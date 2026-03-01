Kumbh Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहा है. यह भाव शत्रु, प्रतिस्पर्धा, रोग और दैनिक कार्यों से जुड़ा होता है. अच्छी बात यह है कि यह स्थिति आपको समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करने की मानसिक ताकत देती है.

शारीरिक तनाव से राहत मिलने के संकेत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी दिनचर्या बिगाड़ दें. अनुशासन अभी भी जरूरी है.

Aquarius March Horoscope 2026: कुंभ मार्च मासिक राशिफल, पूरे होंगे टारगेट या बढ़ेगी और जिम्मेदारी

करियर और नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस पर जो बाधाएं और मुश्किलें पिछले समय से चल रही थीं, वे धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी. लेकिन एक बात स्पष्ट समझ लें.सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा. आपको एक्शन लेना होगा. ऑफिस की गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी और नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.

बॉस आपको किसी रिसर्च या विश्लेषणात्मक कार्य में लगा सकते हैं. यह काम चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अगर आपने इसे गंभीरता से लिया तो आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत होगी.

व्यापार राशिफल:

सर्वार्थसिद्धि और शोभन योग के प्रभाव से बिजनेस में पैसों की आवक बढ़ती नजर आ रही है. आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, बशर्ते आप कैश फ्लो को सही दिशा में मैनेज करें. फॉरेन बिजनेसमैन को विदेश नीतियों या नियमों के कारण कुछ परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

यहां भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय कानूनी और तकनीकी जानकारी अपडेट करना जरूरी है. जो लोग डेटा और डॉक्यूमेंटेशन मजबूत रखेंगे, वही टिकेंगे.

परिवार और संबंध राशिफल:

पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा. घर का माहौल संतुलित रहेगा, लेकिन संडे के दिन लव लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. छोटी बात को बड़ा न बनाएं. संवाद स्पष्ट और सीमित रखें.

युवा और शिक्षा राशिफल:

स्टूडेंट्स के लिए दिन सकारात्मक है. पढ़ाई में फोकस रहेगा और परिणाम भी संतोषजनक हो सकते हैं. लेकिन आत्मसंतोष से बचें. निरंतरता ही असली ताकत है.

धन राशिफल:

आर्थिक सुधार के संकेत हैं. फिर भी अनावश्यक खर्च से बचें. अतिरिक्त आय को बचत या उपयोगी निवेश की दिशा में लगाएं.

हेल्थ राशिफल:

हालांकि शारीरिक तनाव कम होगा, फिर भी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है. नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन अपनाएं. लापरवाही से पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है.

लक्की कलर: रेड

लक्की नंबर: 2

अनलक्की नंबर: 7

FAQs

प्रश्न 1: क्या नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी?

हाँ, संभावना है. इसे अवसर समझें, बोझ नहीं.

प्रश्न 2: क्या बिजनेस में लाभ बढ़ेगा?

योग अनुकूल हैं, लेकिन प्रबंधन मजबूत होना चाहिए.

प्रश्न 3: लव लाइफ में तनाव कैसे टालें?

ओवररिएक्शन से बचें और बात को बढ़ाने के बजाय सुलझाने पर ध्यान दें.

उपाय: शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद को लाल वस्त्र या भोजन दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.