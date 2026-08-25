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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीMeta में शख्स को मिलते थे 2.4 करोड़, 3 साल में ही छोड़ दी नौकरी, बोले- पैसा अच्छा, लेकिन...

Meta में शख्स को मिलते थे 2.4 करोड़, 3 साल में ही छोड़ दी नौकरी, बोले- पैसा अच्छा, लेकिन...

एक तरफ जहां लोग बेहतर सैलरी और अच्छी नौकरी के लिए दिन रात एक करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान भी है जिसने 2.4 करोड़ की नौकरी को लात मारी है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 25 Aug 2026 02:38 PM (IST)
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बड़ी- बड़ी कंपनियों में नौकरी करना तो लाखों लोगों का सपना होता है. अच्छी सैलरी, बड़ी कंपनी और आगे बढ़ने के शानदार मौके किसी भी कर्मचारी को खुश कर सकते हैं. लोग न जाने कितने दिन और रात ऐसी नौकरी के लिए मेहनत करते हैं. लेकिन अमेरिका में एक ऐसा शख्स है, जिसने ऐसी शानदार नौकरी को लात मार दी. जेसन शेन ने करीब 2.4 करोड़ रुपए सालाना की नौकरी होने के बावजूद मेटा छोड़ दिया. वजह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि काम और जिंदगी के बीच का संतुलन था. जेसन की पूरी कहानी यहां डिटेल में बताई गई है.

कितना कमाते थे जेसन शेन?
जेसन शेन मेटा में काफी बड़े पद पर काम करते थे. उनकी सालाना इन हैंड कमाई ही करीब 2.5 लाख डॉलर, यानी 2.1 से 2.4 करोड़ रुपये के आसपास थी. इसके अलावा उन्हें अपनी कंपनी के शेयर भी मिलते थे. जेसन उस नौकरी में थे, जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात भी नहीं है. लेकिन शेन को धीरे-धीरे लगने लगा कि इतनी अच्छी कमाई के बावजूद वो अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं.

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क्या थी परेशानी? 
जेसन शेन के अनुसार, मेटा में काम के दौरान उनका काफी ज्यादा समय मीटिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंपनी के काम में निकल जाता था. कंपनी में नियम में बदलाव, पुनर्गठन और कर्मचारियों की छंटनी जैसी चीजों का भी असर उनके काम पर पड़ रहा था. उन्हें लगने लगा था कि अगर वो इसी तरह काम करते रहे तो अगले 20 साल भी इसी दौड़ में रह जाएंगे. पैसा अच्छा था, लेकिन वो जिस तरह की जिंदगी चाहते थे, वो उन्हें नहीं मिल रही थी.

कब छोड़ा मेटा?

मेटा में नौकरी करते हुए ही शेन ने लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया था. खासकर नया बिजनेस शुरू करने वाले लोगों और बिजनेस फाउंडर्स को वो गाइड करते थे. धीरे-धीरे उन्हें लगा कि यही काम ज्यादा पसंद है. इसलिए जून 2023 में उन्होंने मेटा छोड़ को अलविदा कह दिया. इसके बाद कुछ समय छुट्टी मनाई और फिर अपना बिजनेस शुरू किया. शेन ने रिफैक्टर लैब्स नाम से कंपनी शुरू की है, जिसमें वो नए बिजनेस शुरू करने वालों को गाइडेंट देते हैं.

क्या बदला?
मेटा की नौकरी छोड़ने के बाद जेसन की लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा बदलाव आया. अब शेन सिर्फ 20 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं. यानी पहले से काफी कम समय काम करके भी वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कंपनी का सालाना कारोबार लगभग 3 करोड़ रुपये से ज्यादा है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 25 Aug 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Startup Meta Six-figure Salary
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