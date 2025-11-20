हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 21 November 2025: मेष, कर्क, तुला और धनु राशि के जातकों की चमकेगी किस्मत! करियर में ग्रोथ के संकेत, पढ़े कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 21 November 2025: मेष, कर्क, तुला और धनु राशि के जातकों की चमकेगी किस्मत! करियर में ग्रोथ के संकेत, पढ़े कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 21 नवंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के जातक को कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता. जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा 21 नवंबर 2025 का दिन?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Nov 2025 01:55 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 21 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि (Aries Horoscope)

आज का दिन फायदे से भरा रहेगा. साझेदारी के काम में बढ़िया परिणाम मिलेंगे और वैवाहिक जीवन में साथी का समर्थन मन को स्थिर करेगा. बच्चों की खुशी के लिए कुछ नया प्लान करोगे. प्रेम संबंधों में दिन रोमांटिक है और शौक की चीजों पर खर्च बढ़ेगा. नए लोगों से जुड़ाव आगे लाभ देगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: हनुमान चालीसा पढ़ें, रुके काम गति पकड़ेंगे.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

दिन मिला-जुला है, मेहनत ज्यादा होगी लेकिन परिणाम तुम्हारे पक्ष में खड़े रहेंगे. शत्रु या विरोधियों से सावधान रहना पड़ेगा. सरकारी कामों में सफलता का योग है. समाज में मान बढ़ेगा, लेकिन जीवनसाथी की सेहत चिंता दे सकती है, नज़र बनाए रखो.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: देवी मां को लाल चुनरी अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

आज किसी मांगलिक कार्यक्रम से सामाजिक दायरा बढ़ेगा. माता-पिता की सेवा से आशीर्वाद और मानसिक शांति मिलेगी. प्रेम जीवन अनुकूल है. संतान की शिक्षा या प्रतियोगिता में सफलता से मन प्रसन्न होगा. विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: मंदिर में दीपक जलाकर परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

आज कार्यक्षेत्र में प्रभाव और सम्मान दोनों बढ़ेंगे. नए अवसर लाभ देंगे. छात्रों को स्पष्ट मार्गदर्शन और सफलता मिलेगी. व्यापार से जुड़ी यात्रा फायदेमंद होगी. शाम को जीवनसाथी के लिए कोई गिफ्ट प्लान कर सकते हैं. ससुराल पक्ष से लाभ संभव है.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: चांदी जैसा सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

आय के नए स्रोत बनेंगे लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे नज़रअंदाज़ करो. बच्चों की शिक्षा या करियर को लेकर हल्की चिंता रहेगी. सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहना फ़ायदेमंद होगा. अटका काम पूरा हो सकता है. आंखों में जलन, थकान बॉडी को इग्नोर मत करो.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

भाग्य और परिश्रम दोनों साथ देंगे. व्यापार में मजबूत सौदा मिल सकता है. संपत्ति विवाद में जीत के संकेत हैं. धार्मिक कार्यों और दान-पुण्य में रुचि बढ़ेगी. पिता का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा. पुराने निवेश से फायदा मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें.

तुला राशि (Libra Horoscope)

मां भगवती का आशीर्वाद मिल रहा है. लाभ मिलने के योग मजबूत हैं. कारोबार में लेन-देन की दिक्कतें खत्म होती दिखेंगी. कोई यात्रा योजना बनकर टल सकती है. परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा. धन आगमन खुशी देगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: देवी मां के चरणों में चावल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

आज सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सरकारी अटका काम पूरा हो सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कमाई के नए मौके बनेंगे. गृह निर्माण से जुड़े लोगों को फायदा होगा. वैवाहिक जीवन में संयम रखो. साथी को शॉपिंग कराने ले जाना बेहतर रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: मरून
  • उपाय: एक मुट्ठी काले तिल बहते पानी में प्रवाहित करें.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

दिन लाभकारी है. आय-व्यय में संतुलन बनाने में सफल रहोगे. व्यवसाय में फायदा खुशी देगा. दांपत्य जीवन में तालमेल और प्रेम बना रहेगा, साथी से उपहार तक मिल सकता है. ससुराल पक्ष से लाभ होगा. संपत्ति विवाद खत्म होने के योग हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • उपाय: भगवान विष्णु के सामने तुलसी का दीप जलाएं.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

नौकरी और कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे. शाम को किसी विवाद में मत पड़ो बिना मतलब मामला बिगड़ सकता है. घर में मेहमान आने का योग है. पिता की सेहत पर खास ध्यान दो. ऑफिस में अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा, और नौकरी बदलने की कोशिश भी सफल हो सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 10
  • भाग्यशाली रंग: ग्रे
  • उपाय: काली उड़द का दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना जरूरी है. अचानक यात्रा की संभावना है. बुद्धि और चतुराई से लाभ मिलेगा. विदेश शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए दिन अनुकूल है. प्रेम जीवन खुशनुमा रहेगा. लेकिन जोखिम वाले काम और निवेश से दूर रहो नुकसान तय है.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला
  • उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

दिन मिला-जुला है. सेहत में सुधार होगा. धार्मिक यात्रा और पुण्य कार्यों में धन खर्च करोगे. संबंधियों से बातचीत समझदारी से करो, वरना तनाव बढ़ सकता है. किसी प्रिय वस्तु के खोने की आशंका सावधान रहो. वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होंगी.

  • भाग्यशाली अंक: 12
  • भाग्यशाली रंग: फिरोज़ी
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या कम से कम 11 नाम जपें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 20 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए 21 नवंबर 2025 को कार्यक्षेत्र में क्या बदलाव होंगे?

कर्क राशि वालों का कार्यक्षेत्र में प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। नए अवसर लाभ देंगे और छात्रों को स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा। व्यापार से जुड़ी यात्रा फायदेमंद हो सकती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
बिहार
नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 3 महिला मंत्री, लेसी सिंह-रमा निषाद और श्रेयसी सिंह के बारे में जानें
नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 3 महिला मंत्री, लेसी सिंह-रमा निषाद और श्रेयसी सिंह के बारे में जानें
इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
Advertisement

वीडियोज

Bihar CM Oath:10 वीं बार CM की कुर्सी पर Nitish का नाम | Bihar News
Bihar CM Oath: Nitish की लीडरशिप से विपक्ष क्यों डरता है? | Bihar News
Bihar CM Oath: वरिष्ठ पत्रकार ने बताया Nitish के मंत्री मंडल का पूरा फॉर्मूला | PM Modi- Nitish
Bihar CM Oath: बिहार की राजनीति में मोदी-नीतीश का जादू, शपथ ग्रहण समारोह में गूंजे विकास के नारें
Bihar CM Oath: गमछा लहराते दिखाई दिए PM Modi ने जनता का किया धन्यवाद | PM Modi- Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
बिहार
नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 3 महिला मंत्री, लेसी सिंह-रमा निषाद और श्रेयसी सिंह के बारे में जानें
नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 3 महिला मंत्री, लेसी सिंह-रमा निषाद और श्रेयसी सिंह के बारे में जानें
इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में 5 विकेट हॉल नहीं ले पाने वाले 5 भारतीय गेंदबाज कौन, दो तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके
वनडे क्रिकेट में 5 विकेट हॉल नहीं ले पाने वाले 5 भारतीय गेंदबाज कौन, दो तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
शपथ ग्रहण के दौरान सरकार गठन के लिए कौन मांगता है राज्यपाल से अनुमति, क्या है नियम?
शपथ ग्रहण के दौरान सरकार गठन के लिए कौन मांगता है राज्यपाल से अनुमति, क्या है नियम?
ट्रेंडिंग
ये तो दूल्हे के सामने फ्लर्ट कर रही... दूसरे लड़के से चिपक-चिपककर डांस कर रही थी दुल्हन, मजे लेने लगे यूजर्स 
ये तो दूल्हे के सामने फ्लर्ट कर रही... दूसरे लड़के से चिपक-चिपककर डांस कर रही थी दुल्हन, मजे लेने लगे यूजर्स 
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget