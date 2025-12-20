Kumbh Saptahik Tarot Rashifal 21 to 27 December 2025: यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए मानसिक रूप से थोड़ा हल्का रहने वाला है. लंबे समय से चली आ रही चिंताओं से आपको कुछ हद तक राहत महसूस होगी.

घर-परिवार का माहौल पहले से बेहतर रहेगा और खासकर बच्चों से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर आपका मन प्रसन्न कर सकती है. हालांकि, सप्ताह के मध्य में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब आप खुद को अकेला या निराश महसूस कर सकते हैं.

ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. आत्मविश्वास में थोड़ी गिरावट संभव है, लेकिन सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां धीरे-धीरे संभलती नजर आएंगी.

बिज़नेस

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा. नई परियोजना या नए काम की शुरुआत करने का मन बनेगा और आपके दिमाग में कई नए आइडिया आएंगे. हालांकि, फिलहाल किसी बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बजट असंतुलित महसूस होगा. आय के स्रोत सीमित हो सकते हैं, इसलिए पैसे को लेकर योजना बनाकर चलना जरूरी है. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को स्पष्ट संवाद बनाए रखना होगा, नहीं तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं.

नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर मनचाहा सहयोग नहीं मिल पाएगा और कुछ जिम्मेदारियां अकेले निभानी पड़ सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षित समर्थन न मिलने के कारण निराशा हो सकती है.

हालांकि, धैर्य और मेहनत से आप अपने काम को समय पर पूरा कर पाएंगे. सप्ताह के अंत में कोई सकारात्मक संकेत या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी.

लव और फैमिली

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह भावनात्मक उतार-चढ़ाव लेकर आएगा. आप अपने साथी से भावनात्मक सहयोग की अपेक्षा करेंगे, लेकिन हर बार आपकी उम्मीदें पूरी हों, ऐसा जरूरी नहीं.

ऐसे में संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है. पारिवारिक जीवन की बात करें तो बच्चों का सहयोग और उनकी उपलब्धियां आपको गर्व और खुशी देंगी. परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

युवा और विद्यार्थी

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन का है. पढ़ाई या करियर को लेकर मन में असमंजस की स्थिति रह सकती है. कुछ छात्र खुद पर शक कर सकते हैं, लेकिन मेहनत जारी रखने से परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस सप्ताह अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होगी. मित्रों से अपेक्षित मदद न मिलने पर निराश न हों, आत्मनिर्भर बनने का यह सही समय है.

हेल्थ

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह औसत रहेगा. मानसिक तनाव और चिंता के कारण थकान महसूस हो सकती है. नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या से बचना जरूरी होगा.

ध्यान, योग या हल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. खानपान पर ध्यान दें और अधिक तले-भुने भोजन से दूरी बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: हल्का नीला

साप्ताहिक उपाय

प्रतिदिन सुबह शांत मन से 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें

शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें

घर में उत्तर दिशा को साफ रखें और वहां नीले रंग की वस्तु रखें

नकारात्मक विचार आने पर स्वयं से सकारात्मक वाक्य दोहराएं

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को आर्थिक नुकसान होगा?

A1: बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं और आय सीमित रह सकती है.

Q2: क्या नई परियोजना शुरू करना सही रहेगा?

A2: योजना बनाना अच्छा रहेगा, लेकिन तुरंत बड़ा निवेश करने से बचें.

Q3: नौकरी में तनाव क्यों महसूस होगा?

A3: अपेक्षित सहयोग न मिलने और जिम्मेदारियों के बढ़ने से तनाव हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.