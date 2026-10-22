बेंगलुरु-मुंबई अब 16 घंटे में, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कितना होगा किराया?

अगर आप बेंगलुरु से मुंबई जाने की सोच रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी तो जरूर होगी कि ट्रेन से इस सफर करने में काफी समय लगता है, लेकिन सोचिए, अगर आपका 24 घंटे का सफर 16 घंटे में पूरा हो जाए तो आपके लिए कितना अच्छा होगा.

ऐसे में बेंगलुरु से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करने की तैयारी में है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया क्या होगा और यात्रियों को क्या-क्या फायदा होगा.

ये ट्रेन बेंगलुरु से रात में 7 बजकर 50 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर मुंबई पहुंचा देगी. वहीं वापसी की बात करें तो मुंबई से ये ट्रेन 8 बजकर 10 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर बेंगलुरु पहुंचा देगी. हालांकि, अभी रेलवे की तरफ से टाइमिंग को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है. रेलवे की ओर से जारी करने के बाद ही तय होगा कि ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी.

कई स्टेशनों से गुजरेगी ट्रेन

प्रस्तावित रूट के मुताबिक, बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस अनंतपुर, गुंतकल, रायचूर, कलबुर्गी, सोलापुर जैसे स्टेशनों से गुजरेगी. खास बात तो ये है कि इस ट्रेन में यात्रियों को कई सारी सुविधाएं भी मिलेंगी. ऐसे में सबसे अहम बात तो ये है कि आखिर ये ट्रेन कब से चलाई जाएगी और बेंगलुरु-मुंबई के बीच सफर करने वाले यात्री कब से इस ट्रेन का लाभ उठा पाएंगे.

कब से चलाई जाएगी ट्रेन?

बता दें कि दक्षिण पश्चिम रेलवे ने ट्रेन की पहली विशेष यात्रा के लिए 1 नवंबर की तारीख तय की है. लेकिन ये ट्रेन नियमित रूप से कब से शुरू की जाएगी इसकी आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है.

किराया कितना होगा?

अगर बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के किराए की बात करें तो जैसे हर ट्रेन में क्लास के हिसाब से किराया होगा है तो वैसे ही इस ट्रेन का किराया भी क्लास के हिसाब से अलग-अलग होगा. जानकारी के मुताबिक, इस ट्रेन की टिकट की कीमत 2600 से 4250 रुपये के बीच हो सकती है. लेकिन ध्यान रखें, किराया क्या होगा वो रेलवे की तरफ से तय किया जाएगा,क्योंकि रेलवे ने फिलहाल किराये को लेकर कोई अंतिम दरें जारी नहीं की है.

यात्रियों को क्या फायदा होगा?

सबसे खास फायदा तो यही है कि यात्रियों का सफर पहले के मुकाबले कम समय में पूरा हो सकता है.

साथ ही यात्री आराम से रात में सोते हुए सफर पूरा कर सकेंगे.

ट्रेन में कई सारे क्लास होने की वजह से यात्री अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कोच चुन सकेंगे.

इसके अलावा ट्रेन में रीडिंग लाइट, चार्जिंग पॉइंट और रिफ्रेशमेंट टेबल जैसी कई सुविधाएं हैं.

वहीं सीसीटीवी निगरानी और कवच सिस्टम जैसी सुरक्षा की सुविधाएं है.

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