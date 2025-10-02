Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 October 2025: कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में होने से रिश्तें होंगे मजबूत! पढ़ें आज का वृश्चिक राशिफल
Today Scorpio Horoscope 2 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 3वें भाव में होने से रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए. ऐसा करने से आपके संबंध और भी मजबूत होंगे. दिन आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से शुभ है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभकारी साबित होगी.
स्वास्थ्य राशिफल
सर्वाइकल और मांसपेशियों का दर्द परेशान कर सकता है. लंबे समय तक बैठने से बचें और हल्की एक्सरसाइज करें. योग और स्ट्रेचिंग से राहत मिलेगी.
बिजनेस राशिफल
फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए नया स्टॉक रखें. कस्टमर को न्यू वेराइटी और न्यू प्रोडक्ट मिलने से आपके बिजनेस की ओर आकर्षण बढ़ेगा.
लव और फैमिली राशिफल
पति-पत्नी के बीच किसी गलतफहमी से तनाव हो सकता है, लेकिन प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. परिवार में आपसी सहयोग और रिश्तेदारों की मदद से माहौल सकारात्मक रहेगा.
जॉब राशिफल
वर्कस्पेस पर आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा. ध्यान रखें कि इसे सकारात्मक दिशा में ही लगाएँ. वर्किंग वुमन के लिए ट्रांसफर संबंधी गतिविधियाँ अभी रुकी रहेंगी.
धन राशिफल
सुकर्मा योग के प्रभाव से दिन आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा. रुका हुआ धन प्राप्त करने के प्रयास सफल हो सकते हैं.
युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेगा. धार्मिक यात्रा की योजना बनेगी, जो लाभकारी साबित होगी.
शुभ अंक 3
शुभ रंग ग्रे
आज का उपाय
भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. इससे पारिवारिक जीवन में शांति और समृद्धि आएगी.
FAQs
Q1 क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति बेहतर होगी?
हाँ, सुकर्मा योग के प्रभाव से रुका हुआ धन मिलने की संभावना है.
Q2 क्या वृश्चिक राशि वालों को यात्रा का लाभ मिलेगा?
हाँ, धार्मिक या महत्वपूर्ण यात्रा लाभकारी साबित होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL