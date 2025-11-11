Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 11 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 11 नवंबर 2025

आज का दिन भावनाओं और परिवार से जुड़ा रहेगा. आप अपने प्रियजनों के लिए कुछ खास करना चाहेंगे. कार्यक्षेत्र में भी मानवीय संवेदना झलकेगी. नेतृत्व के साथ सहानुभूति रखेंगे तो सफलता सुनिश्चित है.

Career/Business: सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर होंगे, टीमवर्क से लाभ.

Love Life: साथी की भावनाओं को समझें, रिश्ते में नयापन आएगा.

Education: अध्ययन में एकाग्रता बढ़ेगी.

Health: पेट या छाती से जुड़ी परेशानी संभव.

Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, पर स्थिरता रहेगी.

Lucky Color: Red. Lucky Number: 9

उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें.

वृषभ (Taurus) राशिफल, 11 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव में है, साहस और संवाद का दिन. आप अपनी बात दृढ़ता से रखेंगे और लोगों पर प्रभाव डालेंगे. यात्रा और निर्णय दोनों लाभकारी होंगे.

Career/Business: मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन क्षेत्र में सफलता.

Love Life: प्रेम प्रस्ताव स्वीकारे जा सकते हैं.

Education: डिबेट, लेखन और स्पीकिंग में उत्कृष्टता.

Health: कंधे और गर्दन में खिंचाव से बचें.

Finance: छोटी बचत से आर्थिक मजबूती मिलेगी.

Lucky Color: Green. Lucky Number: 6

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

मिथुन (Gemini) राशिफल, 11 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव में है, वाणी और धन का संतुलन बनाए रखें. आपकी बातों में प्रभाव रहेगा, पर कटुता से बचें. कार्यस्थल पर आपके सुझाव स्वीकार किए जाएंगे.

Career/Business: वरिष्ठों के साथ सहयोग से कार्य सिद्ध होगा.

Love Life: साथी को सुनें, बहस से बचें.

Education: भाषाई और विश्लेषणात्मक विषयों में प्रगति.

Health: गले और आंखों का ध्यान रखें.

Finance: आय स्थिर रहेगी, निवेश लाभकारी रहेगा.

Lucky Color: Light Blue. Lucky Number: 5

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

कर्क (Cancer) राशिफल, 11 नवंबर 2025

चंद्रमा आपकी राशि में है, आज आप भावनात्मक रूप से प्रबल रहेंगे. निर्णय दिल से लेंगे और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व निभाएंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.

Career/Business: कार्यक्षेत्र में नई योजना बन सकती है.

Love Life: परिवार और साथी दोनों से सहयोग मिलेगा.

Education: रिसर्च और कला से जुड़ा समय अनुकूल.

Health: नींद की कमी से थकान संभव.

Finance: संपत्ति या वाहन से लाभ संभावित.

Lucky Color: Silver. Lucky Number: 2

उपाय: दूध में कपूर मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.