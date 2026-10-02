मिनटों में लोन देने वाले ऐप्स कहीं फर्जी तो नहीं? ऐसे करें असली-नकली की पहचान

आजकल के समय में मोबाईल पर कुछ ही मिनटों में लोन दिलाने का दावा करने वाले ऐप काफी आसानी से नजर आ जाते है. कम कार्रवाई, तुरंत अपरूवल और कम ब्याज जैसे ऑफर का लालच देख कर लोग बिना कोई जांच-पड़ताल के ऐसे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं. लेकिन इसी जल्दबाजी के कारण कई बार आर्थिक नुकसान के साथ-साथ निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल का कारण भी बन सकता है.

ज्यादातर फैक लोन ऐप खुद को असली फाइंनेंशियल सर्विस की तरह लोगों के सामने पेश कर देते हैं, और इस तरह के फ्रौड ऐप लोगों से इसके जरिए आधार, पेन, बैंक से जुड़ी जानकारी जैसी निजी जानकारियां मांग ली जा सकती हैं. इसलिए किसी भी डिजिटल लोन को लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि ऐप के पीछे असली लेंडर कौन है और वह किस संस्था से जुड़ा है.



सबसे पहले पता करें, लोन कौन दे रहा है

अगर आप किसी भी ऐप के जरिए लोन लेने का सोचें तो सबसे पहले यह देख लें कि उसके पीछे मौजूद बैंक या NBBFC कौन सा है, और अगर ऐप पर लेंडर का नाम नहीं लिखा हुआ है, ब्याज और अन्य चार्ज की पूरी जानकारी नहीं मौजूद है या फिर क्रेडिट अस्समेंट के तुरंत बाद लोन मिलने का दावा किया जा रहा है तो सावधानी जरूरी है.

मनिपाल फिंटेक की CEO पूजा अभिषेक सिंह के मुताबिक, अस्पष्ट लेंडर जानकारी, जरूरत से ज्यादा ऐप परमिशन और इंसटेंट अपरुवल जैसे दावे ऐसे संकेत हो सकते हैं जिनकी अतिरिक्त जांच की जरूरत है।



एप स्टोर पर मौजूद होना काफी नहीं



किसी भी ऐप का केवल गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होना उसकी विश्वसनीयता की कोई भी गांरटी साबित नहीं करता है. ऐप को डाउनलोड कर लेने से पहले डेवलपर का नाम, प्रवाइसी पॉलिसी, क्सटमर स्पोर्ट और यूजर रिवियूज देख लेना चाहिए. सिर्फ यही नहीं इसके अलावा ऐप में दी गई जानकारी को संबंधित financial instituion की ओफिशियल वेबसाईट से भी मिलाना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर यह दिखाई दे रहा हो कि दोनों जगह दी गई जानकारी में हलका सा भी अंतर है तो इसे खतरे की घंटी समझ कर सावधान हो जाएं.



RBI से करें लेंडडर की जांच

लोन देने वाली संस्था बैंक है या NBFC से इसकी जानकारी जरूर हासिल कर लें. इसके बाद RBI के आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि की जा सकती है. डिजिटल लेंडिगं ऐप का किसी रेगुलेटेड संस्था (Regulated Entity) से संबंध है या नहीं, यह भी जांचना जरूरी है. सिर्फ किसी बड़े Financial Institution का नाम या लोगो को देखकर ऐप को असली मान लेना सुरक्षित नहीं है.

कोनटेक्टस और कोल लोगस की मंजूरी क्यों?

लोन ऐप अगर कोनटेक्टस, कोल लोगस या मीडिया तक पहुंच मांग रहा है, तो यह सोचने की जरूरत है कि लोन प्रोसेस के लिए इन जानकारियों की वास्तव में आवश्यकता क्यों है. कुछ मंजूरियां, जैसे KYC के दौरान कैमरा एक्सिस, जरूरी हो सकती हैं. लेकिन हर परमिशन का उद्देश्य समझना और यह देखना जरूरी है कि वह किस चरण में मांगी जा रही है.

कम ब्याज देखकर तुरंत न लें लोन

लोन की एडवर्टिजमेंट में कम इंटर्सट रेट देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. बॅारोअर को APR के साथ प्रोसेसिंग फीस, दूसरे चार्जिस, सोन टेनयोर, रिपेमेंट स्केडियूल और कुल चुकाई जाने वाली रकम भी देखनी चाहिए. कई बार कम ब्याज का दावा करने वाला लोन दूसरे चार्ज जोड़ने के बाद उतना सस्ता नहीं रहता. इसलिए केवल इंटरसट रेट के बजाय लोन की पूरी कोस्ट समझना जरूरी है.

आधार-पेन देने से पहले समझें जरूरत

KYC या क्रडेटिट चेक के लिए आधार और पेन जैसी जानकारी मांगी जा सकती है. लेकिन अपनी प्रसनल इमफोरमेशन देने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसे क्यों लिया जा रहा है और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से होगा. विशेषज्ञों की सलाह है कि प्रवाइसी पोलीसी पढ़ने के बाद ही जरूरी जानकारी दी जाए और सेंसटिव डेटा केवल लेंडर के अॅफिशियल प्लेटफार्म पर ही दर्ज किया जाए.

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