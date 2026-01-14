Kumbh Rashifal 14 January 2026 in Hindi: मकर संक्रांति के पावन दिन चन्द्रमा आपके दशम भाव में स्थित है, जो करियर, प्रतिष्ठा और कर्म क्षेत्र में बड़े बदलाव और उन्नति के संकेत देता है. यह दिन आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में नई दिशा और पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल:

सेहत के लिहाज से कफ प्रधान लोगों को विशेष सतर्कता रखनी होगी. ठंडी चीजें, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से दूरी बनाए रखें. मकर संक्रांति पर तिल, गुड़ और गर्म भोजन का सेवन आपको ऊर्जा देगा. योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी.

करियर और जॉब राशिफल:

चन्द्रमा के दशम भाव में होने से नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं. जिन लोगों ने हाल ही में नई जॉब के लिए आवेदन किया था, उनका चयन होने की पूरी संभावना है. स्मार्ट गोल बनाकर काम करने से आप समय पर अपने टारगेट पूरे करेंगे. सीनियर को प्रसन्न रखना और उनकी सलाह मानना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस राशिफल:

व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक है. अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और आमदनी में सुधार होगा. यदि आपने बिजनेस लोन लिया है तो समय पर उसे चुकाने की कोशिश करें, इससे आपकी मार्केट में साख बनी रहेगी और आगे नए अवसर मिलेंगे. नेटवर्किंग और डिजिटल माध्यमों से भी फायदा हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल:

आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग हैं. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, खासकर पारिवारिक मामलों में. मकर संक्रांति पर दान-पुण्य करने से धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी.

लव और फैमिली राशिफल:

पुराने मित्र से मुलाकात दिल को खुश कर सकती है. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. मीठी वाणी और शांत रवैया आपके रिश्तों को बचाएगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल:

स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट से अपना सिलेबस आसानी से कवर कर पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक:

लकी कलर – पर्पल

लकी नंबर – 1

आज का उपाय:

मकर संक्रांति पर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और तिल-गुड़ का दान करें. इससे करियर और धन दोनों में प्रगति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज नौकरी बदलने का सही समय है?

हां, ग्रहों की स्थिति नई नौकरी मिलने के पक्ष में है.

Q2. व्यापारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

बिजनेस लोन समय पर चुकाएं और खर्चों पर नियंत्रण रखें.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?

टाइम मैनेजमेंट से पढ़ाई में सफलता और अच्छे परिणाम मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.