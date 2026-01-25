हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 25 January 2026: धनु राशि के विद्यार्थियों को सफलता, प्रमोशन और यात्रा के योग

Dhanu Rashifal 25 January 2026: धनु राशि के विद्यार्थियों को सफलता, प्रमोशन और यात्रा के योग

Sagittarius Horoscope 25 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Jan 2026 02:30 AM (IST)
Dhanu Rashifal 25 January 2026 in Hindi: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सीख, प्रगति और संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के पंचम भाव में होने से रचनात्मकता बढ़ेगी और विशेष रूप से स्टूडेंट्स की पढ़ाई में नयापन और रुचि दिखाई देगी.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आपको अलर्ट रहने की जरूरत है. बदलता मौसम, थकान या अनियमित दिनचर्या के कारण कमजोरी, सिरदर्द या तनाव महसूस हो सकता है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें. योग, प्राणायाम और मेडिटेशन आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे. खासतौर पर स्टूडेंट्स और नौकरीपेशा लोगों को मानसिक शांति बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए.

बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन को यदि बिजनेस से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो उस पर तुरंत ध्यान देना और अमल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बिजनेस से संबंधित यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 2.00 से 3.00 बजे के बीच यात्रा करना शुभ रहेगा. इस दौरान किए गए प्रयासों से प्रॉफिट मिलने के योग बन रहे हैं. सही समय पर लिए गए फैसले बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक है. वर्कप्लेस पर जिन बातों से मन खराब हो रहा है, उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा. प्रसन्नचित्त रहकर काम करने से न केवल माहौल बेहतर होगा बल्कि आपके प्रदर्शन में भी सुधार आएगा. सिद्ध योग के बनने से आपकी मेहनत का फल आपको प्रमोशन या सैलरी हाइक के रूप में मिल सकता है. कुछ लोगों को ऑफिसियल काम से दूसरे शहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जिसमें सावधानी बरतना जरूरी होगा.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्चों में बढ़ोतरी चिंता का कारण बन सकती है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें. भविष्य की योजनाओं के लिए बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में सहयोग और समझ बनी रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन बातचीत में संयम रखें. किसी भी गलतफहमी को समय रहते दूर करना बेहतर रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहद महत्वपूर्ण है. पढ़ाई में नयापन आएगा और नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी. पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा लर्निंग पर ध्यान दें. योग और मेडिटेशन से एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग गोल्डन
भाग्यशाली अंक 8
अनलकी अंक 4

उपाय
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या गुरु की पूजा करें और पीली वस्तु का दान करें. इससे करियर और शिक्षा में सफलता मिलेगी.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज प्रमोशन या सैलरी हाइक के योग हैं?
उत्तर हां सिद्ध योग के कारण प्रमोशन या सैलरी वृद्धि के योग बन रहे हैं.

प्रश्न 2 बिजनेस ट्रैवल से लाभ होगा या नहीं?
उत्तर हां शुभ समय में की गई यात्रा से प्रॉफिट मिलने की संभावना है.

प्रश्न 3 स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन कैसा है?
उत्तर पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और नई चीजें सीखने के अच्छे अवसर मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Jan 2026 02:30 AM (IST)
Embed widget