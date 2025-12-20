हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Libra Rashifal (20 December 2025): तुला राशि पराक्रम में वृद्धि, विदेशी कॉन्ट्रैक्ट से लाभ और प्रेम जीवन में मधुरता

Aaj Ka Libra Rashifal (20 December 2025): तुला राशि पराक्रम में वृद्धि, विदेशी कॉन्ट्रैक्ट से लाभ और प्रेम जीवन में मधुरता

Today Libra Horoscope 20 December 2025: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Dec 2025 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Tula Rashifal 20 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 3rd हाउस में होने से पराक्रमी रहेगे. पैतृक संपत्ति और पारिवारिक धन की देखभाल करना आवश्यक होगा. आज सही योजना और संतुलित सोच से किए गए कार्यों से संतुष्टि मिलेगी. 

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक दबाव आपको परेशान कर सकता है. आसपास के लोगों की बातों और राय का अधिक असर लेने से तनाव बढ़ सकता है. गले, दांत या मुख से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है, इसलिए लापरवाही न करें. मेडिटेशन और हल्की वॉक से मन को शांत रखें.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने के संकेत हैं. बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग से किए गए कार्यों से आप संतुष्ट रहेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में मुनाफा मिलने के योग हैं. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की योजना बना रहे हैं, तो आज की गई तैयारी भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज करियर में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं. आपको ज्ञान के साथ-साथ तकनीकी स्किल्स का भी सही उपयोग करना होगा, यही आपको दूसरों से आगे रखेगा. वर्कस्पेस पर आसपास के लोगों की वजह से मन पर बोझ बढ़ सकता है और कुछ फैसलों में बदलाव करना पड़ सकता है. दूसरों की राय को सुनना जरूरी है, लेकिन अंतिम निर्णय सोच-समझकर ही लें.

लव और फैमिली राशिफल
प्रेम और दांपत्य जीवन में आज सुकून और सामंजस्य रहेगा. लाइफ पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा. परिवार के साथ किसी समस्या को साझा करेंगे, जिसे वे आसानी से सुलझाने में आपकी मदद करेंगे. घर का माहौल सहयोगी और सकारात्मक बना रहेगा.

युवा और स्टूडेंट्स
विद्यार्थियों के लिए आज पढ़ाई में थोड़ा संघर्ष और मेहनत करनी पड़ सकती है. एकाग्रता बनाए रखने के लिए समय प्रबंधन जरूरी होगा. न्यू जनरेशन के लिए परिवार के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने या यात्रा के योग बन सकते हैं. दोस्तों या किसी खास के साथ पिकनिक स्पॉट पर जाने की प्लानिंग भी बन सकती है, जिससे मन हल्का और प्रसन्न रहेगा.

सामाजिक जीवन
सामाजिक स्तर पर आज मेल-जोल बढ़ेगा. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक दबाव और दूसरों की बातों को दिल पर लेने से बचें. संतुलन बनाए रखना आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
  • अनलक्की अंक: 7

आज का उपाय:
आज मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे धन और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज तुला राशि के लिए पार्टनरशिप बिजनेस लाभदायक रहेगा?
उत्तर: हां, आज पार्टनरशिप बिजनेस में मुनाफा मिलने के योग बन रहे हैं.

प्रश्न 2: नौकरीपेशा लोगों को आज किस बात पर ध्यान देना चाहिए?
उत्तर: ज्ञान के साथ तकनीकी कौशल का सही उपयोग करें और दूसरों की राय का संतुलित प्रभाव ही अपने निर्णयों पर पड़ने दें.

प्रश्न 3: छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
उत्तर: पढ़ाई में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन मेहनत करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Horoscope
और पढ़ें
Embed widget