस पर माहौल सकारात्मक रहेगा, जिससे आप अपने काम पर पूरी तरह फोकस कर पाएंगे. अपनी योग्यता और स्मार्ट वर्क पर भरोसा बनाए रखें, इससे सीनियर आपकी काबिलियत को पहचानेंगे और भविष्य में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर से जुड़े व्यापारियों को अपने प्रयासों का बेहतर परिणाम मिलेगा. यदि कोई सरकारी टैक्स या बकाया है तो उसे समय रहते चुका देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इससे भविष्य की परेशानियों से बचेंगे. धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी.

हेल्थ राशिफल

सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप खुद को हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या बनाए रखना आपको लंबे समय तक फिट रखेगा.

लव और फैमिली राशिफल

रिश्तों के लिए समय निकालना आज बहुत जरूरी है. परिवार में आपका व्यवहार किसी को ठेस पहुंचा सकता है, इसलिए शब्दों और रवैये में नरमी रखें. प्रेम जीवन में भी समझदारी और धैर्य से काम लेने से संबंध और मजबूत होंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए. एकाग्रता से पढ़ाई करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे. न्यू जनरेशन के आइडियाज काफी अच्छे रहेंगे, बस उन्हें जमीन पर उतारने की जरूरत है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: पिंक

उपाय: आज भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आर्थिक और मानसिक स्थिरता बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज आय बढ़ने के योग हैं?
जी हाँ, आज धन लाभ और आमदनी बढ़ने के अच्छे संकेत हैं.

2. क्या नौकरी में माहौल अच्छा रहेगा?
हाँ, वर्कप्लेस पर शांति और सहयोग का वातावरण रहेगा.

3. क्या रिश्तों में सुधार संभव है?
जी हाँ, व्यवहार में थोड़ी नरमी और समय देने से रिश्ते बेहतर होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Rashifal 2026 Horoscope 2026 Aquarise Horoscope
