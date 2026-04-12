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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 13 April 2026: वरूथिनी एकादशी पर सिंह और तुला के पराक्रम में वृद्धि लेकिन इन 3 राशियों पर 'ग्रहण दोष' का साया, जानें कल का भाग्यफल

Kal Ka Rashifal 13 April 2026: वरूथिनी एकादशी पर सिंह और तुला के पराक्रम में वृद्धि लेकिन इन 3 राशियों पर 'ग्रहण दोष' का साया, जानें कल का भाग्यफल

Kal Ka Rashifal: 13 अप्रैल 2026, सोमवार को वरूथिनी एकादशी पर सिंह और तुला राशि के पराक्रम में वृद्धि होगी. मिथुन को धन लाभ, तो कर्क व वृषभ को निवेश में सतर्क रहने की सलाह है. पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Apr 2026 01:52 PM (IST)
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  • वरुथिनी एकादशी पर ग्रहों के शुभ योग, कुछ राशियों को लाभ.
  • मेष, सिंह, तुला राशि वालों के पराक्रम और धन में वृद्धि.
  • मिथुन को विदेशी व्यापार से लाभ, कर्क लेनदेन में सावधानी बरतें.
  • वृषभ स्वास्थ्य पर ध्यान दें, मकर-कुंभ को रोजगार और आय के अवसर.

Kal Ka Rashifal:13 अप्रैल 2026, सोमवार को वैशाख कृष्ण वरूथिनी एकादशी का पावन पर्व है. ज्योतिष गणना के अनुसार, कल दोपहर 04:04 तक धनिष्ठा और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा और पराक्रम जैसे शुभ योग बनेंगे, हालांकि चंद्रमा के कुंभ राशि में प्रवेश के साथ चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल सिंह और तुला राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी, वहीं मिथुन राशि को विदेशी व्यापार से बड़ा लाभ मिल सकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से 06:00 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 07:30 से 09:00 तक राहुकाल रहेगा, जिसमें सावधानी बरतें. आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का सटीक भविष्यफल.

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मेष राशि (Aries)

आज का दिन सामान्य रहेगा. बिजनेस में पुरानी योजनाओं से अच्छा मुनाफा होने के योग हैं, जिससे आपके दैनिक खर्च आसानी से पूरे होंगे. कार्यस्थल पर आपकी योग्यता के अनुसार काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. साझेदारी में किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी.

  • Career: मनचाहा काम मिलने से कार्यक्षमता बढ़ेगी.
  • Finance: पुरानी योजनाओं से लाभ होगा, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी.
  • Love: सामाजिक छवि में निखार आएगा, परिवार का सहयोग मिलेगा.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें, छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें. जोखिम भरे कार्यों और वाहन चलाने में सावधानी आवश्यक है, चोट लगने की आशंका है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है. शाम का समय देव दर्शन में बीतेगा.

  • Career: छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.
  • Finance: निवेश के जोखिम भरे फैसलों से बचें.
  • Love: जीवनसाथी के साथ संवाद में संयम रखें.
  • Health: स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, सावधानी बरतें.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

परिवार में शुभ आयोजन से खुशियां आएंगी. लक्ष्य पर केंद्रित रहकर काम करेंगे तो सफलता निश्चित है. नौकरीपेशा जातकों की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे. विदेशी लेनदेन से धन लाभ की संभावना है.

  • Career: नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी, ऑफिस में साख बढ़ेगी.
  • Finance: पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न और विदेशी व्यापार से लाभ होगा.
  • Love: परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा, दोस्तों के साथ समय बीतेगा.
  • Health: मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज पैसों के लेनदेन और निवेश से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को वरिष्ठों से विवाद करने से बचना चाहिए. नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी. विद्यार्थियों को मेहनत का मीठा फल मिलेगा.

  • Career: अधिकारियों का साथ मिलेगा, लेकिन विवादों से दूर रहें.
  • Finance: आर्थिक मामलों में बाहरी सलाह न लें, सावधानी बरतें.
  • Love: नए लोगों के साथ जुड़ना सुखद रहेगा.
  • Health: तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन सुखद परिणाम लेकर आएगा. नई योजनाओं से बैंक बैलेंस में अच्छी बढ़ोतरी होगी. कार्यस्थल पर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा.

  • Career: रुका हुआ प्रोजेक्ट पूरा होगा, तरक्की के मार्ग खुलेंगे.
  • Finance: आमदनी में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.
  • Love: परिवार को साथ लेकर चलने में सफल रहेंगे.
  • Health: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बच्चों के साथ समय बिताएंगे.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

सुख-सुविधाओं में वृद्धि का दिन है. नया वाहन या संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. परिवार की समस्याओं को गोपनीय रखें. विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही बाधाओं से राहत मिलेगी. नौकरीपेशा और व्यापारी अपने-अपने क्षेत्रों में तरक्की करेंगे.

