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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFlight में इस खास पावर बैंक पर लगा बैन, DGCA का बड़ा फैसला

Flight में इस खास पावर बैंक पर लगा बैन, DGCA का बड़ा फैसला

फ्लाइट से सफर करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. DGCA ने भारत की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 'MOBIKINS MK-PB-04' मॉडल के पावर बैंक पर रोक लगा दी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Oct 2026 02:02 PM (IST)
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दिल्ली-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक में आग लगने की घटना के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कड़ा कदम उठाते हुए 'MOBIKINS MK-PB-04' मॉडल के पावर बैंक पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रोक केवल घरेलू उड़ानों पर लगाई गई है?

बता दें कि 'MOBIKINS MK-PB-04' मॉडल के पावर बैंक रोक लगाई गई है और ये रोक केवल भारत की घरेलू उड़ानों पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी इसे ले जाने पर रोक लगाई गई है. यानी आप इस मॉडल के पावर बैंक को अपने साथ भारत की घरेलू और अतंरराष्ट्रीय उड़ानों में नहीं ले जा सकते हैं.  

फ्लाइट से सफर करने वाले ध्यान दें

अगर आप भारत की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सफर करते हैं तो अब फ्लाइट में पावर बैंक अपने साथ ले जाने से पहले ये जरूर चेक करें की आपके पास कौनसे मॉडल का पावर बैंक है. अगर आपके पास 'MOBIKINS MK-PB-04' मॉडल का पावर बैंक है तो उसे भारत की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में साथ लेकर न जाएं. 

पावर बैंक में क्यों लग सकती है आग?

अगर पावर बैंक लेकर ट्रैवल करते हैं तो कुछ जरूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए. सबसे पहले ये जाने की आखिर पावरबैंक में आग कैसे लग सकती है तो पावर बैंक में लगी लिथियम-आयन बैटरी डैमेज या खराब होने पर काफी गर्म हो सकती है, जिसकी वजह से आग लगने का खतरा रहता है.

दिल्ली-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक से आग लगने की घटना कोई पहली नहीं थी, इससे पहले भी कई बार पावर बैंक से आग लगने की घटना सामने आई है. अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि दूसरे पावर बैंक भी फ्लाइट में ले जाने की परमिशन नहीं होगी?

क्या दूसरे पावरबैंक भी नहीं ले जा सकते?

इसका जवाब है नहीं. ये रोक केवल 'MOBIKINS MK-PB-04' मॉडल के पावर बैंक पर लगाई गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब यात्री दूसरे मॉडल के पावर बैंक अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं. अब आपको सफर से पहले पावर बैंक का मॉडल नंबर चेक करना चाहिए और जिस एयरलाइन में सफर करने वाले हैं उसके नियमों को समझना भी जरूरी है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Oct 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
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