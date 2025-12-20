हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): मानसिक उतार-चढ़ाव के बीच कुंभ राशि को सप्ताह के अंत में मिलेगी राहत

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): मानसिक उतार-चढ़ाव के बीच कुंभ राशि को सप्ताह के अंत में मिलेगी राहत

Aquarius Weekly Tarot Horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कुंभ राशि वाले क्रोध में बहकर निर्णय लेने से बचें. करियर,धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 20 Dec 2025 04:30 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Saptahik Tarot Rashifal 21 to 27 December 2025: यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए मानसिक रूप से थोड़ा हल्का रहने वाला है. लंबे समय से चली आ रही चिंताओं से आपको कुछ हद तक राहत महसूस होगी.

घर-परिवार का माहौल पहले से बेहतर रहेगा और खासकर बच्चों से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर आपका मन प्रसन्न कर सकती है. हालांकि, सप्ताह के मध्य में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब आप खुद को अकेला या निराश महसूस कर सकते हैं.

ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. आत्मविश्वास में थोड़ी गिरावट संभव है, लेकिन सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां धीरे-धीरे संभलती नजर आएंगी.

बिज़नेस 

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा. नई परियोजना या नए काम की शुरुआत करने का मन बनेगा और आपके दिमाग में कई नए आइडिया आएंगे. हालांकि, फिलहाल किसी बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बजट असंतुलित महसूस होगा. आय के स्रोत सीमित हो सकते हैं, इसलिए पैसे को लेकर योजना बनाकर चलना जरूरी है. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को स्पष्ट संवाद बनाए रखना होगा, नहीं तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं.

नौकरी 

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर मनचाहा सहयोग नहीं मिल पाएगा और कुछ जिम्मेदारियां अकेले निभानी पड़ सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षित समर्थन न मिलने के कारण निराशा हो सकती है.

हालांकि, धैर्य और मेहनत से आप अपने काम को समय पर पूरा कर पाएंगे. सप्ताह के अंत में कोई सकारात्मक संकेत या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी.

लव और फैमिली 

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह भावनात्मक उतार-चढ़ाव लेकर आएगा. आप अपने साथी से भावनात्मक सहयोग की अपेक्षा करेंगे, लेकिन हर बार आपकी उम्मीदें पूरी हों, ऐसा जरूरी नहीं.

ऐसे में संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है. पारिवारिक जीवन की बात करें तो बच्चों का सहयोग और उनकी उपलब्धियां आपको गर्व और खुशी देंगी. परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

युवा और विद्यार्थी

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन का है. पढ़ाई या करियर को लेकर मन में असमंजस की स्थिति रह सकती है. कुछ छात्र खुद पर शक कर सकते हैं, लेकिन मेहनत जारी रखने से परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस सप्ताह अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होगी. मित्रों से अपेक्षित मदद न मिलने पर निराश न हों, आत्मनिर्भर बनने का यह सही समय है.

हेल्थ 

  • स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह औसत रहेगा. मानसिक तनाव और चिंता के कारण थकान महसूस हो सकती है. नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या से बचना जरूरी होगा.

ध्यान, योग या हल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. खानपान पर ध्यान दें और अधिक तले-भुने भोजन से दूरी बनाए रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: हल्का नीला

साप्ताहिक उपाय

  • प्रतिदिन सुबह शांत मन से 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें
  • शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें
  • घर में उत्तर दिशा को साफ रखें और वहां नीले रंग की वस्तु रखें
  • नकारात्मक विचार आने पर स्वयं से सकारात्मक वाक्य दोहराएं

FAQs 

Q1: क्या इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को आर्थिक नुकसान होगा?
A1: बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं और आय सीमित रह सकती है.

Q2: क्या नई परियोजना शुरू करना सही रहेगा?
A2: योजना बनाना अच्छा रहेगा, लेकिन तुरंत बड़ा निवेश करने से बचें.

Q3: नौकरी में तनाव क्यों महसूस होगा?
A3: अपेक्षित सहयोग न मिलने और जिम्मेदारियों के बढ़ने से तनाव हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 20 Dec 2025 04:30 AM (IST)
Tags :
Kumbh Rashifal Aquarius Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Violence: 'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

जिंदा जिस्म में 69 गोलियों का बारूद !
बाजार में बेची जा रही बाबरी मस्जिद-हुमायूं कबीर वाली टी-शर्ट
अपने कारनामे पर अब भी क्यों खामोश है Nitish?
Renault Triber Drive Review | Auto Live #renault #triber
यूपी में BJP-SP के बीच कुर्मी वोट की लड़ाई शुरू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Violence: 'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
शिक्षा
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget