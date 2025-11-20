Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 21 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन फायदे से भरा रहेगा. साझेदारी के काम में बढ़िया परिणाम मिलेंगे और वैवाहिक जीवन में साथी का समर्थन मन को स्थिर करेगा. बच्चों की खुशी के लिए कुछ नया प्लान करोगे. प्रेम संबंधों में दिन रोमांटिक है और शौक की चीजों पर खर्च बढ़ेगा. नए लोगों से जुड़ाव आगे लाभ देगा.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: हनुमान चालीसा पढ़ें, रुके काम गति पकड़ेंगे.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

दिन मिला-जुला है, मेहनत ज्यादा होगी लेकिन परिणाम तुम्हारे पक्ष में खड़े रहेंगे. शत्रु या विरोधियों से सावधान रहना पड़ेगा. सरकारी कामों में सफलता का योग है. समाज में मान बढ़ेगा, लेकिन जीवनसाथी की सेहत चिंता दे सकती है, नज़र बनाए रखो.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: देवी मां को लाल चुनरी अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

आज किसी मांगलिक कार्यक्रम से सामाजिक दायरा बढ़ेगा. माता-पिता की सेवा से आशीर्वाद और मानसिक शांति मिलेगी. प्रेम जीवन अनुकूल है. संतान की शिक्षा या प्रतियोगिता में सफलता से मन प्रसन्न होगा. विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: मंदिर में दीपक जलाकर परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

आज कार्यक्षेत्र में प्रभाव और सम्मान दोनों बढ़ेंगे. नए अवसर लाभ देंगे. छात्रों को स्पष्ट मार्गदर्शन और सफलता मिलेगी. व्यापार से जुड़ी यात्रा फायदेमंद होगी. शाम को जीवनसाथी के लिए कोई गिफ्ट प्लान कर सकते हैं. ससुराल पक्ष से लाभ संभव है.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: चांदी जैसा सफेद

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

आय के नए स्रोत बनेंगे लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे नज़रअंदाज़ करो. बच्चों की शिक्षा या करियर को लेकर हल्की चिंता रहेगी. सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहना फ़ायदेमंद होगा. अटका काम पूरा हो सकता है. आंखों में जलन, थकान बॉडी को इग्नोर मत करो.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

भाग्य और परिश्रम दोनों साथ देंगे. व्यापार में मजबूत सौदा मिल सकता है. संपत्ति विवाद में जीत के संकेत हैं. धार्मिक कार्यों और दान-पुण्य में रुचि बढ़ेगी. पिता का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा. पुराने निवेश से फायदा मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें.

मां भगवती का आशीर्वाद मिल रहा है. लाभ मिलने के योग मजबूत हैं. कारोबार में लेन-देन की दिक्कतें खत्म होती दिखेंगी. कोई यात्रा योजना बनकर टल सकती है. परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा. धन आगमन खुशी देगा.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: देवी मां के चरणों में चावल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

आज सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सरकारी अटका काम पूरा हो सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कमाई के नए मौके बनेंगे. गृह निर्माण से जुड़े लोगों को फायदा होगा. वैवाहिक जीवन में संयम रखो. साथी को शॉपिंग कराने ले जाना बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: मरून

उपाय: एक मुट्ठी काले तिल बहते पानी में प्रवाहित करें.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

दिन लाभकारी है. आय-व्यय में संतुलन बनाने में सफल रहोगे. व्यवसाय में फायदा खुशी देगा. दांपत्य जीवन में तालमेल और प्रेम बना रहेगा, साथी से उपहार तक मिल सकता है. ससुराल पक्ष से लाभ होगा. संपत्ति विवाद खत्म होने के योग हैं.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: बैंगनी

उपाय: भगवान विष्णु के सामने तुलसी का दीप जलाएं.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

नौकरी और कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे. शाम को किसी विवाद में मत पड़ो बिना मतलब मामला बिगड़ सकता है. घर में मेहमान आने का योग है. पिता की सेहत पर खास ध्यान दो. ऑफिस में अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा, और नौकरी बदलने की कोशिश भी सफल हो सकती है.

भाग्यशाली अंक: 10

भाग्यशाली रंग: ग्रे

उपाय: काली उड़द का दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना जरूरी है. अचानक यात्रा की संभावना है. बुद्धि और चतुराई से लाभ मिलेगा. विदेश शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए दिन अनुकूल है. प्रेम जीवन खुशनुमा रहेगा. लेकिन जोखिम वाले काम और निवेश से दूर रहो नुकसान तय है.

भाग्यशाली अंक: 11

भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

दिन मिला-जुला है. सेहत में सुधार होगा. धार्मिक यात्रा और पुण्य कार्यों में धन खर्च करोगे. संबंधियों से बातचीत समझदारी से करो, वरना तनाव बढ़ सकता है. किसी प्रिय वस्तु के खोने की आशंका सावधान रहो. वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होंगी.

भाग्यशाली अंक: 12

भाग्यशाली रंग: फिरोज़ी

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या कम से कम 11 नाम जपें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.