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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी5 से 11 अक्टूबर के बीच किस दिन और कौन- से फ्लाइट में मिलेगा सबसे सस्ता टिकट

5 से 11 अक्टूबर के बीच किस दिन और कौन- से फ्लाइट में मिलेगा सबसे सस्ता टिकट

इस हफ्ते यानी 5 से 11 अक्टूबर के बीच कौन सी फ्लाइट में आपको सस्ता टिकट मिलने वाला है, इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं. यहां इस बात की भी चर्चा है कि सस्ता एयर टिकट किस दिन और कैसे मिलेगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 05 Oct 2026 08:40 AM (IST)
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तीज- त्योहार के दिन शुरू हो रहे हैं. दीवाली हो या छठ, लोग तो फ्लाइट की टिकट एडवांस में बुक करने लगे हैं. वहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो आने वाली भीड़ को देखते हुए इसी हफ्ते परिवार संग छुट्टियां एंजॉय करने की प्लानिंग में हैं. अगर आपको इस हफ्ते कहीं भी यात्रा करनी है और आप एयर टिकट बुक करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको इस खबर को पढ़ना चाहिए.

यहां आपको पूरे हफ्ते में मिलने वाले सबसे सस्ते फ्लाइट टिकट के बारे में बताया गया है. साथ ही ये इस टिकट को बुक करने में कितने पैसे खर्च होंगे, ये भी बताया गया है. 

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यहां देखें सबसे फ्लाइट टिकट, फ्लाइट का समय और टिकट की प्राइस-  

रूट्स फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  दिन
दिल्ली-मुंबई इंडिगो 6080 रुपए 18:00 PM- 22:20 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 6529 रुपए 22:25 PM- 12:50 AM मंगलवार
बैंगलुरू-दिल्ली स्पाइस जेट 8170 रुपए 08:20 AM- 12:55 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 8663 रुपए 14:40 PM- 17:30 PM बुधवार
दिल्ली-हैदराबाद एयर इंडिया  7252 रुपए 12:15 PM- 20:40 PM इंडिगो 8210 रुपए 17:10 PM- 22:00 PM शनिवार
दिल्ली-पूणे इंडिगो 6990 रुपए 05:10 AM- 12:20 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 7099 रुपए 16:45 PM- 19:15 PM शनिवार
दिल्ली-कोलकाता स्पाइस जेट 6616 रुपए 20:10 PM- 22:30 PM इंडिगो 7368 रुपए 16:20 PM- 21:05 PM शनिवार
बैंगलुरू-कोलकाता अकासा एयर 6050 रुपए 21:10 PM- 12:10 AM इंडिगो 6167 रुपए 06:15 AM- 08:50 AM रविवार

सबसे सस्ती फ्लाइट कहां की है?
अगर आप सारे मेन रूट्स को चेक करेंगे तो कोलकाता वाली फ्लाइट्स काफी ज्यादा सस्ती होती है. हालांकि, सबसे ज्यादा बिजी रूट में दिल्ली और मुंबई रहता है, वहीं, सबसे महंगी फ्लाइट दिल्ली और बेंगलुरू के रूट वाली होती है.

फ्लाइट की बुकिंग के समय किन बातों का रखें ध्यान-
अगर आपको फ्लाइट की यानी एयर टिकट बुक करनी है तो टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग ट्रैवल वेबसाइट पर जाकर रेट की तुलना करें. अगर आपकी यात्रा की तारीख तय है तो पहले से टिकट बुक करने पर बेहतर कीमत मिल सकती है. साथ ही, बैगेज पॉलिसी, कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग चार्ज, सीट चयन और एक्स्ट्रा लगने वाले पैसे भी ध्यान से पढ़ लें. मान लिजिए आपने सोचा की मेरी यात्रा तो 8000 में हो जाएगी और बैगेज का एक्स्ट्रा 1000 लग गया तो आप बेमतलब ही पेरशान हो जाएंगे.  

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 05 Oct 2026 08:40 AM (IST)
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