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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकेदारनाथ में वीकेंड पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन के लिए लगी कतारें

केदारनाथ में वीकेंड पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन के लिए लगी कतारें

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में वीकेंड पर भारी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. जिसे देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी. श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सकें इसके इंतज़ाम किए गए हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 04 Oct 2026 01:52 PM (IST)
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उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में इस बार वीकेंड पर लगातार तीन दिन छुट्टियों को देखते हुए केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई. साफ़ मौसम और लंबे वीकेंड को देखते हुए देशभर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बाबा केदार का आशीर्वाद लेने पहुंचे. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आया. 

इस वीकेंड शुक्रवार 2 अक्टूबर का महात्मा गांधी की जयंती, शनिवार-रविवार को छुट्टी को मिलाकर तीन दिन का अवकाश रहा. जिसे देखते बड़ी संख्या में लोगों ने रुद्रप्रयाग का रुख़ किया. इस दौरान केदारनाथ धाम में भक्तों का जबरदस्त सैलाब उमड़ा पड़ा.  मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर वीआईपी गेट तक भयंकर भीड़ देखने को मिली.  

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केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए उमड़ा सैलाब

बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को सुबह से शाम तक लंबी-लंबी कतारें देखने को मिली और भक्तों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा. हालांकि बद्री-केदार मंदिर समिति का कहना है कि सभी श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं. समिति की ओर से सभी तैयारियां की गई है. 

श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं का इंतज़ाम

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य विनीत चंद्र पोस्ती ने कहा कि केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या में हुई बढ़ोतरी पर लगातार नज़र रखी जा रही है. प्रशासन और पुलिस तीर्थयात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है. भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम करने और आसानी से दर्शन सुनिश्चित करने की कोशिशें की जा रही हैं.

रुद्रप्रयाग पुलिस प्रशासन की ओर से भी तैयारियों क लेकर जानकारी दी गई है. प्रशासन ने कहा कि 'रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा सुचारु ढंग से संचालित हो रही है. भीमबली क्षेत्रान्तर्गत श्रद्धालुगण सुखद आवागमन कर रहे हैं. पैदल मार्ग सहित धाम क्षेत्र में मौसम पूरी तरह साफ है और तेज धूप खिली हुई है.'

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 04 Oct 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Kedarnath Yatra 2026
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