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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: 30 सितंबर को कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के बदले रूट, रेलवे ने जारी की लिस्ट

Train Cancelled: 30 सितंबर को कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के बदले रूट, रेलवे ने जारी की लिस्ट

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है. रेलवे ने मालदा मंडल में साहिबगंज और महाराजपुर के बीच गंगा नदी के तटबंध पर काम होने की वजह से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Sep 2026 09:09 AM (IST)
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  • यात्री यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन का स्टेटस जांचें।

अगर आप आज यानी 30 सितंबर को ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. क्योंकि कई बार यात्री सफर वाले दिन बिना अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस को चेक किए स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनकी ट्रेन को तो किसी कारणवश रद्द कर दिया गया है. इसलिए अगर आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही जान लें कि मालदा मंडल में साहिबगंज और महाराजपुर के बीच गंगा नदी के तटबंध की कटिंग का काम किया जा रहा है. इस वजह से रेलवे ने ट्रेन संचलान में बदलाव किया है.

दरअसल, पूर्वी रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है कि मालदा मंडल में साहिबगंज और महाराजपुर के बीच गंगा नदी के तटबंध पर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस रूट की डाउन लाइन पर ट्रेन संचालन प्रभावित हुआ है. ऐसे में अब जानते हैं कि रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में क्या बदलाव किया है?

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आज ये ट्रेनें रद्द रहेंगी

कल यानी 29 सितंबर को भी दो ट्रेनें रद्द की गई थी और आज 30 सितंबर को भी दो ट्रेनों को रद्द किया गया है इनमें शामिल है...

  • ट्रेन नंबर 13428 साहिबगंज-हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस 30 सितंबर को रद्द की गई.
  • ट्रेन नंबर 63074 साहिबगंज-रामपुरहाट पैसेंजर 30 सितंबर को रद्द की गई.

ध्यान रहें, इन ट्रेन के अलावा भी कई ट्रेनें कैंसिल की जा सकती हैं, इसलिए यात्री अपनी ट्रेन के मौजूदा स्टेटस को चेक करना न भूलें.

कुछ ट्रेनों के बदले गए रूट

  • ट्रेन नंबर 15657 दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल
  • ट्रेन नंबर 13404 भागलपुर-रांची वनांचल एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 15744 बठिंडा-बालुरघाट फरक्का एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13024 गया-हावड़ा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13072 जमालपुर-हावड़ा एक्सप्रेस

सफर से पहले यात्री ध्यान दें जरूरी बात

इस जरूरी काम के चलते रेलवे कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर सकता है, इसलिए सफर से पहले इस रूट की ट्रेन के स्टेटस को चेक करना जरूरी है. अब यात्रियों को सफर से पहले इन चीजों को चेक करना चाहिए जैसे...

  • जिस ट्रेन से आप सफर करने वाले हैं वो चल रही है या नहीं.
  • अगर ट्रेन का संचालन किया जाएगा तो किस रूट से चलाई जाएगी.
  • यात्री चेक करें ट्रेन कहां से चलाई जाएगी और कहां तक जाएगी.
  • वहीं ट्रेन के रवाना होने का समय क्या है और गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के समय में तो कोई बदलाव नहीं है.
  • ट्रेन कहीं आधे रास्ते तक ही तो नहीं चलाई जाएगी.
  • इसके अलावा ट्रेन आपके बॉर्डिंग स्टेशन से ही चलाई जाएगी या नहीं.

ध्यान रखें, रेलवे काम के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर सकता है और इन ट्रेनों के अलावा भी कई ट्रेनों को रद्द और रूट में बदलाव किया जा सकता है, इसलिए सभी चीजों की जानकारी लेने के बाद ही स्टेशन के लिए निकले. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 30 Sep 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Utility News Malda Division
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