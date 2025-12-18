Aaj Ka Sagittarius Rashifal (18 December 2025): धनु राशि होलसेल व्यापारियों को समझदारी से फैसले लेने होंगे!
Today sagittarius Horoscope 18 December 2025: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 18 December 2025 in Hindi: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा 12वें भाव में होने से कानूनी मामलों और दांव-पेच में सतर्क रहना होगा.
कार्यक्षेत्र में थोड़ी अनबन या विवाद की संभावना बनी हुई है, इसलिए किसी से भी तकरार या डिबेट करने से बचें. ऑफिस में मीटिंग और जरूरी कार्यों की पूरी तैयारी रखें, नहीं तो जिम्मेदारी का बोझ आपके सिर आ सकता है.
बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन के लिए मार्केट में उत्पाद की क्वालिटी कम और रेट ज्यादा होने से ऑर्डर निकल सकते हैं. कस्टमर से तकरार या ‘तूं-तूं मैं-मैं’ करने से मौजूदा मुनाफा भी हाथ से जा सकता है. विशेषकर होलसेल व्यापारियों को समझदारी से काम लेना होगा.
नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर किसी के साथ बहस या विवाद से आपकी इमेज प्रभावित हो सकती है. डे-स्टार्टिंग कर्मचारियों को दिन की योजना पहले से तैयार करनी चाहिए. जल्दबाजी या अनियोजना से जरूरी काम छूट सकते हैं.
लव और फैमिली राशिफल
लव लाइफ में पार्टनर से किए गए वादे पूरे नहीं हो पाएंगे. परिवार में माता-पिता की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी.
हेल्थ राशिफल
आज जोड़ों में दर्द और थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और हल्का व्यायाम मददगार रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन कठिनाइयों भरा रहेगा. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है.
भाग्यशाली अंक: 5
अनलक्की नंबर: 3
भाग्यशाली रंग: पिंक
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और तुलसी के पौधे को पानी दें.
FAQs
Q1: क्या आज कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी?
A1: जी हां, लेकिन सतर्क और समझदारी से कदम उठाने होंगे.
Q2: क्या बिज़नेस में ऑर्डर पूरे होंगे?
A2: नहीं, क्वालिटी और रेट पर ध्यान न देने से कुछ ऑर्डर निकल सकते हैं.
Q3: क्या ऑफिस में कोई विवाद हो सकता है?
A3: जी हां, इसलिए किसी से बहस या डिबेट करने से बचें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL