Aaj Ka Rashifal: 11 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि को लाभ ही लाभ! जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 11 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि को लाभ ही लाभ! जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 11 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 11 Nov 2025 05:16 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 11 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 11 नवंबर 2025

आज का दिन भावनाओं और परिवार से जुड़ा रहेगा. आप अपने प्रियजनों के लिए कुछ खास करना चाहेंगे. कार्यक्षेत्र में भी मानवीय संवेदना झलकेगी. नेतृत्व के साथ सहानुभूति रखेंगे तो सफलता सुनिश्चित है.
Career/Business: सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर होंगे, टीमवर्क से लाभ.
Love Life: साथी की भावनाओं को समझें, रिश्ते में नयापन आएगा.
Education: अध्ययन में एकाग्रता बढ़ेगी.
Health: पेट या छाती से जुड़ी परेशानी संभव.
Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, पर स्थिरता रहेगी.
Lucky Color: Red. Lucky Number: 9 

उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें.

वृषभ (Taurus) राशिफल, 11 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव में है, साहस और संवाद का दिन. आप अपनी बात दृढ़ता से रखेंगे और लोगों पर प्रभाव डालेंगे. यात्रा और निर्णय दोनों लाभकारी होंगे.
Career/Business: मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन क्षेत्र में सफलता.
Love Life: प्रेम प्रस्ताव स्वीकारे जा सकते हैं.
Education: डिबेट, लेखन और स्पीकिंग में उत्कृष्टता.
Health: कंधे और गर्दन में खिंचाव से बचें.
Finance: छोटी बचत से आर्थिक मजबूती मिलेगी.
Lucky Color: Green. Lucky Number: 6 

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

मिथुन (Gemini) राशिफल, 11 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव में है, वाणी और धन का संतुलन बनाए रखें. आपकी बातों में प्रभाव रहेगा, पर कटुता से बचें. कार्यस्थल पर आपके सुझाव स्वीकार किए जाएंगे.
Career/Business: वरिष्ठों के साथ सहयोग से कार्य सिद्ध होगा.
Love Life: साथी को सुनें, बहस से बचें.
Education: भाषाई और विश्लेषणात्मक विषयों में प्रगति.
Health: गले और आंखों का ध्यान रखें.
Finance: आय स्थिर रहेगी, निवेश लाभकारी रहेगा.
Lucky Color: Light Blue. Lucky Number: 5 

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

कर्क (Cancer) राशिफल, 11 नवंबर 2025

चंद्रमा आपकी राशि में है, आज आप भावनात्मक रूप से प्रबल रहेंगे. निर्णय दिल से लेंगे और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व निभाएंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.
Career/Business: कार्यक्षेत्र में नई योजना बन सकती है.
Love Life: परिवार और साथी दोनों से सहयोग मिलेगा.
Education: रिसर्च और कला से जुड़ा समय अनुकूल.
Health: नींद की कमी से थकान संभव.
Finance: संपत्ति या वाहन से लाभ संभावित.
Lucky Color: Silver. Lucky Number: 2 

उपाय: दूध में कपूर मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 11 Nov 2025 05:16 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

