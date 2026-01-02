हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kumbh Career 2026 Rashifal: कुंभ राशि 2026 करियर में नए अवसर, आय में बढ़ोतरी और जीवन में बड़े बदलाव के संकेत

Kumbh Career 2026 Rashifal: कुंभ राशि 2026 करियर में नए अवसर, आय में बढ़ोतरी और जीवन में बड़े बदलाव के संकेत

Aquarius Career 2026 Rashifal: कुंभ राशि 2026 में करियर में नए मौके, आय में बढ़ोतरी और नेतृत्व क्षमता में इजाफा होगा, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी जरूरी रहेगी ताकि प्रगति बनी रहे.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Jan 2026 08:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aquarius Career 2026 Horoscope: पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर–जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए परिवर्तन और अवसरों से भरा रहेगा. यह साल आपको नई दिशा में सोचने, नई चीजें सीखने और अपने कौशल को निखारने के कई मौके देगा. शनि, बृहस्पति और राहु के गोचर आपके जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालेंगे, जिससे कुछ मामलों में चुनौतियां आएंगी तो कुछ क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां भी मिलेंगी.

साल की शुरुआत में आप अपने भविष्य को लेकर ज्यादा गंभीर और व्यावहारिक रहेंगे. खुद को बेहतर बनाने की इच्छा बढ़ेगी और आप नई स्किल्स सीखने की ओर झुकाव महसूस करेंगे. राहु का प्रभाव आपको एक साथ कई कामों में उलझा सकता है, लेकिन यही बहुआयामी सोच आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेगी. शनि आपको अनुशासन सिखाएगा, जबकि बृहस्पति अवसरों के नए दरवाजे खोलेगा.

करियर और नौकरी

कुंभ राशि के जातकों के लिए 2026 का साल करियर के लिहाज से मिलाजुला रहेगा, लेकिन नौकरी की सुरक्षा बनी रहेगी. मेहनती और समर्पित लोगों को अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे. हालांकि, राहु–केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव पर रहने के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. किसी भी तरह की गुटबाजी या विवाद में पड़ना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

साल की शुरुआत से 02 जून 2026 तक गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में रहेंगे. इस दौरान आप अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और रचनात्मक सोच के साथ काम करेंगे. यह समय नई जिम्मेदारियां संभालने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए काफी अच्छा रहेगा. जो लोग मीडिया, आईटी, रिसर्च, एजुकेशन या क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए यह अवधि खासतौर पर लाभकारी होगी.

02 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु आपके छठे भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे. यह स्थिति आपकी नौकरी को मजबूत बनाएगी और आपको नए संपर्क भी दिलाएगी, जो आगे चलकर आपके करियर में मदद करेंगे. इस दौरान प्रमोशन, सैलरी इन्क्रीमेंट या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना भी बनी रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू में भी सफलता मिल सकती है.

31 अक्टूबर के बाद गुरु का प्रभाव और भी सकारात्मक होगा. इस समय आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. बिजनेस करने वालों के लिए भी यह समय फायदेमंद रहेगा. आप नई योजनाओं पर काम करेंगे और पुराने निवेश से भी लाभ मिल सकता है.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

2026 में आपकी इनकम में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आप नए आइडिया और इनोवेटिव सोच के साथ काम करेंगे. राहु का प्रभाव आपको मल्टीटास्किंग में माहिर बना देगा. आप एक साथ कई प्रोजेक्ट संभाल सकते हैं, जो भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन इससे आपकी ग्रोथ तेज होगी. जो लोग स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह साल नए अवसर लेकर आएगा.

साल की शुरुआत में ही कोई नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करना शुभ रहेगा. आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और लोग आपकी राय को महत्व देंगे. सही समय पर लिए गए फैसले आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं.

जीवन में बदलाव और व्यक्तित्व

2026 में आप अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएंगे. पुराने ढर्रे से हटकर कुछ नया करने की चाहत बढ़ेगी. आपकी सर्जनात्मकता और सोचने की क्षमता में विस्तार होगा. हालांकि, राहु के कारण कभी-कभी भ्रम और जल्दबाजी भी हो सकती है, इसलिए किसी भी बड़े फैसले से पहले सोच-विचार जरूर करें.

कुल मिलाकर, यह साल कुंभ राशि वालों को आत्मविश्वास, नए मौके और बेहतर भविष्य की ओर ले जाने वाला साबित हो सकता है, बशर्ते आप धैर्य और अनुशासन बनाए रखें.

FAQs 

1. क्या 2026 में कुंभ राशि वालों की नौकरी सुरक्षित रहेगी?
हाँ, पूरे साल आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और मेहनत करने पर प्रमोशन या नए अवसर भी मिल सकते हैं.

2. कुंभ राशि के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा?
02 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच का समय करियर और नेटवर्किंग के लिहाज से बेहद फायदेमंद रहेगा.

3. क्या 2026 में आय बढ़ने के योग हैं?
जी हाँ, नए प्रोजेक्ट, बेहतर प्रदर्शन और सही फैसलों के कारण आपकी आय में बढ़ोतरी के मजबूत संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 02 Jan 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Kumbh Rashifal Aquarius Career Horoscope Horoscope 2026 YEAR 2026 Aquarius Finance Horoscope

