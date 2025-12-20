हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): मकर राशि वालों के लिए चुनौतियों के बीच कमाई के नए अवसर

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): मकर राशि वालों के लिए चुनौतियों के बीच कमाई के नए अवसर

Capricon weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मकर राशि वालों के लाभकारी रहेगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें, मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 20 Dec 2025 04:15 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Saptahik Tarot Rashifal 14 to 20 December 2025: यह सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि सप्ताह की शुरुआत में आपको आर्थिक और मानसिक रूप से कुछ दबाव महसूस हो सकता है.

खर्चे अपेक्षा से अधिक रहेंगे और कई बार ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं. हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्ताह के मध्य से हालात धीरे-धीरे आपके पक्ष में बदलते नजर आएंगे.

करियर और बिज़नेस 

करियर और व्यवसाय के लिहाज से यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण लेकिन सीख देने वाला रहेगा. शुरुआती दिनों में योजनाओं में रुकावट आ सकती है. बिज़नेस से जुड़े लोगों को पेमेंट में देरी या अचानक खर्च का सामना करना पड़ सकता है.

जो लोग नौकरीपेशा हैं, उन्हें ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा. सप्ताह के मध्य से टैरो कार्ड्स सकारात्मक संकेत देते हैं.

आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ेंगे. शुक्रवार और शनिवार को यात्रा के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में लाभ देने वाली साबित हो सकती है. अचानक कोई अच्छा अवसर या अप्रत्याशित लाभ मिलने की भी संभावना है.

लव और फैमिली 

प्रेम जीवन में यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है. पार्टनर के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, खासकर पैसों या भविष्य की योजनाओं को लेकर. बातचीत में संयम रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. सप्ताह के मध्य के बाद रिश्तों में सुधार आएगा और आपसी समझ बढ़ेगी.

परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य या खर्च को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्थिति संभल जाएगी. घर में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है.

युवा और विद्यार्थी 

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत की परीक्षा लेने वाला है. पढ़ाई या करियर को लेकर मन भटक सकता है. कुछ छात्र अपने लक्ष्य से ध्यान हटा सकते हैं, जिससे परिणाम प्रभावित हो सकते हैं.

सप्ताह के मध्य से फोकस बेहतर होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. युवाओं के लिए यह समय स्किल डेवलपमेंट और नई सीख पर ध्यान देने का है.

हेल्थ

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है. थकान, नींद की कमी या तनाव से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अनियमित दिनचर्या से बचें और खान-पान पर ध्यान दें.

सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत में सुधार आएगा. योग, ध्यान या हल्की एक्सरसाइज करने से मानसिक शांति मिलेगी और ऊर्जा स्तर बढ़ेगा.

  • भाग्यशाली अंक:8
  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

साप्ताहिक उपाय

  • इस सप्ताह नकारात्मकता और खर्चों पर नियंत्रण के लिए निम्न उपाय करें:
  • शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं
  • किसी जरूरतमंद को काले तिल या काले कपड़े का दान करें
  • प्रतिदिन “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें
  • अनावश्यक खर्च से बचें और बजट बनाकर चलें
  • क्रोध और जल्दबाजी से दूर रहें, खासकर फैसले लेते समय

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी?
A1: सप्ताह की शुरुआत में खर्च अधिक रहेंगे, लेकिन मध्य के बाद आय में सुधार होगा.

Q2: क्या यात्रा लाभदायक रहेगी?
A2: हां, शुक्रवार और शनिवार की यात्रा से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है.

Q3: लव लाइफ में तनाव क्यों रहेगा?
A3: गलतफहमी और संवाद की कमी तनाव का कारण बन सकती है, धैर्य जरूरी है.

Q4: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कैसा है?
A4: शुरुआत में ध्यान भटकेगा, लेकिन मेहनत से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

Q5: सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है?
A5: शनिवार को शनि मंत्र जाप और दान करना सबसे प्रभावी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 20 Dec 2025 04:15 AM (IST)
Tags :
Makar Rashifal Tarot Weekly Horoscope Capricon Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Violence: 'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

जिंदा जिस्म में 69 गोलियों का बारूद !
बाजार में बेची जा रही बाबरी मस्जिद-हुमायूं कबीर वाली टी-शर्ट
अपने कारनामे पर अब भी क्यों खामोश है Nitish?
Renault Triber Drive Review | Auto Live #renault #triber
यूपी में BJP-SP के बीच कुर्मी वोट की लड़ाई शुरू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Violence: 'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
शिक्षा
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget