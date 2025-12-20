Aaj Ka Gemini Rashifal (20 December 2025): मिथुन राशि ट्रांसफर व पार्टनरशिप में लाभ, विवाह प्रस्ताव और धार्मिक यात्रा के संकेत
Today Mithun Horoscope 20 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 20 December 2025 in Hindi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है. चन्द्रमा 7th हाउस में होने से पार्टनरशिप में बिजनेस में लाभ होगा.
अतिगंड योग के बनने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कई मामलों में भाग्य आपका साथ देगा. आज आप मानसिक रूप से संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे हर कार्य को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय के लिए दिन अनुकूल रहेगा. अतिगंड योग के प्रभाव से बिजनेस में सेल अच्छी रहने के संकेत हैं. जिन कारोबारियों ने लोन के लिए आवेदन किया था, उन्हें अप्रूवल से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. नए ऑर्डर या डील फाइनल होने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में खुशनुमा माहौल बना रहेगा. आपके काम करने में मन लगेगा और आप इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करेंगे. एम्प्लॉयड पर्सन को अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और सीनियर्स से सराहना प्राप्त हो सकती है.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में होम अप्लायंसेस या घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. लव लाइफ और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी. आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स की पढ़ाई में आ रही समस्याएं दूर होंगी और फोकस बेहतर होगा. स्पोर्ट्स पर्सन को बेहतर प्रदर्शन के लिए सुबह जल्दी उठकर योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए. न्यू जनरेशन को दोस्तों और शुभचिंतकों से बातचीत में संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए.
हेल्थ राशि फल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या को अनुशासित रखना जरूरी है. योग और प्राणायाम से शारीरिक व मानसिक संतुलन बना रहेगा.
लकी कलर: पिंक
लकी नंबर: 5
अनलकी नंबर: 1
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में फायदा होगा?
A1: हां, सेल में बढ़ोतरी और लोन अप्रूवल के योग बन रहे हैं.
Q2: क्या नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं?
A2: हां, आपकी मेहनत और इनोवेटिव सोच से नए अवसर मिल सकते हैं.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
