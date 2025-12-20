Makar Saptahik Tarot Rashifal 14 to 20 December 2025: यह सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि सप्ताह की शुरुआत में आपको आर्थिक और मानसिक रूप से कुछ दबाव महसूस हो सकता है.

खर्चे अपेक्षा से अधिक रहेंगे और कई बार ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं. हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्ताह के मध्य से हालात धीरे-धीरे आपके पक्ष में बदलते नजर आएंगे.

करियर और बिज़नेस

करियर और व्यवसाय के लिहाज से यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण लेकिन सीख देने वाला रहेगा. शुरुआती दिनों में योजनाओं में रुकावट आ सकती है. बिज़नेस से जुड़े लोगों को पेमेंट में देरी या अचानक खर्च का सामना करना पड़ सकता है.

जो लोग नौकरीपेशा हैं, उन्हें ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा. सप्ताह के मध्य से टैरो कार्ड्स सकारात्मक संकेत देते हैं.

आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ेंगे. शुक्रवार और शनिवार को यात्रा के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में लाभ देने वाली साबित हो सकती है. अचानक कोई अच्छा अवसर या अप्रत्याशित लाभ मिलने की भी संभावना है.

लव और फैमिली

प्रेम जीवन में यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है. पार्टनर के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, खासकर पैसों या भविष्य की योजनाओं को लेकर. बातचीत में संयम रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. सप्ताह के मध्य के बाद रिश्तों में सुधार आएगा और आपसी समझ बढ़ेगी.

परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य या खर्च को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्थिति संभल जाएगी. घर में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है.

युवा और विद्यार्थी

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत की परीक्षा लेने वाला है. पढ़ाई या करियर को लेकर मन भटक सकता है. कुछ छात्र अपने लक्ष्य से ध्यान हटा सकते हैं, जिससे परिणाम प्रभावित हो सकते हैं.

सप्ताह के मध्य से फोकस बेहतर होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. युवाओं के लिए यह समय स्किल डेवलपमेंट और नई सीख पर ध्यान देने का है.

हेल्थ

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है. थकान, नींद की कमी या तनाव से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अनियमित दिनचर्या से बचें और खान-पान पर ध्यान दें.

सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत में सुधार आएगा. योग, ध्यान या हल्की एक्सरसाइज करने से मानसिक शांति मिलेगी और ऊर्जा स्तर बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक:8

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

साप्ताहिक उपाय

इस सप्ताह नकारात्मकता और खर्चों पर नियंत्रण के लिए निम्न उपाय करें:

शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं

किसी जरूरतमंद को काले तिल या काले कपड़े का दान करें

प्रतिदिन “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें

मंत्र का 108 बार जाप करें अनावश्यक खर्च से बचें और बजट बनाकर चलें

क्रोध और जल्दबाजी से दूर रहें, खासकर फैसले लेते समय

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी?

A1: सप्ताह की शुरुआत में खर्च अधिक रहेंगे, लेकिन मध्य के बाद आय में सुधार होगा.

Q2: क्या यात्रा लाभदायक रहेगी?

A2: हां, शुक्रवार और शनिवार की यात्रा से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है.

Q3: लव लाइफ में तनाव क्यों रहेगा?

A3: गलतफहमी और संवाद की कमी तनाव का कारण बन सकती है, धैर्य जरूरी है.

Q4: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

A4: शुरुआत में ध्यान भटकेगा, लेकिन मेहनत से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

Q5: सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है?

A5: शनिवार को शनि मंत्र जाप और दान करना सबसे प्रभावी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.