Aaj Ka Makar Rashifal 20 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 12th हाउस में रहेंगे होने से नए संपर्क से रुकावट आएगी. आज इनकम बढ़ाने के प्रयासों पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन माता-पिता की सेहत को लेकर आपको सतर्क रहना होगा. किसी पुराने रोग या थकान को नजरअंदाज न करें. खुद की सेहत के लिए भी आज संतुलित दिनचर्या अपनाएं. ड्राइव करते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना आपके और परिवार दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज फोकस और समर्पण जरूरी है. बिजनेस को सफल बनाने के लिए पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रखें. बिजनेसमैन को धैर्य और समझदारी दिखानी होगी, तभी कारोबार और धन में वास्तविक वृद्धि नजर आएगी. आज जल्दबाजी या भावनाओं में आकर लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ काम करना बेहद जरूरी है. आपकी ऊर्जा और समर्पण आपको कार्य में जल्दी सफलता दिला सकते हैं. वाशि और सुनफा योग के बनने से वर्कस्पेस पर आपका काम बॉस को प्रभावित करेगा और सैलरी बढ़ने या आर्थिक लाभ की बात सामने आ सकती है. सीनियर्स के साथ तालमेल बनाए रखना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा. लाइफ पार्टनर के साथ आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा. परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा, लेकिन माता-पिता की सेहत को लेकर ध्यान देना जरूरी होगा. आज घर में शांति और संतुलन बनाए रखने से रिश्तों में मजबूती आएगी.

युवा और स्टूडेंट्स

युवा वर्ग अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहेंगे और दिन की शुरुआत अपनी रुचि के अनुसार करेंगे, जिससे ऊर्जा बनी रहेगी. स्पोर्ट्स पर्सन अपने खेल या अभ्यास में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य से अच्छा रहेगा, बशर्ते वे ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें.

सामाजिक जीवन

सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आज कम बोलना और फालतू खर्चों में कटौती करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सोच-समझकर की गई बात और संयमित व्यवहार आपकी छवि को मजबूत करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: रेड

रेड अनलक्की अंक: 6

आज का उपाय:

आज शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आर्थिक स्थिरता और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज मकर राशि के लिए आय बढ़ने के योग हैं?

उत्तर: हां, एकादश भाव में चन्द्रमा होने से आय बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं.

प्रश्न 2: नौकरीपेशा लोगों को आज किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर: उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ काम करें, इससे बॉस प्रभावित हो सकते हैं और आर्थिक लाभ मिल सकता है.

प्रश्न 3: परिवार को लेकर आज सबसे जरूरी सावधानी क्या है?

उत्तर: माता-पिता की सेहत पर विशेष ध्यान दें और वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.