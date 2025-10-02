हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Singh Rashifal 2 October 2025: चंद्रमा छठे भाव में होने से वित्तीय लाभ के बनेंगे योग, वर्किंग वुमन के लिए दिन उत्तम! पढ़ें सिंह राशिफल

Aaj Ka Singh Rashifal 2 October 2025: चंद्रमा छठे भाव में होने से वित्तीय लाभ के बनेंगे योग, वर्किंग वुमन के लिए दिन उत्तम! पढ़ें सिंह राशिफल

Today Leo Horoscope 2 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Oct 2025 01:40 AM (IST)
Aaj Ka Singh Rashifal 2 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 6वें भाव में होने से कर्ज से छुटकारा मिलने की संभावना है. सुकर्मा योग के प्रभाव से वित्तीय मामलों में रुके हुए कार्य संपन्न होंगे. कार्यक्षेत्र और परिवार दोनों ही क्षेत्रों में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें. लापरवाही करने से छोटी परेशानी भी बड़ी बन सकती है. समय पर भोजन और आराम जरूरी है.

बिजनेस राशिफल
मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े बिजनेसमैन के लिए दिन लाभकारी रहेगा. मुनाफा कमाने के अवसर मिलेंगे. नेटवर्क का विस्तार करने से और अधिक लाभ मिलेगा.

लव और फैमिली राशिफल
किसी पारिवारिक सदस्य की उपलब्धि से घर का माहौल उत्सवपूर्ण रहेगा. खास रिश्तेदारों के आगमन से चहल-पहल बढ़ेगी. युवाओं की किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी.

जॉब राशिफल
सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. इससे उनके कौशल का प्रदर्शन होगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनेगी. वर्किंग वुमन के लिए दिन उत्तम है, लगभग सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे.

धन राशिफल
वित्तीय स्थिति में सुधार होगा. रुके हुए कार्य पूरे होने से आर्थिक राहत मिलेगी.

युवा और करियर राशिफल
यंग जनरेशन के लिए दिन खास रहेगा. मित्रों से मुलाकात और नए अवसर मिलेंगे. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे.

शुभ अंक- 8
शुभ रंग- गोल्डन

आज का उपाय
सूर्य देव को जल अर्पित करें और "आदित्य हृदय स्तोत्र" का पाठ करें. इससे आर्थिक और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी.

FAQs
Q1 क्या सिंह राशि वालों को आज वित्तीय राहत मिलेगी?
हाँ, कर्ज से छुटकारा मिलने और रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है.

Q2 क्या सिंह राशि के युवाओं के लिए दिन शुभ है?
हाँ, युवाओं को मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा और करियर में नई ऊर्जा आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Oct 2025 01:40 AM (IST)
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope
