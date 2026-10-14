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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिना उज्ज्वला कनेक्शन के 5 किलो सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी? जानें क्या कहते हैं नियम

बिना उज्ज्वला कनेक्शन के 5 किलो सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी? जानें क्या कहते हैं नियम

अगर आपके पास बिना उज्जवला योजना वाला कनेक्शन है और आपको लगता है कि 5 किलो वाले सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा तो ऐसा नहीं है. सब्सिडी का लाभ केवल उज्जवला योजना के पात्र लाभार्थियों को मिलता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Oct 2026 05:37 PM (IST)
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  • एलपीजी सब्सिडी का लाभ कनेक्शन प्रकार पर निर्भर करता है।
  • उज्ज्वला योजना के लाभार्थी सभी घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी पाते हैं।
  • सामान्य कनेक्शन पर 5 किलो छोटू सिलेंडर की कोई सब्सिडी नहीं मिलती।

इस साल देश में कमर्शियल से लेकर घरेलू और छोटू 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर तक के दाम कई बार बढ़ाए गए हैं. ऐसे में कई लोग ये जानना चाहते है कि क्या केवल 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर पर ही सब्सिडी का लाभ मिलता है या फिर 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर पर भी सब्सिडी मिलती है?

इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस तरह का कनेक्शन है. यानी आपके पास सामान्य कनेक्शन है या फिर आप प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थी हैं, क्योंकि इन दोनों कनेक्शन के नियम एक जैसे नहीं है. 

उज्जवला योजना के नियम जानें

बता दें कि उज्जवला योजना के पात्र लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. ये सुविधा सामान्य गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए नहीं है, बल्कि उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए है. इसलिए अगर एलपीजी सिलेंडर खरीदा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर ग्राहक को सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा. 

5 किलो सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी?

उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर भी सब्सिडी का लाभ मिलता है और इसके अलावा 5 किलो वाले सिलेंडर पर भी सब्सिडी का लाभ मिलता है. हां, लेकिन 5 किलो वाले सिलेंडर की सब्सिडी की रकम उसके वजन के हिसाब से तय होती है. लेकिन इसका लाभ लेने के लिए उज्जवला कनेक्शन होना जरूरी है. 

अगर सामान्य कनेक्शन है तो क्या होगा?

अगर आपके पास 5 किलो वाला सामान्य सिलेंडर है. यानी उज्जवला योजना का कनेक्शन नहीं है तो आपको 5 किलो वाले सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे में जब आप सिलेंडर लेंगे तो आपको बाजार दाम पर ही सिलेंडर खरीदना होगा. यानी मतलब साफ है कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए 5 किलो वाला सिलेंडर खरीद लेना काफी नहीं होता है, उसके लिए आप उज्जवला योजना के पात्र लाभार्थी भी होने चाहिए. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Oct 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Subsidy Ujjwala Yojana Utility News LPG Cylinder
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