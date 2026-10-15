Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLIC न्यू कैंसर कवर की बड़ी खासियत, कैंसर डिटेक्ट होते ही मिलेगा एकमुश्त पैसा

LIC न्यू कैंसर कवर की बड़ी खासियत, कैंसर डिटेक्ट होते ही मिलेगा एकमुश्त पैसा

LIC का न्यू केंसर कवर 19 अक्टूबर साल 2026 से ग्राहकों को मिलना शुरु कर दिया जायेगा. शुरुआती कैंसर पर 25% और गंभीर कैंसर पर 100% बीमा राशि मिलेगी. साथ ही 10 साल तक हर महीने 1% राशि देने का लाभ भी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने ग्राहकों को स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए नई बीमा योजनाएं को सब के आगे प्रस्तुत करा हैं. इनमें LIC का न्यू कैंसर कवर (प्लान 908) भी शामिल है. यह योजना कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के समय परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में मदद कर सकती है.

LIC की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह प्लान 19 अक्टूबर साल 2026 से खरीदने के लिए उपलब्ध हो जायेगा. इसके साथ दो अन्य योजनाएं भी शुरू की जाएंगी, जो ग्राहकों की अलग-अलग वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई होंगी. 

कैंसर का पता चलने पर मिलेगी आर्थिक मदद

LIC का न्यू कैंसर कवर एक व्यक्तिगत बीमा योजना मानी जा रही है. इसमें कैंसर की पहचान होने पर पॉलिसी में तय शर्तों के अनुसार आर्थिक लाभ दिया जाएगा. इसमें भुगतान इलाज पर हुए वास्तविक खर्च के आधार पर नहीं, बल्कि कैंसर की निर्धारित श्रेणी के अनुसार ही होगा.

अगर बीमाधारक को पॉलिसी में शामिल शुरुआती चरण के कैंसर का पता चलता है, तो लागू बीमा राशि का 25 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा. वहीं, निर्धारित गंभीर चरण के कैंसर की पुष्टि होने पर बीमा राशि का 100 प्रतिशत दिया जाएगा.

18 से 65 साल तक के लोग ले सकेंगे पॉलिसी

LIC के इस प्लान में प्रवेश की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 65 साल है. हालांकि, पॉलिसी खरीदने से पहले कैंसर की पात्र श्रेणियों, प्रतीक्षा अवधि, प्रीमियम और अन्य नियमों की जानकारी लेना जरूरी है.

19 अक्टूबर से खरीद सकेंगे नई योजनाएं

LIC का न्यू कैंसर कवर (प्लान 908), न्यू जीवन धारा-II और हेल्थ शील्ड 19 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध होंगे. इन योजनाओं का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी अलग-अलग जरूरतों के अनुसार वित्तीय सुरक्षा देना है. जहां न्यू कैंसर कवर कैंसर से जुड़ी आर्थिक सुरक्षा पर केंद्रित है, वहीं दूसरी योजनाएं भी अलग-अलग वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखती हैं.

10 साल तक हर महीने मिलेंगे पैसे

इस योजना में गंभीर चरण के कैंसर की पहचान होने पर मासिक आय का भी प्रावधान है. बीमाधारक को लागू बीमा राशि का एक प्रतिशत हर महीने 10 साल तक दिया जाएगा. यदि इस दौरान बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार यह लाभ नॉमिनी को मिल सकता है.

योजना में ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से लेवल सम एश्योर्ड या बढ़ती बीमा राशि का विकल्प चुन सकते हैं. इसके अलावा, पात्र कैंसर का पता चलने पर प्रीमियम माफ करने की सुविधा भी है. यह लाभ पॉलिसी की शर्तों के अधीन होगा.

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीदने का विकल्प

ग्राहक इन योजनाओं को LIC के अधिकृत एजेंट, कॉरपोरेट एजेंट, बीमा ब्रोकर और बीमा विपणन कंपनियों के माध्यम से खरीद सकेंगे. पॉलिसी लेने से पहले उसके सभी नियमों और शर्तों को एकदम ध्यान से पढ़ें. खासकर यह समझना बेहद जरूरी है कि किन प्रकार के कैंसर पर लाभ मिलेगा, भुगतान कब किया जाएगा और प्रीमियम माफी किन परिस्थितियों में लागू होगी. इससे अपनी जरूरत के हिसाब से सही बीमा योजना चुनने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें- LPG सब्सिडी और बॉयोमीट्रिक के नियम बदलेंगे? हाई कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

यह भी देखें- 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
LIC New Cancer Cover LIC Policy Benefits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
रेलवे से मिलेगा 10 हजार से 10 लाख तक का बीमा, काउंटर से टिकट लेने वालों को फायदा
रेलवे से मिलेगा 10 हजार से 10 लाख तक का बीमा, काउंटर से टिकट लेने वालों को फायदा
यूटिलिटी
ट्रेन से 13 घंटे में दिल्ली से पटना का सफर, 16 कोच वाली वंदे भारत का किराया कितना?
ट्रेन से 13 घंटे में दिल्ली से पटना का सफर, 16 कोच वाली वंदे भारत का किराया कितना?
यूटिलिटी
बिना FASTag वाली गाड़ियों को कहां मिलेगी सीधी एंट्री? NHAI ने बैंकों से की बात
बिना FASTag वाली गाड़ियों को कहां मिलेगी सीधी एंट्री? NHAI ने बैंकों से की बात
यूटिलिटी
दुर्गा पूजा पर रात में भी चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, 17 से 21 अक्टूबर तक मिलेगी सुविधा
दुर्गा पूजा पर रात में भी चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, 17 से 21 अक्टूबर तक मिलेगी सुविधा
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस को घेरेगी BJP! महिला सांसदों ने ओम बिरला से की मीटिंग, राहुल-प्रियंका को लेकर ये है प्लान
कांग्रेस को घेरेगी BJP! महिला सांसदों ने ओम बिरला से की मीटिंग, राहुल-प्रियंका को लेकर ये है प्लान
दिल्ली NCR
'क्या बोलती हूं, क्या पहनती हूं...', राम के नाम वाले वीडियो पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'क्या बोलती हूं, क्या पहनती हूं...', राम के नाम वाले वीडियो पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
इंडिया
'मैं राहुल गांधी के लिए यहा हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
'मैं राहुल गांधी के लिए यहा हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
इंडिया
अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में शशि थरूर, बोले- 'समझाने की जरूरत...'
अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में शशि थरूर, बोले- 'समझाने की जरूरत...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
हेल्थ
Pope Leo XIV Cancer: किस कैंसर से जूझ रहे पोप लियो, एक लंग के बिना कितनी होंगी दिक्कतें?
किस कैंसर से जूझ रहे पोप लियो, एक लंग के बिना कितनी होंगी दिक्कतें?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget