Solar Panel: सोलर कंपनी भाग जाए या बंद हो जाए तो वारंटी और सर्विस का क्या होगा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सीरियल नंबर, दस्तावेज सहेजें और निर्माता कंपनी से संपर्क करें.

अगर आपने सोलर पैनल लगवाया हुआ है या फिर लगवाने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी हो सकती है. अगर आपने अच्छे-खासे पैसे खर्च करके सोलर पैनल लगवाया है, लेकिन आपने जिस कंपनी से सोलर पैनल लगवाया है वो अचानक बंद हो जाए या फिर काम करना ही छोड़ दे तो ऐसे में सबसे पहले सवाल यह उठता है कि अब जब कंपनी बंद हो गई है तो सोलर पैनल की वांरटी और सर्विस का क्या होगा?

बता दें कि अगर सोलर इंस्टॉलेशन करने वाली कंपनी बंद हो गई है तो कई लोगों का लगेगा कि अब उनके सोलर पैनल, बैटरी, मैन्यूफैक्चर वारंटी या फिर इन्वर्टर की वारंटी खत्म हो गई है. लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सभी चीजों की वारंटी इन्हें बनाने वाली कंपनी देती है. इसलिए एक बात का ध्यान रखें कि अगर इंस्टॉलर कंपनी के बंद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित मैन्यूफैक्चर से वारंटी के जरिए मदद ली जा सकती है.

हर वारंटी कंपनी की नहीं होती

कुछ बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि वारंटी से जुड़ी बातों को लेकर लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है. सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि सोलर पैनल और दूसरे जरूरी उपकरणों की वारंटी जो होती है वो अलग होती है और वहीं, अगर फिटिंग, वायरिंग या स्ट्रक्चर जैसी दिक्कतों की वारंटी इंस्टॉलर कंपनी की हो सकती है. ऐसे में अगर इंस्टॉल कंपनी ही बंद हो जाती है या फिर भाग जाती है तो इन सभी चीजों की समस्याओं के लिए आपको दूसरी सोलर सर्विस कंपनी की मदद लेनी पड़ सकती है. हां, लेकिन दूसरी सोलर सर्विस कंपनी से मदद लेते समय ध्यान रखें कि किसी भरोसेमंद कंपनी को ही चुनें.

कंपनी बंद होने पर तुरंत करें ये काम

सबसे पहले अपने पास सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर के सीरियल नंबर संभालकर रखें.

इससे जुड़ी सारे जरूरी दस्तावेज को भी संभालकर रखें.

सर्विस और वारंटी के लिए मैन्युफैक्चरर से बात करें.

अगर वहीं दिक्कत इंस्टॉलेशन से जुड़ी है तो आप किसी भरोसेमंद सोलर सर्विस कंपनी की ही मदद लेने की सोचें.

और जब भी सोलर पैनल लगवाए तो वारंटी और सर्विस से जुड़ी जानकारी जरूर रखें.

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