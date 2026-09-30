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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCheapest Flight Tickets: 2 से 4 अक्टूबर है लॉन्ग वीकेंड, फटाफट देखें किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets: 2 से 4 अक्टूबर है लॉन्ग वीकेंड, फटाफट देखें किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

इस हफ्ते 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक लॉन्ग वीकेंड है. ऐसे में अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहां से जानें कि सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट के बारे में जान सकते हैं. इससे आपके पैसे बचेंगे.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Sep 2026 01:58 PM (IST)
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ये हफ्ता नौकरी करने वालों के लिए काफी राहत वाला है. क्योंकि इस हफ्ते में 2 अक्टूबर है और इस दिन गांधी जयंती है. अब मजे की बात ये है कि 2 अक्टूबर पड़ा है शुक्रवार को. ऐसे में ऑफिस- कॉलेज से 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड मिलने वाला है. अगर आपकी भी छुट्टी है और आप इस 3 दिनों की छुट्टियों में कहीं घूमकर आना चाहते हैं तो ट्रेन की जगह फ्लाइट की टिकट देखें. असल में फ्लाइट से आपका समय बचेगा और आप पूरे 3 दिन परिवार के साथ यात्रा का आनंद ले पाएंगे.

अब अगर आप फ्लाइट की महंगी टिकट के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं तो इसका समाधान भी हमारे पास है. यहां से आप हवाई यात्रा की सबसे सस्ती टिकट देख सकते हैं. इससे आपका पैसा भी बचेगा और छुट्टियां का मजा भी आएगा. यहां से कुछ खास रूट्स की टिकट देखें.

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यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-  

रूट्स फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  दिन
दिल्ली-मुंबई इंडिगो 6090 रुपए 14:50 PM- 19:00 PM अकासा एयर 6530 रुपए 06:50 AM- 09:10 AM  शनिवार
दिल्ली-हैदराबाद इंडिगो 7989 रुपए 10:00 AM- 14:50 PM अकासा एयर 8694 रुपए 14:10 PM- 16:30 PM शनिवार
दिल्ली-पूणे एयर इंडिया एक्सप्रेस 7034 रुपए 22:25 PM- 00:40 AM (अगला दिन) इंडिगो 7035 रुपए 23:00 PM- 01:05 AM (अगला दिन) शुक्रवार
दिल्ली-कोलकाता अकासा एयर 6932 रुपए 10:30 AM- 12:40 PM इंडिगो 7984 रुपए 16:20 PM- 21:05 PM रविवार
बेंगलुरु-कोलकाता एयर इंडिया एक्सप्रेस 8569 रुपए 22:15 PM- 00:50 AM (अगला दिन) इंडिगो 10250 रुपए 22:20 PM- 01:00 AM (अगला दिन) रविवार

सबसे जल्दी कहां पहुंच सकते हैं?

दिल्ली से मुबंई हो या दिल्ली से हैदराबाद, यहां पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट तक का समय लगता है. वहीं, दिल्ली से पुणे जाने में तो बस 2 घंटा ही लगता है. कोलकाता भी लगभग 2 घंटे 15 मिनट का रास्ता है. बेंगलुरु से कोलकाता जाना हो या दिल्ली, ये 2 घंटा 35 मिनट का रास्ता है. बेंगलुरू से मुंबई बस 1 घंटे 30 मिनट की दूरी पर है. इसका मतलब है कि सबसे जल्दी आप बेंगलुरु से मुंबई जा सकते हैं. 

ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां सस्ती टिक्ट के बारे में बताया गया है तो जरूर नहीं है कि कम पैसे में भी आप इतनी जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं. अक्सर जब फ्लाइट टिकट सस्ती होती है तो फ्लाइट एक स्टॉप के साथ होता है और तब यात्रा समय दोगुना बढ़ जाता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 30 Sep 2026 01:58 PM (IST)
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