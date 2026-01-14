हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aquarius Rashifal 14 January 2026: कुंभ राशि को करियर में बड़ा मौका, लेकिन घर में बढ़ सकता है टकराव

Aquarius Horoscope 14 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Kumbh Rashifal 14 January 2026 in Hindi: मकर संक्रांति के पावन दिन चन्द्रमा आपके दशम भाव में स्थित है, जो करियर, प्रतिष्ठा और कर्म क्षेत्र में बड़े बदलाव और उन्नति के संकेत देता है. यह दिन आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में नई दिशा और पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत के लिहाज से कफ प्रधान लोगों को विशेष सतर्कता रखनी होगी. ठंडी चीजें, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से दूरी बनाए रखें. मकर संक्रांति पर तिल, गुड़ और गर्म भोजन का सेवन आपको ऊर्जा देगा. योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी.

करियर और जॉब राशिफल:
चन्द्रमा के दशम भाव में होने से नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं. जिन लोगों ने हाल ही में नई जॉब के लिए आवेदन किया था, उनका चयन होने की पूरी संभावना है. स्मार्ट गोल बनाकर काम करने से आप समय पर अपने टारगेट पूरे करेंगे. सीनियर को प्रसन्न रखना और उनकी सलाह मानना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक है. अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और आमदनी में सुधार होगा. यदि आपने बिजनेस लोन लिया है तो समय पर उसे चुकाने की कोशिश करें, इससे आपकी मार्केट में साख बनी रहेगी और आगे नए अवसर मिलेंगे. नेटवर्किंग और डिजिटल माध्यमों से भी फायदा हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग हैं. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, खासकर पारिवारिक मामलों में. मकर संक्रांति पर दान-पुण्य करने से धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी.

लव और फैमिली राशिफल:
पुराने मित्र से मुलाकात दिल को खुश कर सकती है. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. मीठी वाणी और शांत रवैया आपके रिश्तों को बचाएगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट से अपना सिलेबस आसानी से कवर कर पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक:
लकी कलर – पर्पल
लकी नंबर – 1

आज का उपाय:
मकर संक्रांति पर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और तिल-गुड़ का दान करें. इससे करियर और धन दोनों में प्रगति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज नौकरी बदलने का सही समय है?
हां, ग्रहों की स्थिति नई नौकरी मिलने के पक्ष में है.

Q2. व्यापारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
बिजनेस लोन समय पर चुकाएं और खर्चों पर नियंत्रण रखें.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?
टाइम मैनेजमेंट से पढ़ाई में सफलता और अच्छे परिणाम मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 14 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Kumbh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026 Aquarise Horoscope