  • Career: महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दबाजी से सफलता मिलेगी.
  • Finance: संपत्ति या वाहन में निवेश के प्रबल योग हैं.
  • Love: बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होने से संतोष मिलेगा.
  • Health: माता-पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

साहस और पराक्रम में वृद्धि से अधूरे कार्य पूरे होंगे. सामाजिक कार्यक्रमों में बड़ा पद मिलने से सम्मान बढ़ेगा. सरकारी योजनाओं से जुड़कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. व्यापार में मनचाहा लाभ मिलेगा और प्रतिस्पर्धियों पर आपकी जीत होगी.

  • Career: सामाजिक और सरकारी क्षेत्र में मान-सम्मान और पद मिलेगा.
  • Finance: धन प्राप्ति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, व्यापार में लाभ होगा.
  • Love: रिश्तेदारों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है.
  • Health: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मिश्रित परिणामों वाला दिन है. परिवार में किसी विवाह प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से खुशी का माहौल रहेगा. संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. वैचारिक मतभेद के कारण मानसिक तनाव हो सकता है. काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करें.

  • Career: आत्मविश्वास से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी.
  • Finance: उपहार स्वरूप कोई मूल्यवान वस्तु मिल सकती है.
  • Love: परिवार में तालमेल बढ़ाने की कोशिश करें.
  • Health: संतान की सेहत और मानसिक तनाव का ध्यान रखें.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रचनात्मकता दिखाने का दिन है. पुराने वादे निभाने में सफल रहेंगे. व्यापार में पुरानी योजनाओं से अच्छा मुनाफा मिलेगा. घर में धार्मिक माहौल रहेगा और पूजा-पाठ में शामिल होंगे. निवेश के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

  • Career: अधिकारियों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.
  • Finance: पुरानी योजनाओं से धन लाभ होगा, विशेषज्ञ की सलाह लें.
  • Love: परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे.
  • Health: मन शांत और आध्यात्मिक रहेगा.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

धर्मार्थ कार्यों में रुचि बढ़ेगी और दान-पुण्य करेंगे. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. बिजनेस के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है.

  • Career: रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, व्यावसायिक यात्रा सफल होगी.
  • Finance: खर्चों पर लगाम लगाएं, वरना बजट बिगड़ सकता है.
  • Love: परिवार के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है.
  • Health: यात्रा की थकान महसूस हो सकती है.
  • शुभ रंग: काला/आसमानी | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आमदनी के नए स्रोत बनेंगे. घरेलू जीवन की पुरानी परेशानियां दूर होंगी. सरकारी सत्ता का भरपूर लाभ मिलेगा और पुराने निवेश से फायदा होगा. महत्वपूर्ण कार्यों को समय रहते पूरा कर लें. दोस्तों के साथ पिकनिक या मनोरंजन का प्लान बन सकता है.

  • Career: आय के नए स्रोत मिलने से करियर में उन्नति होगी.
  • Finance: पुराने निवेश से लाभ होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.
  • Love: भाई-बहनों के साथ सुखद समय बीतेगा.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आलस्य से बचें.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

आय और व्यय के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. कार्यस्थल पर आ रही बाधाएं वरिष्ठों की मदद से दूर होंगी. उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है. सकारात्मक सोच से बड़ा फायदा होगा. अजनबियों पर भरोसा न करें और अपना बजट ध्यान में रखें.

  • Career: वरिष्ठों के सहयोग से काम की बाधाएं दूर होंगी.
  • Finance: बकाया धन की वापसी होगी, बजट का ध्यान रखें.
  • Love: ननिहाल पक्ष से आर्थिक या भावनात्मक लाभ मिलेगा.
  • Health: सकारात्मक सोच से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

13 अप्रैल 2026, सोमवार को कौन सा पर्व है?

13 अप्रैल 2026, सोमवार को वैशाख कृष्ण वरूथिनी एकादशी का पावन पर्व है।

13 अप्रैल 2026 को कौन से नक्षत्र रहेंगे?

ज्योतिष गणना के अनुसार, 13 अप्रैल 2026 को दोपहर 04:04 तक धनिष्ठा और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र रहेगा।

13 अप्रैल 2026 को कौन से शुभ योग बनेंगे?

ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा और पराक्रम जैसे शुभ योग बनेंगे।

13 अप्रैल 2026 को किन राशियों के पराक्रम में वृद्धि होगी?

13 अप्रैल 2026 को सिंह और तुला राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी।

13 अप्रैल 2026 को शुभ कार्यों के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है?

शुभ कार्यों के लिए 13 अप्रैल 2026 को सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से 06:00 का समय श्रेष्ठ है।

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